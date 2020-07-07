Bu yaz plaj elbiseniz bedavaya gelecek! Sadece şal ve tülbent ile..

Plaj stilinin tamamlayıcısı olan plaj elbiseleri, hem kullanışlı olması hem de şık bir görünüm sunması sebebiyle çok sevilir. Düşük maliyetli bir plaj elbisesine sahip olmak isteyenler için mağazalarda her zaman seçenek bulunmayabilir ya da bulunan seçenekler zevkinize uyum sağlamayabilir. Bu probleme yaratıcı bir çözüm getirebilmek için bahsedeceğimiz yöntemlerle kendi plaj elbisenizi yapabilirsiniz.

PAMUK EŞARPLAR VE TÜLBENTLER REVAÇTA!

Dört adet tülbent ya da pamuk eşarpla harika bir plaj elbisesi dikebilirsiniz.

Öncelikle eşarpların her birinin köşelerinden birini askılık olarak kullanacak şekilde düşünün.

Dört uç yukarıda, dört uç ise aşağıda kalacak.

Ortada kalan kısımları birbirine elde ya da dikiş makinesi yardımıyla dikin.

Vücudunuza oturmayacak, salaş bir model oluşacak.

Sıra geldi ince askıları yapmaya.

Zaten dört adet eşarp ucu, birleştirmeye hazır şekilde elbisenin üst kısmında bulunmalı.

Ardından herhangi bir kordon ya da ip kullanarak ön taraftaki uçlarla arka taraftaki uçların arasına dikin.

Bu ipler, çok uzun olduğunda elbise size büyük gelebilir.