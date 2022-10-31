HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu 'uğur böceği' hiç masum değil! O ilde görüntülendi

Bu 'uğur böceği' hiç masum değil! O ilde görüntülendi

31.10.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 'Esus Cinnaberinus' halk arasında ise zehirli uğur böceği olarak bilinen örümcek görüldü. Tekevler köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen zehirli örümcek, daha sonra gözden kayboldu. Uzmanlar "Eresus Cinnaberinus" cinsi örümceklerin bazı türlerinin zehirli olduğunu belirtiyor. Zehirli türler, çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.

Bu 'uğur böceği' hiç masum değil! O ilde görüntülendi

Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi. Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen Esus Cinnaberinus türünden olan zehirli örümcek, Maden ilçesinde ortaya çıktı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tekevler köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen zehirli örümcek, daha sonra gözden kayboldu.

Screenshot_24

DOKUNULDUĞUNDA ALERJİYE NEDEN OLUYOR

Uzmanlar "Eresus Cinnaberinus" cinsi örümceklerin bazı türlerinin zehirli olduğunu belirtiyor. Zehirli türler, çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor. Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum’un ilk macera parkı Palandöken’de açıldıErzurum’un ilk macera parkı Palandöken’de açıldı
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyorGüney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyor
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

Tüm dünya merak ediyordu! Erdoğan'dan ilk yorum geldi

Tüm dünya merak ediyordu! Erdoğan'dan ilk yorum geldi

İlginizi Çekebilir

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Hasbulla'yı kızdırdılar! Yanağından makas alınınca olanlar oldu

Hasbulla'yı kızdırdılar! Yanağından makas alınınca olanlar oldu

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.