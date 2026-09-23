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Bu testte misafirperverlik puanını hesaplıyoruz!

Misafir ağırlamak kimine göre “Çay koydum, gel oturalım.” demek kadar basit, kimine göre ise günler öncesinden başlayan kapsamlı bir organizasyon! Peki sen evine gelen misafire ne kadar iyi ev sahipliği yapıyorsun? 👇

Bu testte misafirperverlik puanını hesaplıyoruz!

Bu testte misafirperverlik puanını hesaplıyoruz!

1/8

Arkadaşların “10 dk’ya sendeyiz!” dedi. Ne yaparsın?

Arkadaşların “10 dk’ya sendeyiz!” dedi. Ne yaparsın?
Evi hızlıca toplarım.
Yiyecek bir şeyler sipariş ederim.
Dışarıda buluşmayı teklif ederim.
Gelsinler ama ancak kahve ikram edebilirim...
2/8

Misafirlerin geldi ve evde sadece çay var! Ne yaparsın?

Misafirlerin geldi ve evde sadece çay var! Ne yaparsın?
Onlar gelirken bir şeyler alır ya.
Atıştırmalık çıkarırım.
Çay yeterli bence. 🙄
Market yolu görünür...
3/8

Misafirin “Biraz daha oturalım mı?” dedi. Sen ne dersin?

Misafirin “Biraz daha oturalım mı?” dedi. Sen ne dersin?
"Tabii, burası sizin de eviniz."
"Tekrar çay koyayım mı?"
"O zaman akşam yemeği söyleyelim!"
"Saat de bayağı geç oldu ama..."
4/8

Misafirin senin evinde bir eşyayı çok beğendi. Ne yaparsın?

Misafirin senin evinde bir eşyayı çok beğendi. Ne yaparsın?
Teşekkür eder, nereden aldığımı söylerim.
Onun evine giderken aynısından alırım.
“Al, senin olsun.” deme ihtimalim var.
Sağ ol der geçerim. 🙄
5/8

Misafir banyoyu kullanacak. Ne düşünürsün?

Misafir banyoyu kullanacak. Ne düşünürsün?
Girebilir tabii, her zaman temizim!
Akşam banyoyu da temizleyeceğim, belli oldu!
Banyo temiz değilse de panik yapmam.
Önce banyoyu bir kontrol ederim, rezil olmayalım. 🙄
6/8

Akşam yemeğine misafirlerin geleceği zaman neler hazırlarsın?

Akşam yemeğine misafirlerin geleceği zaman neler hazırlarsın?
Ne varsa onu çıkarırım.
Güzel bir sofra kurarım.
Dışarıdan sipariş veririm.
Bence yiyip gelsinler. 🙄
7/8

Misafirlerin bir türlü gitmek bilmiyor. Ne yaparsın?

Misafirlerin bir türlü gitmek bilmiyor. Ne yaparsın?
Hiçbir şey yapmam, ne zaman kalkarlarsa.
Ufaktan toparlanmaya başlarım.
“Yarın erken kalkacağım.” mesajını veririm.
Dışarı çıkmayı teklif ederim.
8/8

Sence iyi bir ev sahibi olmanın altın kuralı ne?

Sence iyi bir ev sahibi olmanın altın kuralı ne?
Misafirin rahat etmesini sağlamak.
İkram konusunda eli açık olmak.
Misafirle ilgilenip güzel vakit geçirmek.
Temiz ve düzenli bir ortamda ağırlamak.
Anahtar Kelimeler:
Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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