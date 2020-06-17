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Bu uygulamalar hayatınızı kolaylaştırıyor! Her telefonda olmalı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

Modern çağın getirdiği yoğunluk, pek çok insan için günlük işlere ayrılan zamanı kısıtlıyor. Bu problemin çözümü ise yine modern çağın getirdiği teknolojide saklı. Akıllı telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalar sayesinde onlarca farklı günlük işinizi düzenleyebilir ve takibini yapabilirsiniz. Bu uygulamalar hakkındaki detaylı bilgiyi bu yazıda bulacaksınız.

Bu uygulamalar hayatınızı kolaylaştırıyor! Her telefonda olmalı...

Ucuz bilet bulmak, spor yapmak, bebeğinize uyku alışkınlığı edindirmek ve kitap seçmek gibi onlarca farklı günlük işi kısa sürede tamamlamanızı sağlayacak mobil uygulamalar, çağımızın en büyük nimetlerinden sayılıyor. Haydi, birlikte inceleyelim.

1. GOOGLE HARİTALAR

Şehirlerin her geçen gün büyümesi, gün geçtikçe yeni bölgelerin yerleşime açılmasıyla sokaklar iyiden iyiye çoğalmaya başladı. Dolayısıyla biriyle buluşmak, iş görüşmesine gitmek için daha önce hiç görmediğiniz bir adresle karşılaşabiliyorsunuz. İşte tam bu noktada gerek başarılı adres tarifi, gerek doğru toplu taşıma yönlendirmeleri ile Google Haritalar bir numaralı yardımcınız olacak.

2. DUO

İnternet üzerinden görüntülü görüşme imkanı sunan Duo, pratik ve hızlı yapısı sayesinde oldukça seviliyor. Şimdiden 1 milyarın üzerinde kullanıcı sayısına ulaşan Duo'da, 12 kişiye kadar görüntülü görüşme yapmak mümkün. Görüntülü arama yapmak istemiyorsanız yalnızca sesli arama seçeneğini de kullanabilirsiniz.

3. SHAZAM

Bir mekanda arkadaşlarınızla oturmuş sohbet ediyorsunuz, arka fonda mükemmel bir şarkı çalıyor fakat siz ne şarkıyı ne de şarkıcıyı biliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Shazam'ı açıp şarkıyı kısa süreliğine uygulamaya dinletmek. Shazam, aradığınız şarkıyı linkiyle birlikte size sunacaktır. Üstelik tamamen ücretsiz.

4. SKYSCANNER

Bir seyahat planınız varsa en uygun uçak bileti bulmak için Skyscanner harika bir uygulama. Seyahatinize uygun bir şekilde arama yaptıktan sonra en uygun uçak biletinin hangi firma tarafından hangi tarihte sağlandığını aktaran Skyscanner ile uçak seyahatlerinizi çok daha ucuz maliyetlerle yapabilirsiniz. Ayrıca geniş filtre seçeneğiyle arzu ettiğiniz uçuşu rahatlıkla bulabilirsiniz.

5. BUFFER

Özellikle iş yaşamını sosyal medyayla bağdaştıran kişilerin çok seveceği Buffer, bir tür sosyal medya asistanı. Buffer aracılığı ile tüm sosyal medya araçlarınızı birbirine bağlayabilir, planladığınız saatte gönderi paylaşılması için ön ayarlama yapabilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz bir fotoğrafı, linki ya da yazıyı hangi uygulamalarda paylaşacağınıza da yine siz karar verirsiniz.

6. GOOGLE LENS

Google Lens her eve lazım dedirten cinsten hizmetler sunuyor. Google Lens kamerasını açıp bir metne tuttuğunuzda, hangi dilde olursa olsun ana dilinize çeviri yapabilirsiniz. Cinsini merak ettiğiniz bir bitki ya da hayvanı kameraya tanıtarak Google Lens'in cevap bulmasını sağlayabilirsiniz. Kıyafetler, mekanlar, eşyalar ve çok daha fazlası hakkında elde etmek istediğiniz pek çok bilgiye Google Lens aracılığıyla ulaşabilirsiniz. QR kod ve barkod tarama özelliklerini de unutmamak gerek.

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