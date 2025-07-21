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Bu testin sonunda sana mükemmel olacak yaz kombini veriyoruz!

Bu yazın parlayan yıldızı olmak istiyorsan sana önereceğimiz kombine bir göz at! Soruları cevaplayarak yaz kombinini hemen görebilirsin.

Bu testin sonunda sana mükemmel olacak yaz kombini veriyoruz!

Yaz kombinini görmek için soruları cevapla!

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Bir yaz sabahı uyanır uyanmaz yaptığın şey nedir?

Bir yaz sabahı uyanır uyanmaz yaptığın şey nedir?
Pencereyi açıp evi havalandırırım.
Hemen kahvemi alıp balkonda otururum.
Alarmı erteleyip birkaç dakika daha yatakta takılırım.
Giyinip çıkmaya hazırlanırım hemen. Yazın dışarısı çok güzel oluyor bence.
2/8

Şu anda sana soğuk bir içecek sorsak ne gelir aklına?

Limonlu buzlu çay
Bol sütlü soğuk kahve
Smoothie
Buz gibi sade soda
3/8

Yaz tatilinde günlük kıyafetin bunlardan hangisi olur?

Yaz tatilinde günlük kıyafetin bunlardan hangisi olur?
Tiril tiril bir elbise.
Oversize beyaz gömlek ve kot şort.
Tişört ve tayt.
Etek ve crop.
4/8

Bir yaz akşamı biriyle tanıştın ve sonrasında buluşacaksınız diyelim. Hazırlandığında kendine bu sorulardan hangisini sorarsın?

Bir yaz akşamı biriyle tanıştın ve sonrasında buluşacaksınız diyelim. Hazırlandığında kendine bu sorulardan hangisini sorarsın?
Kıyafetin içinde kendimi rahat hissediyor muyum?
Kombinim fotoğraflarda parlıyor mu?
Ayakkabılarla yürüyecek miyim yoksa sürünecek miyim
Saçım ve aksesuarlarım iyi mi?
5/8

Daha önce uzun süreli (1 aya yakın) bir tatile çıktın mı?

6/8

Dolabında bu renklerden en çok hangisi bulunuyor?

Dolabında bu renklerden en çok hangisi bulunuyor?
Bütün renkler
Pastel tondaki bütün renkler
Beyaz
Siyah
7/8

Modun düşükken ne yapınca hemen kendine geliyorsun?

Modun düşükken ne yapınca hemen kendine geliyorsun?
Hemen sıfırdan makyaj yaparım ya da makyajımı tazelerim.
Çılgınlar gibi dans ederim.
En sevdiğim kıyafeti giyip aynada kendimi izlerim. Evde teksem tabii!
Ilık bir duş alırım.
En yakın arkadaşımı ararım.
Sevdiğim bir dizinin kesitlerini izlerim.
Temizlik yaparım.
8/8

"Yaz" denince bunlardan hangisi gözünde canlanıyor?

"Yaz" denince bunlardan hangisi gözünde canlanıyor?
Gün batımını izlemek.
Akşam serinliğinde yürüyüş yapmak.
Dondurma yemek.
Sahilde ayakları kuma gömmek.
Deniz, kum ve güneş!
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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