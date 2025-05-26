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Bu yaz üzerinden çıkarmayacağın parçayı tahmin ediyoruz!

Yaz geldi, dolaplar karıştı! Kimimiz şortuyla bütünleşti, kimimiz keten gömlekten asla vazgeçemiyor. Peki senin bu yaz üzerinden çıkarmayacağın o tek parçan ne? Tarzını, ruhunu ve yazdan beklentilerini analiz ederek seni sen yapan o parçayı buluyoruz! 👒👕🌴

Bu yaz üzerinden çıkarmayacağın parçayı tahmin ediyoruz!

Bu yaz üzerinden çıkarmayacağın parçayı tahmin ediyoruz!

1/8

Bu yaz tatil planın ne?

Bu yaz tatil planın ne?
Yurt dışı planım var. 😎
Deniz, kum, güneşin tadını çıkarabileceğim bir rota!
Henüz bir planım yok ama belki bir hafta sonu kaçamağı yaparım.
2/8

Peki yazın en çok hangi rengi tercih ediyorsun?

3/8

Bu yaz sürekli dinleyeceğin şarkı hangisi?

Bu yaz sürekli dinleyeceğin şarkı hangisi?
Manifest - Arıyo
Melike Şahin - Canın Beni Çekti
Yalın - Ki Sen
4/8

Söyle bakalım, senin favori yaz aksesuarın hangisi?

Hasır şapka
Boncuk kolyeler
Sandalet
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Plajda ilk yaptığın şey hangisi?

Plajda ilk yaptığın şey hangisi?
Gölgeye havlu atmak.
Hemen denize koşmak.
Bronzlaşmak için en iyi yeri kapmak!
6/8

Senin yaz parfümün nasıl kokmalı?

Senin yaz parfümün nasıl kokmalı?
Hindistan cevizi, vanilya gibi tatlı kokular.
Deniz tuzu, güneş kremi havasında bir şeyler.
Çiçeksi ferah kokular.
7/8

Peki, yazın en nefret ettiğin şey ne?

Peki, yazın en nefret ettiğin şey ne?
Kalabalık plajlar...
Klimasız toplu taşıma...
Sürekli terlemek...
8/8

Bu yaz dolabına bir parça eklesen bu ne olurdu?

Bu yaz dolabına bir parça eklesen bu ne olurdu?
Oversize keten takım.
Straplez mini elbise.
Her şeyle giyebileceğim bir topuklu sandalet.
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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