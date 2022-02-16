Bu tüyolar sayesinde ideal kilonuzu korumak daha kolay hale geliyor! İdeal kilonuzu korurken yapmanız gerekenler...

İdeal kilonuzdan memnun olduğunuzda bu kiloyu korumak istersiniz. Kilonuzu korumakta başarısızsanız profesyonel bir beslenme uzmanından destek alabilir ve bir kilo koruma planı geliştirebilirsiniz. Ancak üzülmeyin kendi çabalarınız ile formunuzu korumanıza yarayacak yöntemler de var. Bu tüyolar sayesinde ideal kilonuzu nasıl koruyacağınızı gelin birlikte görelim.
En önemli öğün kahvaltı! Günün en önemli öğünlerinden biri olsa da kahvaltıda yağlı besinler tüketmemek oldukça önemli. Örneğin kahvaltıda sağlıklı bir besin olarak muzu tercih edebilirsiniz. İçerisinde bulunan vitaminler ve tok tutma özelliği ile muz kahvaltınızın vazgeçilmezlerinden olabilir.
Kilonuzu korumak için öğün atlamamanız önerilir, yeterli ve dengeli beslenmelisiniz.
Yavaş ve küçük porsiyonlarda yemek yemelisiniz.
En son ana öğününüzü yatmadan 4 saat önce yemeye çalışın.
Günde 2 litre su için.
Süt ürünlerini yarım yağlı tercih edin. Tam yağlı sütlerden uzak durun.
Salatalara ve yemeklere yağlı salata sosları, peynir sosları, ketçap, mayonez eklemeyin.
Kilonuzu korumak için yemek seçimlerinize dikkat edin.
Beyaz ekmek yerine tam buğday veya kepekli ekmeği tercih edin.
Pilav yaparken pirinç yerine bulgur kullanın.
Uyandıktan sonraki ilk saat içinde kahvaltı yapmalısınız. Bu sayede, metabolizmanız daha hızlı çalışabilir ve gün boyunca iştahınız kontrol altına alınabilir.
Sağlıklı atıştırmalıkları atlamayın. Ara öğünlerde yiyeceğiniz atıştırmalıklar hem tokluğunuzu hem metabolizmanızı artırır.
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