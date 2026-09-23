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Süpürge ve geleneksel paspas ikilisine veda ettiren 8 hızlı ev temizliği tüyosu

Geleneksel süpürgelerin kablolarıyla boğuştuğunuz, ağır su kovalarını odadan odaya taşıyıp sürekli kirli paspas sıktığınız o yorucu günler geride kaldı. Artık ev temizliğini çok daha az eforla, yarı zamanda ve maksimum hijyenle bitirmek mümkün.

Süpürge ve geleneksel paspas ikilisine veda ettiren 8 hızlı ev temizliği tüyosu

1. Yukarıdan aşağıya kuralını uygulayın.

Süpürge ve geleneksel paspas ikilisine veda ettiren 8 hızlı ev temizliği tüyosu 1


Temizlik yaparken yer çekimini lehinize kullanın. Önce tavan vantilatörleri, dolap üstleri, masalar ve koltukların tozunu alın. En son aşamada yere dökülen tozları süpürün.

2. Tek seferde tek bir işe odaklanın.

Tüm evi aynı anda temizlemeye çalışmak yerine kendinize 15-20 dakikalık süreler tanıyın. Örneğin; "Şimdi sadece 15 dakika boyunca tüm evin tozunu alacağım" deyin ve süreniz bitince bırakın.

3. Tek seferde hem süpürün hem silin.

Süpürge ve geleneksel paspas ikilisine veda ettiren 8 hızlı ev temizliği tüyosu 2

Temizlik sürenizi yarı yarıya azaltmanın en hızlı yolu, iki işi aynı anda yapmaktır. Philips Aqua Plus 8000 Serisi, tek bir hareketle zeminlerdeki ince tozları süpürürken arkasından gelen paspas sistemiyle lekeleri anında temizler. Böylece önce süpürüp sonra silme zahmetine katlanmazsınız.

4. İleri geri hareketlerin gücünden faydalanın.

Geleneksel yöntemlerde temizlik yönünü şaşırdığınızda tozlar etrafa yayılabilir. Cihazın ikili emiş kanalları sayesinde süpürgeyi ister ileri ister geri hareket ettirin; her iki yönde de önce süpürme ardından silme işlemi kesintisiz devam eder. Tek bir hamle bile boşa gitmez.

5. Zemin değiştirirken vakit kaybetmeyin.

Süpürge ve geleneksel paspas ikilisine veda ettiren 8 hızlı ev temizliği tüyosu 3
Parkeden halıya geçerken başlık değiştirmek veya süpürgenin ayarlarıyla oynamak büyük bir zaman kaybıdır. Cihazın akıllı başlığı, emiş gücünü bastığınız zemin tipine göre otomatik ve akıllı bir şekilde uyarlar.

6. Yüksek kapasiteli kesintisiz gücü tercih edin.

Ev temizliğinin tam ortasında şarjın bitmesi veya kablo yetmemesi gibi durumlar motivasyonunuzu düşürür. Uzun çalışma süresi sunan yeni nesil batarya teknolojileri sayesinde, pil veya priz endişesi taşımadan tüm evi tek bir seferde, güçlü ve kesintisiz bir şekilde temizleyip bitirebilirsiniz.

7. Bakterileri kimyasallara boğulmadan yok edin.

Süpürge ve geleneksel paspas ikilisine veda ettiren 8 hızlı ev temizliği tüyosu 4
Geleneksel paspaslar mikropları temizlemek yerine genellikle zemine yayar veya aşırı kimyasal kullanımına neden olur. Lekeleri temizlerken bakterileri %99'a varan oranda gideren yeni nesil ıslak temizleme başlıkları, çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız için kimyasal kalıntısı olmadan gerçek ve güvenli bir hijyen sağlar.

8. Temizlik sonrası bakımı saniyelere indirin.

Temizlik bittikten sonra süpürgeyi temizlemek veya kokan paspasları elde yıkamak ayrı bir mesaidir. Bu zahmete son vermek için temizlik sonrasında sadece su haznesini pratikçe boşaltın ve mikrofiber paspasları doğrudan çamaşır makinesine atın.

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Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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