Dökülen sıvılar artık kriz değil: Tek seferde hem süpürüp hem silmenin 8 kolay yolu

1. Islak-kuru dikey süpürgeler sıvıyı çeker ve siler.

Son yılların en popüler temizlik teknolojisi olan bu cihazlarla tanışmalısın. Dökülen süt, çorba veya kahve gibi sıvıları saniyeler içinde içine çekerken arkasından yüzeyi silerler. Katı ve sıvı atıkları tek hamlede temizlemek istiyorsan senin için en profesyonel çözümdür.

2. Mikrofiber sprey moplar ani dökülmelerde hız sağlar.

Haznesine su ve deterjan ekleyebileceğin sprey moplar, ani dökülmelerde hayatını kurtarır. Sıvının olduğu bölgeye temizleyiciyi püskürtüp, mikrofiber beziyle tek harekette hem kaba sıvıyı emebilir hem de yüzeyi silebilirsin.

3. Çift hazneli akıllı paspaslar kirli suyu ayırır.

Geleneksel viledaların aksine kirli ve temiz suyu ayıran bu sistemler, yüzeydeki sıvıyı hızla emer. Kirli su haznesine aktarılan sıvı sayesinde, zemine sürekli temiz su ve deterjanla müdahale etmiş olursun.

4. Karbonat ve süpürge kombinasyonu yağları katılaştırır.

Yoğun veya yağlı bir sıvıyı yere döktüysen, üzerine bolca karbonat veya nişasta serp. Birkaç dakika beklediğinde karbonat sıvıyı tamamen emerek katı bir forma dönüştürür. Ardından elektrik süpürgenle çekip nemli bir bezle tek seferde silebilirsin.

5. Kağıt havlu ile hızlı müdahale edin.



Eğer elinizin altında teknolojik bir alet yoksa, dökülen sıvının üzerine birkaç kat kalın kağıt havlu bırakın. Üzerine basarak sıvının emilmesini sağlayın. Havlu sıvıyı çekerken, ayağınızla hafifçe kaydırarak hem bölgeyi kurulamış hem de temizlemiş olursunuz.

6. Mop özellikli robot süpürgeler lekelere anında yetişir.

Eğer elinin altında teknolojik bir alet yoksa, dökülen sıvının üzerine birkaç kat kalın kağıt havlu bırak. Üzerine basarak sıvının emilmesini sağla. Havlu sıvıyı çekerken, ayağınla hafifçe kaydırarak hem bölgeyi kurulamış hem de temizlemiş olursun.

7. Buharlı temizleyiciler yapışkan sıvıları yüksek ısıyla çözer.

Özellikle yapışkan sıvı dökülmelerinde buharlı moplar senin için mucizeler yaratır. Yüksek ısıdaki buhar sıvıyı anında çözerken, mikrofiber başlık hem kiri hapseder hem de zemini dezenfekte eder.

8. Kendinden sıkmalı çift taraflı moplar tek yüzle süpürüp diğeriyle siler.

Bu mopların bir yüzü statik elektrikle tozları ve dökülen kırıntıları bir süpürge gibi kendine çeker. Mopu ters çevirdiğinde ise diğer yüzündeki ıslak mikrofiber doku, dökülen sıvıyı saniyeler içinde emerek temizliği noktalar.