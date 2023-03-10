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'Bu yaşanırsa ciddi bir hasar söz konusu olacak' Uzman isim uyardı! Fındık üreticileri dikkat

10.03.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, ilkbahar geç donlarının fındık için risk oluşturduğuna dikkat çekerek fındık üreticilerini uyardı. Doç. Dr. Ali Turan, "Bu sene mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklığı nedeniyle ilkbahar geç donları yaşanırsa ciddi bir hasar söz konusu olacaktır” dedi.

'Bu yaşanırsa ciddi bir hasar söz konusu olacak' Uzman isim uyardı! Fındık üreticileri dikkat

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşanmasından dolayı erken açan fındık için ilkbahar geç donlarının risk oluşturduğunu ifade ederek “İlkbahar geç donları Mart ayı sonu, nisan ayı başında yaşanmaktadır. Geçmiş yıllardan örnekleri olduğu gibi risk oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

"KAR YAĞMASA BİLE..."

Turan "Bu dönemde kar yağmasa bile hava sıcaklıklarının sıfıra düşmesi hatta eksilere düşmeden de zarar verebilir. Çünkü bazı fındık çeşitleri erkenci ve bu kış aylarında da mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşandığı için fındık erken sürgü verebilir. Yeni sürgünler ise çok hassas oluyor. Bu nedenle ilkbahar geç donları risk meydana getirmektedir." şeklinde konuştu.

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"İLKBAHAR GEÇ DONLARI YAŞANIRSA CİDDİ BİR HASAR SÖZ KONUSU OLACAK"

Turan, "Ancak havaların iyi gittiği bu günlerde ilkbahar geç donları ne zaman yaşanacak, ne kadar sürecek konusunda bir şey söylemek doğru olmaz. Sadece şunu söyleyebiliriz ki bu sene mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklığı nedeniyle ilkbahar geç donları yaşanırsa ciddi bir hasar söz konusu olacaktır” dedi. (İHA)

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fındık Giresun

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