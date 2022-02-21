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Bu tüyolar sayesinde daha uzun boylu görünmeniz mümkün!

21.02.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun boylu görünmek herkesin hayali olabilir. Bazen sadece bir kıyafetle bazen bir çift ayakkabıyla hatta bazen yalnızca saç stilinizle bile boyunuzu daha uzun göstermeniz mümkün. “Daha uzun görünmekten zarar gelmez” diyorsanız vereceğimiz ve kolayca uygulayabileceğiniz bu tüyolar tam size göre! Siz de vereceğimiz bu tüyoları merak ediyorsanız gelin yazımıza birlikte bakalım.

Bu tüyolar sayesinde daha uzun boylu görünmeniz mümkün!

Eğer olduğunuzdan daha uzun boylu görünmek isterseniz bazı önerilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Kimi zaman giydiğiniz doğru bir kıyafet seçimi, kimi zaman kullandığınız bir aksesuar sizi amacınıza rahatlıkla ulaştırabilir. Biz de yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bazı yöntemleri sizin için sıraladık. İşte uzun boylu görünmenize yardımcı olacak bazı tüyolar!

DİKEY ÇİZGİLİ KIYAFETLER GİYİN

Kıyafet tercihinizi dikey çizgiler içeren ürünlerden yana kullanırsanız boyunuzun her zaman daha uzun görünmesini sağlayabilirsiniz. Dikey çizgili kıyafetler boyunuzu birkaç cm daha uzun gösterebilir.

BOL PAÇA PANTOLONLAR TERCİH EDİN

İster uzun boylu ister kısa boylu olun bol paça pantolonları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu tarz pantolonlar sizi hem uzun hem zayıf gösterir. Diz hizasından bollaşan ve şu anda çok moda olan yırtmaçlı pantolonları da tercih edebilirsiniz.

YÜKSEK BEL KIYAFETLER KULLANIN

Yüksek bel pantolon ya da şortlar bacak boyunuzu ve dolayısıyla sizi daha uzun gösterir. Ayrıca şu anda trend olan mom jean pantolonları da tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem modaya ayak uydurur hem uzun boylu görünebilirsiniz. Ancak yüksek bel eteklerin bu kategoriye girmediğini unutmayın.

ŞIK BİR TERCİH: V YAKA BLUZLAR

Boynu açıkta bırakan V yaka bluz ya da kazaklar boyunuzu ve tüm vücudunuzu uzun gösterir. Aksine dik yakalı kıyafetler tercih ederseniz boyunuzu daha kısa gösterebilir.

AYAKKABI TERCİH EDERKEN DİKKATLİ OLUN

Topuklu ayakkabılar uzun boylu görünmek isteyenler için en pratik ve vazgeçilmez bir seçim olabilir. Ancak renkli topuklu ayakkabılar tercih ederseniz tüm dikkatleri vücudun kısa noktalarına çekebilirsiniz. Pastel tonlarda topuklu ayakkabılar ise bacak boyunu uzun göstererek daha uzun görünmenizi sağlar. Ayrıca bilekten bağlı ayakkabılar da uzun boylu görünmek isteyenler için hatalı bir tercih olabilir.

HERKES İÇİN TULUM

Tüm vücut tiplerinin kullanabileceği bir kıyafet olan tulum sizi uzun boylu gösterecek olan başka bir seçenek. Tulumu seçerken bel bölgenize vurgu yapan bir tulumu tercih edin.


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