Bu uyarı işaretlerine dikkat! Aldatıldığınızı anlamanın yolları

Pek çok insan geriye dönüp baktığında, muhtemelen görmezden gelmeyi seçtikleri ya da farkına bile varmadıkları aşk sancılarının derinliklerinde aslında bazı uyarı işaretlerini görmezden geliyor.

İnsanların neden aldattığını, bir dolandırıcının nasıl fark edileceğini ve aldatılmanın üstesinden nasıl gelineceğini öğrenmek için okumaya devam edin.

İNSANLAR NEDEN ALDATIR?

Psikoterapist Julie Sweet, 'insanlar eşlerini artık sevmediklerinde farklı bir şey aramaya yönelir. Eksiklik, düşük özgüven, öz değer, yanlış yönlendirilmiş öfke, cinsel uyumsuzluk gibi pek çok neden aldatılmayı doğurabilir' diyor.

İnsan davranış uzmanı Elly Johnson da, 'İnsanların, özellikle sevgi dolu bir ilişki içindeyken bir doğruluk, gerçeklik önyargısı var. Bu önyargı genel olarak bize iyi hizmet ediyor ancak bizi sahtekarlığa ve aldatmaya karşı savunmasız bırakabilir. Ne olursa olsun partnerimize güvenebilmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bazen gözümüzün önünde neyin doğru olduğunu görmüyoruz' diyor.

SEVGİLİNİZİN SİZİ ALDATTIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Partnerinizin tehlikeli bir durumda olduğundan şüpheleniyorsanız, dikkat etmeniz gereken bir dizi uyarı işareti vardır. Öncelikle Elly, ilişkinizde bir şeyler doğru gelmiyorsa sonuca atlamamanızı önerir.