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Bu yaz plaj elbiseniz bedavaya gelecek! Sadece şal ve tülbent ile..

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Plaj elbiselerine yüzlerce lira ödemek istemeyenleri buraya alalım. Evinizde bulunan malzemelerle onlarca farklı model ve kumaş seçeneğine sahip plaj elbiseleri üretebilirsiniz. Tarzınıza ve zevkinize göre şekillendirebileceğiniz eşsiz plaj elbiseleri için tüm yapım aşamalarını ve ipuçlarını sizin için bir araya getirdik. İşte tüm detaylar!

Bu yaz plaj elbiseniz bedavaya gelecek! Sadece şal ve tülbent ile..

Plaj stilinin tamamlayıcısı olan plaj elbiseleri, hem kullanışlı olması hem de şık bir görünüm sunması sebebiyle çok sevilir. Düşük maliyetli bir plaj elbisesine sahip olmak isteyenler için mağazalarda her zaman seçenek bulunmayabilir ya da bulunan seçenekler zevkinize uyum sağlamayabilir. Bu probleme yaratıcı bir çözüm getirebilmek için bahsedeceğimiz yöntemlerle kendi plaj elbisenizi yapabilirsiniz.

PAMUK EŞARPLAR VE TÜLBENTLER REVAÇTA!

Dört adet tülbent ya da pamuk eşarpla harika bir plaj elbisesi dikebilirsiniz.

Öncelikle eşarpların her birinin köşelerinden birini askılık olarak kullanacak şekilde düşünün.

Dört uç yukarıda, dört uç ise aşağıda kalacak.

Ortada kalan kısımları birbirine elde ya da dikiş makinesi yardımıyla dikin.

Vücudunuza oturmayacak, salaş bir model oluşacak.

Sıra geldi ince askıları yapmaya.

Zaten dört adet eşarp ucu, birleştirmeye hazır şekilde elbisenin üst kısmında bulunmalı.

Ardından herhangi bir kordon ya da ip kullanarak ön taraftaki uçlarla arka taraftaki uçların arasına dikin.

Bu ipler, çok uzun olduğunda elbise size büyük gelebilir.

Bu yüzden, askıları dikmeden önce ip uzunluğunu ölçün.

Askıları diktikten sonra elbisenizi istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İşte bu kadar!

ŞALLAR EN KOLAYI!

Eşarplara göre daha uzun ve geniş olabilen şallar, kolaylıkla plaj elbisesine dönüştürülebilir.

İnce ve pamuklu bir şalı ikiye katlayın. Tam ortasından kafanızın geçebilmesi için uygun şekilde bir yarım daire kesin.
Üzerinize giyip deneyin ve kafanızın rahat bir şekilde geçmesine dikkat edin.

Kestiğiniz yaka kısmının uçlarının yırtılmaması için önlem almalısınız.
Bunun için bir mil ya da iğne yardımıyla yakayı dikebilirsiniz. Dikiş bilmiyorsanız, bir şeridi ikiye katlayıp şal arasında kalacak şekilde yapıştırabilirsiniz.

Plaj elbiseniz bu haliyle bile kullanılabilir ama daha şık bir tarz oluşturmak için bir iki ek daha yapılmalı.

Şalın boyunu altından istediğiniz gibi kısaltabilirsiniz.
Püsküllü bir şal tercih ederseniz, püsküller etek ucu gibi görüneceğinden şık bir tarz oluşur.

Elbisenin yanlarını düğme ya da çıt çıt yardımıyla birbirine tutturabilirsiniz. Dikerek kullanmanız da mümkün!

ETEKLERİ DÖNÜŞTÜRÜN!

Lastikli eteklerin bel kısmını göğüs üzerine getirerek sıfır çabayla straplez bir plaj elbisesi elde edebilirsiniz.
Etek görünümünden uzaklaşmak için aynı renk iple askı ekleyebilirsiniz.
Eteğin uç kısımlarını asimetrik şekilde keserek modern bir tasarım yaratmak da sizin elinizde!
Etnik desenli etekler, bu tarz pareo dönüşümlerinde muhteşem görünür.

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