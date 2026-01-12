KADIN

Bu yaşlarda anne olan kadınlar daha uzun yaşıyor

Finlandiya’da yapılan kapsamlı bir araştırma, kadınların hamile kaldıkları yaş aralığı ile yaşam süreleri arasında dikkat çekici bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Helsinki Üniversitesi ile Minerva Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, doğurganlık zamanlamasının uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Araştırmanın temelini, 1975 yılında Finlandiya’da yaşayan yaklaşık 15 bin ikizin dahil edildiği geniş ölçekli bir anket çalışması oluşturdu.

15 BİN İKİZ YILLAR BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Bilim insanları bu verileri uzun yıllar boyunca izleyerek, özellikle kadınların doğurganlık geçmişini ve yaşlanma süreçlerini detaylı biçimde analiz etti.

EN AVANTAJLI YAŞ ARALIĞI: 24–38

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmanın sonuçlarına göre, 24 ile 38 yaşları arasında hamile kalan kadınların hem daha uzun yaşadığı hem de daha sağlıklı yaşlandığı tespit edildi. Bu yaş aralığında yapılan doğumların, vücudun biyolojik dengesi açısından daha avantajlı olduğu ifade edildi.

İKİ YA DA ÜÇ ÇOCUK DAHA UZUN ÖMÜRLE İLİŞKİLİ

Araştırmada çocuk sayısının da önemli bir faktör olduğu vurgulandı. İki ya da üç çocuğu olan kadınların, hem çok çocuklu ailelere sahip olanlara hem de yalnızca bir çocuk sahibi olanlara kıyasla daha uzun bir yaşam süresine sahip olduğu belirlendi. Buna karşılık, ilk çocuğunu çok genç yaşta dünyaya getiren kadınlarda daha hızlı bir yaşlanma eğilimi gözlemlendi.

ENERJİ DENGESİ YAŞAM SÜRESİNİ BELİRLİYOR

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Mikaela Hukkanen, elde edilen bulguların biyolojik enerji dengesiyle yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Hukkanen, "Organizmaların zamanı ve enerjisi sınırlıdır. Doğum için aşırı miktarda enerji harcandığında, bu durum vücudun kendini onarma ve sağlıklı şekilde işleme mekanizmalarından ödün verilmesine yol açabilir. Bu da uzun vadede yaşam süresini kısaltabilir" değerlendirmesinde bulundu.

HAMİLELİK ZAMANLAMASI SAĞLIĞIN BİR PARÇASI

Uzmanlar, araştırmanın sonuçlarının hamilelik zamanlamasının yalnızca doğurganlık değil, aynı zamanda kadın sağlığı ve yaşam süresi açısından da önemli bir unsur olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Çalışma, anne olma yaşına dair tartışmalara bilimsel bir perspektif kazandırırken, dengeli doğurganlık planlamasının önemine de dikkat çekti.

