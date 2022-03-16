Bu tüyolar sayesinde cilt alt tonunuzu tespit edebilirsiniz

Herkese yakışan rengin farklı olması cildin alt tonlarıyla alakalıdır. Cilt alt tonu sıcak, soğuk ve nötr olarak üçe ayrılır. Cilt alt tonunu bilmemek yanlış ürün seçimlerine, yanlış saç renklerine sebep olarak hoş gözükmeyen görünümlere sebep olmaktadır. Cilt alt tonu genel olarak profesyoneller tarafından öğrenilir. Fakat aşağıda yer alan yöntemlerle kendi başına cilt alt tonunuzu öğrenebilirsiniz.

CİLT ALT TONU NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık ten tonlarının otomatik olarak soğuk alt tonlara sahip olduğu ve daha koyu cilt renginin daha sıcak alt tona sahip olduğu görüşü tamamen yanlıştır. Açık tenli bir kişi sıcak alt tona sahip olabilirken koyu tenli biri, soğuk bir alt tona sahip olabilir. Bu nedenle birkaç ipucuna dikkat etmek gerekir.

• Pembemsi, kırmızı veya mavimsi bir ten renginiz varsa o zaman soğuk bir alt tona sahip olduğunuz anlamına gelir.

• Sarımsı, şeftali veya altın rengi bir yansımanız varsa, sıcak bir alt tonunuz bulunur.

• Her ikisinden de farklı olarak iki renk tipini de barındırıyorsanız, cildiniz nötr bir alt tona sahiptir.

ALT TONUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN UYGULANACAK YÖNTEMLER

Profesyonel makyözlere sormadan kendi alt tonunuzu kolayca belirleyebilirsiniz. Bu noktada yapmanız gereken birkaç test bulunuyor.

• Damar testi: Damarlarınızın rengine dikkat edin. Kolunuzdaki damarlara bakarak bunu fark edebilirsiniz. Yeşilimsi tondaki damarlar, sıcak bir alt tona, morumsu veya mavimsi damarlar ise daha soğuk bir alt tona işaret eder. Ayrıca her iki renkte de damarlar görebiliyorsanız, bu nötr bir alt tona sahip olduğunuz anlamına gelir.

• Takılarınızı kontrol edin: Takı kutunuza baktığınızda daha çok altın renklerini kullandığınızı görüyorsanız, sıcak bir alt tona sahip olduğunuz anlamına gelir. Soğuk alt tona sahip kişiler ise daha çok gümüş rengi takılar tercih ederler.

• Güneş testi: Cildinizin güneşe maruz kaldığında nasıl tepki verdiğini kontrol etmek de doğru bir sonuç verecektir. Sıcak alt tonlu insanlar, genellikle güneş altında kolayca altın renginden bronza doğru geçiş yaparken, soğuk alt tonlu insanlar kolaylıkla kızarırlar ve güneş altında fazla kaldıklarında yanarlar.

• Beyaz gömlek testi: Dolabınızda genellikle beyaz rengi kullandığınızı görüyorsanız, soğuk alt tonlarda kendinize daha çok yakıştığını fark ettiğiniz için olabilir. Sıcak alt tonlarda olan kişiler ise daha fazla kahverengi, ten rengi veya kirli beyaz tonları tercih ederler.

SICAK ALT TONUNA SAHİP OLANLARIN SEÇMESİ GEREKEN MAKYAJ MALZEMELERİ

• Fondöten: Hafif sarı bir fondöten kullanın. Bunlar genellikle etiketinde altın, bal rengi veya sıcak bej gibi isimlerle nitelendirilirler.

• Ruj: Işıltınızı daha çok ortaya çıkarmak için canlı tonlar kullanabilirsiniz. Örneğin; turuncu, kiremit rengi ve kırmızı-toprak tonları tonunuzla mükemmel uyumu yakalayabilmenize olanak tanır.

• Allık: Alt tonunuzu tamamlamak için turuncu ve kırmızı taban rengine sahip bir allık kullanabilirsiniz. Böylece daha ışıltılı ve uyumlu bir makyaj tonu yakalayabilirsiniz.

SOĞUK ALT TONUNA SAHİP OLANLARIN SEÇMESİ GEREKEN MAKYAJ MALZEMELERİ

• Fondöten: Pembe alt tonlu bir fondöten en iyi tercihlerden biri olacaktır. Soğuk alt tona sahip kişiler, bu seçimi yaparken genellikle "C" işaretine bakabilirler.

• Ruj: Erik veya kiraz kırmızısı gibi mavi ve mor gibi alt tonlara sahip bir ruju tercih edebilirsiniz. Ayrıca karadut veya böğürtlen tonlarındaki renklerindeki rujlar da en iyi seçeneklerden biridir.

• Allık: En iyi renk tonu ile bütünleştirmek için yumuşak bir pembe rengi veya şeftali rengi allıkları tercih edebilirsiniz.

NÖTR ALT TONUNA SAHİP OLANLARIN SEÇMESİ GEREKEN MAKYAJ MALZEMELERİ

• Fondöten: Çok pembe veya çok sarı olmayan tonları tercih edebilirsiniz. Bazı markalar nötr tonlar için "N" koyar.

• Ruj: Doğal tonunuz varsa, pembe tonlar en ideal seçeneklerden biri olacaktır. Daha koyu bir cilt için leylak rengi tonlarını da tercih edebilirsiniz.

• Allık: Bu seçimi yaparken hemen her tonu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Böylece herhangi bir renklendirme sizler için en iyi görünümü sunabilir.

(Sabah)



