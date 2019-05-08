KADIN

Bu yanlışlar cildi bozuyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, her geçen gün estetik kaygılar, güzel görünme isteği, yaşlılık bulgularını gizleme ve daha genç görünme arzusunun artmaya devam ettiğini söyledi.

Bu yanlışlar cildi bozuyor

Dr. Ata Nejat Ertek, yapılan yanlışları şöyle sıraladı: “Test etmeden ürün kullanma: Cilt bakım ürünleri ve makyaj malzemelerinin en büyük yan etkisi alerjik reaksiyonlardır. Bir ürünü almadan önce test ürünü alıp kullanmanızda yarar var. Özellikle hassas derisi olanlar bunu kural haline getirmeliler. Çünkü test ürünü alıp kullanırsanız cildinizde alerjik reaksiyon yapıp yapmadığını da test etmiş olursunuz.

Makyajı temizlemeden yatmak: Gün içinde üst üste ve aşırı derecede makyaj yapılmamalıdır. Özellikle yatmadan önce yüz mutlaka temizlenmelidir. Çünkü yüzünüzde makyajla uyuduğunuz zaman, cildinizdeki gözenekler tıkanır ve cildinizde oluşan sebum (cildinizin kirleri atmakta kullandığı madde) tıkalı gözeneklerden çıkamaz, bu da cildinizde sivilcelerin oluşmasına sebep olur ayrıca cildinizi çabuk yaşlandırır ve gözlerde iritasyona sebep olabilir. Temizlenen cilde nemlendirici sürülmelidir. Makyaj yapılacağı zamanda cilt önce temizlenmeli sonra nemlendirici sürülüp cildin nemlendiriciyi emmesi beklenip ardından işleme geçilmelidir.

Sivilceleri sıkmak: Sivilcenizi sıktığınızda, gözeneği tıkayan her ne ise dışarı çıkar ama büyük kısmı içerde, cildin altında kalır. Ama nedense her seferinde yine de sivilcenizi sıkmak, çirkin bir soruna en uygun çözüm gibi gelir.

Uyku düzensizliği: Uyku düzensizliği de tüm dengenizi etkileyen bir faktör. Geç yatmanız, uykusuz kalmanız diğer organlarınız gibi cildinizi de olumsuz etkiler. Uyku düzensizliği cildinizin dingin değil yıpranmış görünmesine neden olur. Vücudunuzu onarmak için uyku düzeninize mutlaka dikkat edin.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cildi bozan yanlışlar güzellik hataları

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