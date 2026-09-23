Bu testte misafirperverlik puanını hesaplıyoruz!

1/8
Arkadaşların “10 dk’ya sendeyiz!” dedi. Ne yaparsın?
Yiyecek bir şeyler sipariş ederim.
Dışarıda buluşmayı teklif ederim.
Gelsinler ama ancak kahve ikram edebilirim...
2/8
Misafirlerin geldi ve evde sadece çay var! Ne yaparsın?
Onlar gelirken bir şeyler alır ya.
3/8
Misafirin “Biraz daha oturalım mı?” dedi. Sen ne dersin?
"Tabii, burası sizin de eviniz."
"O zaman akşam yemeği söyleyelim!"
"Saat de bayağı geç oldu ama..."
4/8
Misafirin senin evinde bir eşyayı çok beğendi. Ne yaparsın?
Teşekkür eder, nereden aldığımı söylerim.
Onun evine giderken aynısından alırım.
“Al, senin olsun.” deme ihtimalim var.
5/8
Misafir banyoyu kullanacak. Ne düşünürsün?
Girebilir tabii, her zaman temizim!
Akşam banyoyu da temizleyeceğim, belli oldu!
Banyo temiz değilse de panik yapmam.
Önce banyoyu bir kontrol ederim, rezil olmayalım. 🙄
6/8
Akşam yemeğine misafirlerin geleceği zaman neler hazırlarsın?
Dışarıdan sipariş veririm.
7/8
Misafirlerin bir türlü gitmek bilmiyor. Ne yaparsın?
Hiçbir şey yapmam, ne zaman kalkarlarsa.
Ufaktan toparlanmaya başlarım.
“Yarın erken kalkacağım.” mesajını veririm.
Dışarı çıkmayı teklif ederim.
8/8
Sence iyi bir ev sahibi olmanın altın kuralı ne?
Misafirin rahat etmesini sağlamak.
İkram konusunda eli açık olmak.
Misafirle ilgilenip güzel vakit geçirmek.
Temiz ve düzenli bir ortamda ağırlamak.