Bu tüyolar sayesinde toz almayı hem ekonomik hem sağlıklı hale getirmeniz mümkün!

Toz almak, gündelik ev temizliğinin en önemli kısmı. Sağlık açısından da toz almak büyük bir öneme sahip. Astım ve benzeri solunum yolu rahatsızlığına sahip olanların yaşadıkları ortamların tozdan arınması gerekir. Yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak hazırlayacağınız toz alma sularıyla tanışmaya hazır mısınız? Gelin, doğal ve etkili toz alma sularını birlikte hazırlayalım...

SİRKEDEN GELEN DOĞAL TEMİZLİK

Sirke ile son derece etkili bir toz alma spreyi yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

MALZEMELER

Çeyrek su bardağı sirke

1 su bardağı su

10 - 12 damla esansiyel yağ

2 çay kaşığı zeytinyağı

Sprey şişesi

HAZIRLANIŞI

1 bardak suyu, sprey şişesinin içerisine dökün.

Ardından sirkeyi ekleyip biraz karıştırın.

Bu işlemden sonra zeytinyağını ekleyin. Zeytinyağı özellikle ahşap yüzeylerin daha temiz ve parlak görünmesini sağlar.

Kokusunu sevdiğiniz herhangi bir esansiyel yağı karışıma ekleyin, tamamen homojen bir hale gelene kadar çalkalayın.

DOĞAL VE LİMON ETKİLİ TOZ ALMA SPREYİ

Limon ferahlığının tüm evinizi sarmasını ister misiniz? Bu toz alma spreyinin kokusuna hayran kalacaksınız!

MALZEMELER

Büyük boy cam kavanoz

Taze limon kekiği

1,5 bardak elma sirkesi

1 kaşık zeytinyağı sabunu

Bir limonun kabuğu

Esansiyel yağ

Sprey şişesi

HAZIRLANIŞI

Limon kekiğini ve limon kabuklarını cam kavanoza ekleyin.

Ardından sirkeyi ekleyin ve karıştırın.

Şişenin kapağını sıkıca kapatıp serin bir yerde 2 hafta bekletin.

Bu sürenin sonunda karışımı süzün ve sprey şişesine boşaltın.

Karışıma sabun ve kokusunu beğendiğiniz esansiyel yağdan birkaç damla ekleyin.

İyice çalkaladıktan sonra kullanabilirsiniz.

YUMUŞATICI VE ŞAMPUANIN TOZ ALMADAKİ GÜCÜ

Çamaşır yumuşatıcısı ve şampuanın toz alma işlemi sırasında da kullanılabileceğini duymuş muydunuz? Evinizde bulunan bu ürünler, toz alma işlemleri için doğal olmasa da son derece etkili bir sonuç sağlıyor. Üstelik güzel kokuları da tüm evi sarıyor! Hazırlanışları ise çok kolay. Öncelikle bu iki ürünü bir arada kullanmamanız gerektiğini belirtelim. Yapmanız gerekenler:

Sprey şişeyi su ile doldurun.

Şişeye yumuşatıcıdan veya şampuandan birkaç damla damlatın.

Her kullanımdan önce çalkalayarak kullanın.



