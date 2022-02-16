Bu tüyolar sayesinde ideal kilonuzu korumak daha kolay hale geliyor! İdeal kilonuzu korurken yapmanız gerekenler...

İdeal kilonuzdan memnun olduğunuzda bu kiloyu korumak istersiniz. Kilonuzu korumakta başarısızsanız profesyonel bir beslenme uzmanından destek alabilir ve bir kilo koruma planı geliştirebilirsiniz. Ancak üzülmeyin kendi çabalarınız ile formunuzu korumanıza yarayacak yöntemler de var. Bu tüyolar sayesinde ideal kilonuzu nasıl koruyacağınızı gelin birlikte görelim.

İDEAL KİLOYU KORUMANIN YOLLARI!

En önemli öğün kahvaltı! Günün en önemli öğünlerinden biri olsa da kahvaltıda yağlı besinler tüketmemek oldukça önemli. Örneğin kahvaltıda sağlıklı bir besin olarak muzu tercih edebilirsiniz. İçerisinde bulunan vitaminler ve tok tutma özelliği ile muz kahvaltınızın vazgeçilmezlerinden olabilir.

Kilonuzu korumak için öğün atlamamanız önerilir, yeterli ve dengeli beslenmelisiniz.

Yavaş ve küçük porsiyonlarda yemek yemelisiniz.

En son ana öğününüzü yatmadan 4 saat önce yemeye çalışın.

Günde 2 litre su için.

Süt ürünlerini yarım yağlı tercih edin. Tam yağlı sütlerden uzak durun.

Her sabah aç karnına 1 bardak ılık su içmek sindirim sisteminizin çalışmasına yardımcı olur.

KİLO KONTROLÜNÜ ELDEN BIRAKMAYIN...