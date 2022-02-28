Bu tüyolar sayesinde Merkür retrosunun olumsuz etkilerini alt edebilirsiniz!

Merkür retrosunun teknolojik aletlere veya verilere etki edebileceğini ve ekonomide hareketliliklere sebep olabileceğini artık bilmeyen yok. 26 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Merkür retrosunun gündemi de yine teknoloji, iletişim ve ekonomi olacak. Bu süreçte verilerinizi yedeklemeyi, kritik kararları sonraya bırakmayı ve mantıklı düşünmeyi unutmayın! Peki, Merkür retrosunun burcunuza olan etkileri neler olacak?
İş ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni kararlar almamalısınız. Fevri davranışlarda bulunarak dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kariyer, patron ve anne ile olan ilişkinize yönelik tamamlanmamış konulara dönüp bakmanız gerekebilir.
Aile ve iş yaşamında fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yeni girişimlerden uzak durmaya ve maddi konularda gereksiz harcamalar yapmamaya dikkat etmelisiniz.
Maddi konulara dikkat etmelisiniz ve yatırım yapmaktan uzak durmalısınız. Farklı alanlara yönelebilirsiniz, kendinize dair yeni keşifleriniz olabilir.
Borç alıp verme ve banka işleri ya da büyük yatırımlar yapmadan önce iki kere düşünmenizde fayda var. Küs olduğunuz kişiler ile barışabilirsiniz, fikir ayrılığı yaşadığınız kişiler ile yollarınızı ayırabilirsiniz.
İş, arkadaşlık ve duygusal ilişkilerinizde alınganlık yaşayacağınız olaylar gerçekleşebilir. Gerilimi arttırmamak adına karar vermeden önce iyice düşündüğünüzden emin olmalısınız.
İş ortamında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ancak daha cesaretli olacağınız bir döneme gireceksiniz. Cesaret sayesinde olumsuzluklardan çok fazla etkilenmeyebilirsiniz.
Duygusal ilişkilerinizde geçmişten gelen konular karşınıza çıkabilir. Bir süredir yarım kalan konulara dönebilirsiniz ve bu konuları tamamlamak üzere harekete geçebilirsiniz.
Aile içi özellikle babanızla ilişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken daha sakin yaklaşmaya ve fevri davranışlar sergilememeye özen göstermelisiniz.
Yarım kalan işleriniz gün yüzüne çıkabilir. Maddi konularda dikkatli davranmalısınız. Riskli yatırımlardan uzak durmalısınız.
Kendinizi geliştirebileceğiniz alanlarda öz güveniniz düşük hissedebilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmeye yönelik adımlar atabilirsiniz.
İletişim kurarken sıkıntılar yaşayabilirsiniz, içinize kapanabilirsiniz. Teknolojik verilerle ilgili kayıplarınız olabilir.
Psikolojik olarak etkilenebileceğiniz, içinize döneceğiniz ve geçmişe yönelik çalışmalar yapabileceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Yarım kalan konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
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