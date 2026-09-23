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Senin için en ideal pratik temizlik yöntemi ne?
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Evin bir anda dağıldığında ilk olarak ne yaparsın?
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Mutfakta yemek yaptıktan sonra ilk olarak neyi halledersin?
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Evde en çok hangi alanın temiz görünmesine önem verirsin?
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Koltuğun üzerinde kıyafetler birikmiş. Ne yaparsın?
Sepete atarım, elbet yapılır.
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Banyoyu temizlerken hangisini önce halledersin?
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Gün içinde yalnızca 10 dakikalık boş bir zamanın oldu. Hangisini yaparsın?
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Temizlik ürünleri arasında seçim yaparken hangisi senin için daha önemlidir?
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Son olarak temizlik bittikten sonra evde en çok hangi değişikliği fark etmek istersin?