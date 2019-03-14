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Bu ülkede yalnızlar için aile kiralanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Japonya'da yalnızlık birçok kişinin yaşadığı bir durumdur. Bu durumu fırsata çevirmeyi amaçlayan bir uygulama, büyük ses getirdi.

Akıllı telefonlarda rahatça kullanılabilen bu hizmetle özel günleriniz için tanınmış oyunculardan oluşan bir aile kiralayabiliyorsunuz. İşte o ilginç uygulama...

Yalnızlık yeni bir sektör ortaya çıkardı

Japonya'da yalnızlık ciddi bir sorundur. Sürekli artan intihar oranları da bunun bir göstergesidir. İnsanların duygularını paylaşacak insanlar bulamamaları yaş günlerini, mezuniyet günlerini ve benzeri organizasyonları kutlayacak çevreye sahip olmamaları bazı kişiler için yeni bir fırsat sektörü olarak görülmüş.
Doğum gününüz geldi çattı ve bu günü yalnız geçirmek istemiyorsanız, aileniz gibi davranacak olan aktör ve aktrislerle bu sorunu rahatça halledebiliyorsunuz. Japonya'daki bu uygulama, modern zamanın ilginç sonuçlarından diyebiliriz.
Yeni başlayan uygulamayla beraber, doğum gününü yalnız geçirmek istemeyen kişiler, aile fertleri ya da yakın dostlarıymış gibi davranacak oyuncular kiralayabiliyor. Ne kadar işe yarar ve gerçek dostun arkadaşın hissiyatını verir bilinmez ama bu yöntemi kullanan kişiler 'Yalnız olmaktan iyidi'r diye düşünüyorlar.

SERVİSİN ADI FAMILY OMANCE

SERVİSİN ADI FAMILY OMANCE
Bu ajanstaki oyuncuların fiyatları popülerliğe göre değişmekle birlikte genellikle belirli bir saat üzerinden anlaşılıyor ve ortalama 300 euro'dan başlayan fiyatlarla oyuncular kiralanıyor. Merak edenler içinse, bu kiralanan süre zarfında fiziksel temas kesinlikle yasak.
Tokyo'da bir satış danışmanı olan 60'larındaki Kazushige Nishida, karısının ölümü ve 22 yaşındaki kızının evi terk etmesinin ardından bu servisi sıklıkla kullanmaya başlamış. aşağıdaki video kendisiyle ilgili.
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Anahtar Kelimeler:
Japonya aile

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