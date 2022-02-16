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Bu tüyolar sayesinde ideal kilonuzu korumak daha kolay hale geliyor! İdeal kilonuzu korurken yapmanız gerekenler...

16.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdeal kilonuza ulaşmak kadar ideal kilonuzu korumak da önemli bir durum. Kilo almak ne kadar kolaysa ideal kiloyu korumak da bir o kadar zor oluyor. İdeal kilonuzu korumanız için iyi bir diyet ve uyku düzeni oluşturmanız ve bunu hayatınızın rutini haline getirmeniz işinizi kolaylaştırabilir. İdeal kilonuzu koruyacak diğer ipuçlarını merak ediyorsanız yazımız tam size göre. İşte detaylar!

Bu tüyolar sayesinde ideal kilonuzu korumak daha kolay hale geliyor! İdeal kilonuzu korurken yapmanız gerekenler...

İdeal kilonuzdan memnun olduğunuzda bu kiloyu korumak istersiniz. Kilonuzu korumakta başarısızsanız profesyonel bir beslenme uzmanından destek alabilir ve bir kilo koruma planı geliştirebilirsiniz. Ancak üzülmeyin kendi çabalarınız ile formunuzu korumanıza yarayacak yöntemler de var. Bu tüyolar sayesinde ideal kilonuzu nasıl koruyacağınızı gelin birlikte görelim.

İDEAL KİLOYU KORUMANIN YOLLARI!

  • En önemli öğün kahvaltı! Günün en önemli öğünlerinden biri olsa da kahvaltıda yağlı besinler tüketmemek oldukça önemli. Örneğin kahvaltıda sağlıklı bir besin olarak muzu tercih edebilirsiniz. İçerisinde bulunan vitaminler ve tok tutma özelliği ile muz kahvaltınızın vazgeçilmezlerinden olabilir.

  • Kilonuzu korumak için öğün atlamamanız önerilir, yeterli ve dengeli beslenmelisiniz.

  • Yavaş ve küçük porsiyonlarda yemek yemelisiniz.

  • En son ana öğününüzü yatmadan 4 saat önce yemeye çalışın.

  • Günde 2 litre su için.

  • Süt ürünlerini yarım yağlı tercih edin. Tam yağlı sütlerden uzak durun.

  • Her sabah aç karnına 1 bardak ılık su içmek sindirim sisteminizin çalışmasına yardımcı olur.

KİLO KONTROLÜNÜ ELDEN BIRAKMAYIN...

  • Salatalara ve yemeklere yağlı salata sosları, peynir sosları, ketçap, mayonez eklemeyin.

  • Kilonuzu korumak için yemek seçimlerinize dikkat edin.

  • Beyaz ekmek yerine tam buğday veya kepekli ekmeği tercih edin.

  • Pilav yaparken pirinç yerine bulgur kullanın.

  • Uyandıktan sonraki ilk saat içinde kahvaltı yapmalısınız. Bu sayede, metabolizmanız daha hızlı çalışabilir ve gün boyunca iştahınız kontrol altına alınabilir.

  • Sağlıklı atıştırmalıkları atlamayın. Ara öğünlerde yiyeceğiniz atıştırmalıklar hem tokluğunuzu hem metabolizmanızı artırır.

  • Ayrıca, bir yemek günlüğü tutabilirsiniz. Yaşanılan değişiklikler, gün içinde yapılan egzersizler, diyetler hepsini bu günlüğe yazabilirsiniz. Böylece kendi kilo koruma programınızı oluşturabilirsiniz.
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