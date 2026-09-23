Senin için en ideal pratik temizlik yöntemi ne?

1/8 Evin bir anda dağıldığında ilk olarak ne yaparsın? Eşyaları yerleştiririm. Çöpleri toplarım. Bulaşıkları kaldırırım. Ortalığı süpürürüm.

2/8 Mutfakta yemek yaptıktan sonra ilk olarak neyi halledersin? Tezgahı silerim. Bulaşıkları yıkarım. Ocağı temizlerim. Çöpleri çıkarırım.

3/8 Evde en çok hangi alanın temiz görünmesine önem verirsin? Mutfak Banyo Salon Yatak odası

4/8 Koltuğun üzerinde kıyafetler birikmiş. Ne yaparsın? Dolaba koyarım tabii ki. Sepete atarım, elbet yapılır. Katlayıp bırakırım. Askıya asarım.

5/8 Banyoyu temizlerken hangisini önce halledersin? Lavabo Duşakabin Klozet Ayna

6/8 Gün içinde yalnızca 10 dakikalık boş bir zamanın oldu. Hangisini yaparsın? Bulaşıkları yıkarım. Ortalığı toplarım. Lavaboyu temizlerim. Zemini süpürürüm.

7/8 Temizlik ürünleri arasında seçim yaparken hangisi senin için daha önemlidir? Pratiklik Etkililik Hız Çok amaçlılık