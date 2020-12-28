Bu uyarı işaretlerine dikkat! Aldatıldığınızı anlamanın yolları

Pek çok insan geriye dönüp baktığında, muhtemelen görmezden gelmeyi seçtikleri ya da farkına bile varmadıkları aşk sancılarının derinliklerinde aslında bazı uyarı işaretlerini görmezden geliyor.
İnsanların neden aldattığını, bir dolandırıcının nasıl fark edileceğini ve aldatılmanın üstesinden nasıl gelineceğini öğrenmek için okumaya devam edin.
Psikoterapist Julie Sweet, 'insanlar eşlerini artık sevmediklerinde farklı bir şey aramaya yönelir. Eksiklik, düşük özgüven, öz değer, yanlış yönlendirilmiş öfke, cinsel uyumsuzluk gibi pek çok neden aldatılmayı doğurabilir' diyor.
İnsan davranış uzmanı Elly Johnson da, 'İnsanların, özellikle sevgi dolu bir ilişki içindeyken bir doğruluk, gerçeklik önyargısı var. Bu önyargı genel olarak bize iyi hizmet ediyor ancak bizi sahtekarlığa ve aldatmaya karşı savunmasız bırakabilir. Ne olursa olsun partnerimize güvenebilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bazen gözümüzün önünde neyin doğru olduğunu görmüyoruz' diyor.
Partnerinizin tehlikeli bir durumda olduğundan şüpheleniyorsanız, dikkat etmeniz gereken bir dizi uyarı işareti vardır. Öncelikle Elly, ilişkinizde bir şeyler doğru gelmiyorsa sonuca atlamamanızı önerir.
'Birini olmadığı halde aldatmakla suçlamak ilişkinize çok zararlı olabilir. Açık iletişimi beslemek ve ilişkiyi dürüstlük için güvenli bir yer haline getirmek, ilişkinizi güçlendirmenin ilk adımıdır ve böylece eşinizin aldatma olasılığını azaltır.
Julie'ye göre, bir partnerin aldattığının en büyük işareti ani değişimdir. Hiçbir şeye benzemeyen davranış, görünüm, yakınlık, savunmacılık, düşmanlık ve diğer çeşitli duygusal tepkilerdeki değişiklik aldatmayı ele verebilir.
Elly Johnson, 'insanların dikkat etmesi gereken şeylerinden birinin de partnerlerinin nerede olduğunu sorduklarında soruları doğrudan yanıtlamadığını göstermesidir. Bilgisayarlarıyla veya telefonlarıyla mantıklı olmayan ve gizli kalan bahaneler de aldatma olasılığının yüksek olduğunu gösteren bir işaret. Partnerinizin aldattığını tespit etmek zor olabilir çünkü aldatanların çoğu izlerini kapatmak için çok çalışacaktır' diyor.
Bir kez aldatan her zaman aldatır ifadesi Julie'ye göre her zaman doğru olmayabilir. Julie'ye göre insanlar, eğer isterlerse, temelden değişebilirler.
Aldatıldıysanız, muhtemelen asla üstesinden gelemeyeceğinizi hissediyorsunuzdur, ancak acıyla başa çıkmak için izlenecek bazı yollar vardır. Julie, 'Bu, insanların sadece 'aşacakları' bir şey değil. Bu bir süreç ve öznel bir süreç. Böylece insanları diğeriyle aynı olmayan bir şekilde etkileyebilir. Aldatıldıktan sonra insanların geçtiği birkaç aşama var. Bu aşamalar, inkar, pazarlık, depresyon, öfke ve kabullenme. Bir birey nasıl ihanet ve güven ihlali ile yüzleşmeye çalışırsa çalışsın, terapi yoluyla profesyonel hizmetlere erişmek ve arkadaşlarına yaslanarak destek ağını genişletmek onun yararına olabilir.
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