Bu ürünleri kullanıyorsanız sivilce problemi yaşayabilirsiniz!

Uzm. Dr. Ufuk Güleç, hemen herkesin muzdarip olduğu sivilcelere ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dr. Güleç, ergenlik döneminde fonksiyonları artan yağ bezlerinin yağ salgısı birikerek siyah (komedon) veya beyaz nokta (kapalı komedon) yapılarını oluşturduğuna dikkati çekerek “Sürülen yağlı kremler özellikle internette sivilce lekeleri için çözüm olarak sunulan Centella asiatica ekstresi, epitelizan merhemler, pudra, fondöten, kapatıcı kremler gibi makyaj malzemeleri ve uygun temizleyicilerin kullanılmaması gözenekleri tıkar. Tıkanan gözeneklerde biriken özellikle propionibacterium acnes, malasezia spp. gibi mikroorganizmalar sivilcelere yol açar” dedi.

'SÜT HORMONU YÜKSEKLİĞİNE DİKKAT'

Sivilcelerin ergenlik sivilcesi (25 yaş öncesi) ve erişkin aknesi olmak üzere iki dönemde de görülebildiğine değinen Dr. Güleç, şöyle devam etti: “Ergenlik döneminde olan sivilceler hormonal düzenlemelerden kaynaklanır. 25 yaş sonrası devam eden ve geleneksel tedavilere dirençli sivilcelerde altta yatan bir hormon düzensizliğinin araştırılmasında fayda vardır. Bunlar arasında PCOS gibi hormonal düzensizlik yapan hastalıklar, böbrek üstü bezi hormonları, yumurtalık hormonları, PRL gibi süt hormonu yüksekliği bulunur. Sivilce ile ilişkili olduğu bilinen hormonlar arasında Testosteron, Dehidrotestosteron, Östrojen, Progestinler, Melanokortinler, Kortizol, İnsülin benzeri büyüme faktörü gibi hormonlar vardır. Sivilcenin bunun dışında herhangi bir karaciğer veya iç organ bozukluğu ile ilişkisi yoktur. Genetik bir yatkınlık söz konusu olup ailesinde şiddetli akne sorunu olan bireylerde daha sık görülür. Ek olarak SAHA, PAPA, SAPHO, HAİR-AN gibi bazı genetik hastalıkların parçası olarak bulunabilir.”