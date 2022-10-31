Bu 'uğur böceği' hiç masum değil! O ilde görüntülendi

Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi. Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen Esus Cinnaberinus türünden olan zehirli örümcek, Maden ilçesinde ortaya çıktı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tekevler köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen zehirli örümcek, daha sonra gözden kayboldu.

DOKUNULDUĞUNDA ALERJİYE NEDEN OLUYOR

Uzmanlar "Eresus Cinnaberinus" cinsi örümceklerin bazı türlerinin zehirli olduğunu belirtiyor. Zehirli türler, çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor. Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.

(İHA)

