KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Bu uyarı işaretlerine dikkat! Aldatıldığınızı anlamanın yolları

Bu uyarı işaretlerine dikkat! Aldatıldığınızı anlamanın yolları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bu uyarı işaretlerine dikkat! Aldatıldığınızı anlamanın yolları

Sanırım hepimiz, aldatılmanın ya da aldatılan bir arkadaşın haberini aldığımızda hayal kırıklığı ve üzüntüyle doluyoruz. Aldatılmanın bir ilişkide olabilecek en kötü ihanetlerden biri olduğu konusunda hemfikir olabiliriz. Peki partnerinizin sizi aldattığını nasıl anlarsınız?

Pek çok insan geriye dönüp baktığında, muhtemelen görmezden gelmeyi seçtikleri ya da farkına bile varmadıkları aşk sancılarının derinliklerinde aslında bazı uyarı işaretlerini görmezden geliyor.

İnsanların neden aldattığını, bir dolandırıcının nasıl fark edileceğini ve aldatılmanın üstesinden nasıl gelineceğini öğrenmek için okumaya devam edin.

İNSANLAR NEDEN ALDATIR?

Psikoterapist Julie Sweet, 'insanlar eşlerini artık sevmediklerinde farklı bir şey aramaya yönelir. Eksiklik, düşük özgüven, öz değer, yanlış yönlendirilmiş öfke, cinsel uyumsuzluk gibi pek çok neden aldatılmayı doğurabilir' diyor.

İnsan davranış uzmanı Elly Johnson da, 'İnsanların, özellikle sevgi dolu bir ilişki içindeyken bir doğruluk, gerçeklik önyargısı var. Bu önyargı genel olarak bize iyi hizmet ediyor ancak bizi sahtekarlığa ve aldatmaya karşı savunmasız bırakabilir. Ne olursa olsun partnerimize güvenebilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bazen gözümüzün önünde neyin doğru olduğunu görmüyoruz' diyor.

SEVGİLİNİZİN SİZİ ALDATTIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Partnerinizin tehlikeli bir durumda olduğundan şüpheleniyorsanız, dikkat etmeniz gereken bir dizi uyarı işareti vardır. Öncelikle Elly, ilişkinizde bir şeyler doğru gelmiyorsa sonuca atlamamanızı önerir.

'Birini olmadığı halde aldatmakla suçlamak ilişkinize çok zararlı olabilir. Açık iletişimi beslemek ve ilişkiyi dürüstlük için güvenli bir yer haline getirmek, ilişkinizi güçlendirmenin ilk adımıdır ve böylece eşinizin aldatma olasılığını azaltır.

Julie'ye göre, bir partnerin aldattığının en büyük işareti ani değişimdir. Hiçbir şeye benzemeyen davranış, görünüm, yakınlık, savunmacılık, düşmanlık ve diğer çeşitli duygusal tepkilerdeki değişiklik aldatmayı ele verebilir.

Elly Johnson, 'insanların dikkat etmesi gereken şeylerinden birinin de partnerlerinin nerede olduğunu sorduklarında soruları doğrudan yanıtlamadığını göstermesidir. Bilgisayarlarıyla veya telefonlarıyla mantıklı olmayan ve gizli kalan bahaneler de aldatma olasılığının yüksek olduğunu gösteren bir işaret. Partnerinizin aldattığını tespit etmek zor olabilir çünkü aldatanların çoğu izlerini kapatmak için çok çalışacaktır' diyor.

BİR KEZ ALDATAN HER ZAMAN ALDATIR MI?

Bir kez aldatan her zaman aldatır ifadesi Julie'ye göre her zaman doğru olmayabilir. Julie'ye göre insanlar, eğer isterlerse, temelden değişebilirler.

ALDATILMANIN ÜSTESİNDEN NASIL GELİRSİNİZ?

Aldatıldıysanız, muhtemelen asla üstesinden gelemeyeceğinizi hissediyorsunuzdur, ancak acıyla başa çıkmak için izlenecek bazı yollar vardır. Julie, 'Bu, insanların sadece 'aşacakları' bir şey değil. Bu bir süreç ve öznel bir süreç. Böylece insanları diğeriyle aynı olmayan bir şekilde etkileyebilir. Aldatıldıktan sonra insanların geçtiği birkaç aşama var. Bu aşamalar, inkar, pazarlık, depresyon, öfke ve kabullenme. Bir birey nasıl ihanet ve güven ihlali ile yüzleşmeye çalışırsa çalışsın, terapi yoluyla profesyonel hizmetlere erişmek ve arkadaşlarına yaslanarak destek ağını genişletmek onun yararına olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
25 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları!25 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları!
'Barış için orgazm olun' çağrısı! Bu 24 saat içinde...'Barış için orgazm olun' çağrısı! Bu 24 saat içinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

Cem Yılmaz'dan 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert'e büyük destek

Cem Yılmaz'dan 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert'e büyük destek

Kadınların ortak sorununa müdahale ettik! Bu bölgedeki...

Kadınların ortak sorununa müdahale ettik! Bu bölgedeki...

Hepimizin sorunu! Uzmanları son noktayı koydu

Hepimizin sorunu! Uzmanları son noktayı koydu

2021 yılında Aslan burcunu neler bekliyor?

2021 yılında Aslan burcunu neler bekliyor?

2021 yılında Terazi burcunu neler bekliyor?

2021 yılında Terazi burcunu neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Vajinasının şeklini kalıba bastırdı! Saniye saniye yayınladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Diğer Haberler

22 Aralık Dünya Orgazm Günü! 'Barış için orgazm olun'

'Barış için orgazm olun' çağrısı! Bu 24 saat içinde...

Gerdek gecesi korkusu ve ilk cinsel ilişki ile ilgili bilmeniz gerekenler

Gerdek gecesi korkusu ve ilk cinsel ilişki ile ilgili bilmeniz gerekenler

G Noktası nedir? Kadınlarda G Noktası nasıl bulunur?

G Noktası nedir? Kadınlarda G Noktası nasıl bulunur?

Asla, asla demeyin! Gaz çıkarmak için 9 ay bekleniyor

Asla, asla demeyin! Gaz çıkarmak için 9 ay bekleniyor

Erkekler bu soruları kadınlara sormaya çekiniyor! Duşta ne yapıyorlar?

Bu soruyu sormaya çekiniyorlar!

Şaşkına çeviren evlenme teklifi! Düğün mü cenaze mi olacak?

Şaşkına çeviren evlenme teklifi! Düğün mü cenaze mi olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.