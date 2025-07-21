Bu testin sonunda sana mükemmel olacak yaz kombini veriyoruz!

1/8
Bir yaz sabahı uyanır uyanmaz yaptığın şey nedir?
Pencereyi açıp evi havalandırırım.
Hemen kahvemi alıp balkonda otururum.
Alarmı erteleyip birkaç dakika daha yatakta takılırım.
Giyinip çıkmaya hazırlanırım hemen. Yazın dışarısı çok güzel oluyor bence.
2/8
Şu anda sana soğuk bir içecek sorsak ne gelir aklına?
3/8
Yaz tatilinde günlük kıyafetin bunlardan hangisi olur?
Oversize beyaz gömlek ve kot şort.
4/8
Bir yaz akşamı biriyle tanıştın ve sonrasında buluşacaksınız diyelim. Hazırlandığında kendine bu sorulardan hangisini sorarsın?
Kıyafetin içinde kendimi rahat hissediyor muyum?
Kombinim fotoğraflarda parlıyor mu?
Ayakkabılarla yürüyecek miyim yoksa sürünecek miyim
Saçım ve aksesuarlarım iyi mi?
6/8
Dolabında bu renklerden en çok hangisi bulunuyor?
Pastel tondaki bütün renkler
7/8
Modun düşükken ne yapınca hemen kendine geliyorsun?
Hemen sıfırdan makyaj yaparım ya da makyajımı tazelerim.
Çılgınlar gibi dans ederim.
En sevdiğim kıyafeti giyip aynada kendimi izlerim. Evde teksem tabii!
En yakın arkadaşımı ararım.
Sevdiğim bir dizinin kesitlerini izlerim.
8/8
"Yaz" denince bunlardan hangisi gözünde canlanıyor?
Akşam serinliğinde yürüyüş yapmak.
Sahilde ayakları kuma gömmek.