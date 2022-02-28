Bu tüyolar sayesinde toz almayı hem ekonomik hem sağlıklı hale getirmeniz mümkün!

Toz almak, gündelik ev temizliğinin en önemli kısmı. Sağlık açısından da toz almak büyük bir öneme sahip. Astım ve benzeri solunum yolu rahatsızlığına sahip olanların yaşadıkları ortamların tozdan arınması gerekir. Yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak hazırlayacağınız toz alma sularıyla tanışmaya hazır mısınız? Gelin, doğal ve etkili toz alma sularını birlikte hazırlayalım...
Sirke ile son derece etkili bir toz alma spreyi yapabileceğinizi biliyor muydunuz?
MALZEMELER
Çeyrek su bardağı sirke
1 su bardağı su
10 - 12 damla esansiyel yağ
2 çay kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
1 bardak suyu, sprey şişesinin içerisine dökün.
Ardından sirkeyi ekleyip biraz karıştırın.
Bu işlemden sonra zeytinyağını ekleyin. Zeytinyağı özellikle ahşap yüzeylerin daha temiz ve parlak görünmesini sağlar.
Limon ferahlığının tüm evinizi sarmasını ister misiniz? Bu toz alma spreyinin kokusuna hayran kalacaksınız!
MALZEMELER
Büyük boy cam kavanoz
Taze limon kekiği
1,5 bardak elma sirkesi
1 kaşık zeytinyağı sabunu
Bir limonun kabuğu
Esansiyel yağ
HAZIRLANIŞI
Limon kekiğini ve limon kabuklarını cam kavanoza ekleyin.
Ardından sirkeyi ekleyin ve karıştırın.
Şişenin kapağını sıkıca kapatıp serin bir yerde 2 hafta bekletin.
Bu sürenin sonunda karışımı süzün ve sprey şişesine boşaltın.
Karışıma sabun ve kokusunu beğendiğiniz esansiyel yağdan birkaç damla ekleyin.
Çamaşır yumuşatıcısı ve şampuanın toz alma işlemi sırasında da kullanılabileceğini duymuş muydunuz? Evinizde bulunan bu ürünler, toz alma işlemleri için doğal olmasa da son derece etkili bir sonuç sağlıyor. Üstelik güzel kokuları da tüm evi sarıyor! Hazırlanışları ise çok kolay. Öncelikle bu iki ürünü bir arada kullanmamanız gerektiğini belirtelim. Yapmanız gerekenler:
Sprey şişeyi su ile doldurun.
Şişeye yumuşatıcıdan veya şampuandan birkaç damla damlatın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum