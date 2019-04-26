Bu yazın en sıcak mayo trendi Bowkini! En büyük avantajı bikini izlerinin olmaması

2019’un en büyük mayo trendlerinden biri olarak görünen Bowkini stili adı verilen mayolar büyük ilgi görüyor. Bikini üstünü tersten giyme modası, yüksek belli bikini altı modası derken bu yaz bunları göreceğiz.

Instagram fenomenlerinin yeni bikini tercihi: Bowkini stili

Fiyonk şeklindeki stili ile göğüs kısmını yay gibi saran ve bronzlaşma çizgileri ile ilgili endişeleri ortadan kaldıran mayolar instagram fenomenlerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Mayonun alt giyim parçasının yüksek belli olması ve yukarıya çekilebilmesi sayesinde bacakların uzun görünmesi de sağlanıyor.

Birçok sosyal medya yıldızının tercih ettiği bu yeni mayoyu tercih edenlerden biri de Abay Dowse oldu. 1.3 milyon takipçisi bulunan fenomen havuz başında ayeni mayosu ile poz verdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Mayosunu kendi seçtiği aksesuarla tamamlayan Dowse’nin fotoğrafına gelen yorumlarda mayo için ağırlıklı olarak beğeni içeren yorumlar yapıldı.

Madi Edwards’da bowkini stili mayosu ile verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşınca kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Kedi gözü güneş gözlükleri, gümüş kolyeler ve beyaz bir çantayla stili tamamlayan Edwards, takipçilerine mayosunu çok sevdiği cevabını verdi.

2 parçadan oluşan ve bronzlaşmak isterken bikini izlerinden kurtulmak isteyen kadınların tercihi olacak gibi duran bowkini stili mayolar, bakalım bu yaz trendini koruyabilecek mi.