Bu yaz üzerinden çıkarmayacağın parçayı tahmin ediyoruz!

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Bu yaz tatil planın ne?
Deniz, kum, güneşin tadını çıkarabileceğim bir rota!
Henüz bir planım yok ama belki bir hafta sonu kaçamağı yaparım.
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Bu yaz sürekli dinleyeceğin şarkı hangisi?
Melike Şahin - Canın Beni Çekti
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Söyle bakalım, senin favori yaz aksesuarın hangisi?
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Plajda ilk yaptığın şey hangisi?
Bronzlaşmak için en iyi yeri kapmak!
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Senin yaz parfümün nasıl kokmalı?
Hindistan cevizi, vanilya gibi tatlı kokular.
Deniz tuzu, güneş kremi havasında bir şeyler.
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Peki, yazın en nefret ettiğin şey ne?
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Bu yaz dolabına bir parça eklesen bu ne olurdu?
Her şeyle giyebileceğim bir topuklu sandalet.