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  4. Bu tüyolar sayesinde Merkür retrosunun olumsuz etkilerini alt edebilirsiniz!

Bu tüyolar sayesinde Merkür retrosunun olumsuz etkilerini alt edebilirsiniz!

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının ilk Merkür retrosu, 26 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. İletişimin gezegeni olan Merkür, retro hareketiyle birlikte iletişime dair birçok alanda etkisini gösterecek. Peki, bu durum burçlarınıza nasıl yansıyacak? İşte ekonomiden teknolojik cihazlara, iş ve arkadaşlık ilişkilerine olan etkileriyle Merkür retrosunun burçlar üzerindeki yansımaları...

Bu tüyolar sayesinde Merkür retrosunun olumsuz etkilerini alt edebilirsiniz!

Merkür retrosunun teknolojik aletlere veya verilere etki edebileceğini ve ekonomide hareketliliklere sebep olabileceğini artık bilmeyen yok. 26 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Merkür retrosunun gündemi de yine teknoloji, iletişim ve ekonomi olacak. Bu süreçte verilerinizi yedeklemeyi, kritik kararları sonraya bırakmayı ve mantıklı düşünmeyi unutmayın! Peki, Merkür retrosunun burcunuza olan etkileri neler olacak?

KOÇ BURCU

İş ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni kararlar almamalısınız. Fevri davranışlarda bulunarak dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kariyer, patron ve anne ile olan ilişkinize yönelik tamamlanmamış konulara dönüp bakmanız gerekebilir.

BOĞA BURCU

Aile ve iş yaşamında fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yeni girişimlerden uzak durmaya ve maddi konularda gereksiz harcamalar yapmamaya dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCU

Maddi konulara dikkat etmelisiniz ve yatırım yapmaktan uzak durmalısınız. Farklı alanlara yönelebilirsiniz, kendinize dair yeni keşifleriniz olabilir.

YENGEÇ BURCU

Borç alıp verme ve banka işleri ya da büyük yatırımlar yapmadan önce iki kere düşünmenizde fayda var. Küs olduğunuz kişiler ile barışabilirsiniz, fikir ayrılığı yaşadığınız kişiler ile yollarınızı ayırabilirsiniz.

ASLAN BURCU

İş, arkadaşlık ve duygusal ilişkilerinizde alınganlık yaşayacağınız olaylar gerçekleşebilir. Gerilimi arttırmamak adına karar vermeden önce iyice düşündüğünüzden emin olmalısınız.

BAŞAK BURCU

İş ortamında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ancak daha cesaretli olacağınız bir döneme gireceksiniz. Cesaret sayesinde olumsuzluklardan çok fazla etkilenmeyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Duygusal ilişkilerinizde geçmişten gelen konular karşınıza çıkabilir. Bir süredir yarım kalan konulara dönebilirsiniz ve bu konuları tamamlamak üzere harekete geçebilirsiniz.

AKREP BURCU

Aile içi özellikle babanızla ilişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken daha sakin yaklaşmaya ve fevri davranışlar sergilememeye özen göstermelisiniz.

YAY BURCU

Yarım kalan işleriniz gün yüzüne çıkabilir. Maddi konularda dikkatli davranmalısınız. Riskli yatırımlardan uzak durmalısınız.

OĞLAK BURCU

Kendinizi geliştirebileceğiniz alanlarda öz güveniniz düşük hissedebilirsiniz. Bu konularda kendinizi geliştirmeye yönelik adımlar atabilirsiniz.

KOVA BURCU

İletişim kurarken sıkıntılar yaşayabilirsiniz, içinize kapanabilirsiniz. Teknolojik verilerle ilgili kayıplarınız olabilir.

BALIK BURCU

Psikolojik olarak etkilenebileceğiniz, içinize döneceğiniz ve geçmişe yönelik çalışmalar yapabileceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Yarım kalan konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz.


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