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Senin için en ideal pratik temizlik yöntemi ne?

Temizlik yaparken saatlerin nasıl geçtiğini fark etmeyenlerden misin, yoksa 20 dakikada işi bitirip hayatına devam etmek mi istiyorsun? Herkesin temizlik anlayışı farklı ve aslında doğru yöntem, senin alışkanlıklarına göre değişiyor. Peki senin için en az uğraştıran ama en iyi sonucu veren temizlik yöntemi hangisi?

Senin için en ideal pratik temizlik yöntemi ne?

Cevaplarını ver, sana en uygun pratik temizlik sistemini bulalım! 👇

Senin için en ideal pratik temizlik yöntemi ne?

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Evin bir anda dağıldığında ilk olarak ne yaparsın?

Evin bir anda dağıldığında ilk olarak ne yaparsın?
Eşyaları yerleştiririm.
Çöpleri toplarım.
Bulaşıkları kaldırırım.
Ortalığı süpürürüm.
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Mutfakta yemek yaptıktan sonra ilk olarak neyi halledersin?

Mutfakta yemek yaptıktan sonra ilk olarak neyi halledersin?
Tezgahı silerim.
Bulaşıkları yıkarım.
Ocağı temizlerim.
Çöpleri çıkarırım.
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Evde en çok hangi alanın temiz görünmesine önem verirsin?

Mutfak
Banyo
Salon
Yatak odası
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Koltuğun üzerinde kıyafetler birikmiş. Ne yaparsın?

Koltuğun üzerinde kıyafetler birikmiş. Ne yaparsın?
Dolaba koyarım tabii ki.
Sepete atarım, elbet yapılır.
Katlayıp bırakırım.
Askıya asarım.
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Banyoyu temizlerken hangisini önce halledersin?

Lavabo
Duşakabin
Klozet
Ayna
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Gün içinde yalnızca 10 dakikalık boş bir zamanın oldu. Hangisini yaparsın?

Gün içinde yalnızca 10 dakikalık boş bir zamanın oldu. Hangisini yaparsın?
Bulaşıkları yıkarım.
Ortalığı toplarım.
Lavaboyu temizlerim.
Zemini süpürürüm.
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Temizlik ürünleri arasında seçim yaparken hangisi senin için daha önemlidir?

Temizlik ürünleri arasında seçim yaparken hangisi senin için daha önemlidir?
Pratiklik
Etkililik
Hız
Çok amaçlılık
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Son olarak temizlik bittikten sonra evde en çok hangi değişikliği fark etmek istersin?

Son olarak temizlik bittikten sonra evde en çok hangi değişikliği fark etmek istersin?
Düzen
Ferahlık
Parlaklık
Temizlik
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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