Bu testte misafirperverlik puanını hesaplıyoruz!

1/8 Arkadaşların “10 dk’ya sendeyiz!” dedi. Ne yaparsın? Evi hızlıca toplarım. Yiyecek bir şeyler sipariş ederim. Dışarıda buluşmayı teklif ederim. Gelsinler ama ancak kahve ikram edebilirim...

2/8 Misafirlerin geldi ve evde sadece çay var! Ne yaparsın? Onlar gelirken bir şeyler alır ya. Atıştırmalık çıkarırım. Çay yeterli bence. 🙄 Market yolu görünür...

3/8 Misafirin “Biraz daha oturalım mı?” dedi. Sen ne dersin? "Tabii, burası sizin de eviniz." "Tekrar çay koyayım mı?" "O zaman akşam yemeği söyleyelim!" "Saat de bayağı geç oldu ama..."

4/8 Misafirin senin evinde bir eşyayı çok beğendi. Ne yaparsın? Teşekkür eder, nereden aldığımı söylerim. Onun evine giderken aynısından alırım. “Al, senin olsun.” deme ihtimalim var. Sağ ol der geçerim. 🙄

5/8 Misafir banyoyu kullanacak. Ne düşünürsün? Girebilir tabii, her zaman temizim! Akşam banyoyu da temizleyeceğim, belli oldu! Banyo temiz değilse de panik yapmam. Önce banyoyu bir kontrol ederim, rezil olmayalım. 🙄

6/8 Akşam yemeğine misafirlerin geleceği zaman neler hazırlarsın? Ne varsa onu çıkarırım. Güzel bir sofra kurarım. Dışarıdan sipariş veririm. Bence yiyip gelsinler. 🙄

7/8 Misafirlerin bir türlü gitmek bilmiyor. Ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam, ne zaman kalkarlarsa. Ufaktan toparlanmaya başlarım. “Yarın erken kalkacağım.” mesajını veririm. Dışarı çıkmayı teklif ederim.