KADIN

Bu yazın estetik trendi: Hollywood yanağı yaptırıp bambaşka birine dönüşüyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Tombul yanaklar küçük yaşlarda sempatik bir ifade sağlasa da ilerleyen yaşlarda bir sorun olarak görülebiliyor. Kalın ya da tombul görünümlü yanaklar kişilerin olduğundan daha kilolu görünmesine sebep olurken; ince hatlı yüz yapısı daha estetik ve daha genç görünmesini sağlar. Kişiyi rahatsız eden bu görüntü yanak inceltme estetiği yani bişektomi ile kolayca giderilebiliyor.

Bu yazın estetik trendi: Hollywood yanağı yaptırıp bambaşka birine dönüşüyorlar

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, bişektomi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı…

GÜÇLÜ VE GENÇ BİR YÜZ İFADESİ SAĞLAR

Bişektomi yani yanak inceltme estetiği nedir?

Geçtiğimiz yaz başlayan ve bu yıl da popüler olan bir Hollywood yanağı sahibi olmak isiyorsanız, bişektomi ameliyatını bilmelisiniz. İnsanlar genellikle başkalarının da beğendiği insanları kendilerine model alırlar. Bu rol modellerin çoğu, oyuncular, sanatçılar, modeller veya medya, sosyal medya aracılığıyla fenomen olan insanlardır. Hollywood yanağı, aynı zamanda en beğenilen karakterlerin olduğu Hollywood filmlerindeki kadın karakterlerinden ilham alıyor. Hollywood filmlerinde kadın karakterler genellikle ince çizgiler, zayıf ama güçlü yüz ifadeleri ve gergin açıları olan alt çenelere sahiptir.

6

HERHANGİ BİR İZ KALMAZ

Bişektomi cerrahisi nasıl yapılır?

Bişektomi operasyonunda eski yöntemlerde yanak çizgilerini vurgulamak için yanak protezi veya dolgu maddeleri kullanılırdı. Bu yöntemle yüzün inceltilmesi mümkün değildi, aksine bazen abartılı ve pürüzlü bir görünüm kazandırabilirdi. Hollywood yanağında kullanılan yeni yöntem tamamen yanak odaklıdır ve istenen görüntü herhangi bir cerrahi iz bırakmadan kontrollü bir şekilde elde edilebilir. Ek olarak bu alandaki asimetri büyük ölçüde düzeltilebilir. Ameliyat tamamen ağız içinde ve genel veya lokal anestezi altında steril koşullar altında gerçekleştirilir. İşlem süresi her iki taraf için 45 dakikadır. Çok küçük bir kesi ile bu alanın dolumunu sağlayan yağ pedlerine erişilir ve işlem gerçekleştirilir. İstenen sonucu elde etmek için yağ dokusu ölçülü bir miktarda çıkarılır.

9

KALIN YÜZ HATLARI OLANLARA YAPILABİLİR

Yanak inceltme estetiği kimlere yapılabilir?

Ergenlik dönemini atlatıp yüz hatları oturduktan sonra yüzündeki, özellikle yanak bölgelerindeki yağdan dolayı kalın yüz hatlarına sahip olan herkes bu işlemi rahatlıkla yaptırabilir. Kilolu olmadığı halde sadece yanak bölgesinde yağlanma olanlar da orantılı ve estetik yüz hatlarına sahip olmak için bişektomi yaptırabilir.

4

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ DE ÖNLER

Bişektomi cerrahisi sonrası ödem ve ağrı olur mu?

Bu ameliyat, ödem ve ağrıya neden olmaz. Hasta aynı günde taburcu edilir ve ertesi gün işe geri dönebilir. Hasta ilk gün sıvı ile beslenir. Üç gün sonra çok sert (ekmek vb.) yiyecekler dışındaki tüm yiyecekler hasta için uygundur. Bu yöntemde sonuçlar kalıcıdır ve yüz çizgileri fazla kilolu olmadıkça değişmez. Ek olarak bu yöntem, yaşlanma bölgesinde oluşacak deformasyon üzerinde yağ yastıklarının kütlesini azalttığı için önleyici etkiye sahiptir. “Bu yöntemin ciddi bir komplikasyonu yoktur” diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar,” Olası problemler arasında asimetri, aşırı çöküş, yanak bölgesindeki uyuşukluk sayılabilir. Ancak bunlar çok nadir görülen problemlerdir ve titiz bir operasyonda risk yoktur” dedi.

Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı Kendi uçağını yaptı, tam havalanacakken uçuş iznine takıldı
Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...
Kozmetik cerrahi 1940’lı yıllara dayanıyor! İşte kozmetik cerrahinin psikolojisiKozmetik cerrahi 1940’lı yıllara dayanıyor! İşte kozmetik cerrahinin psikolojisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollywood Yanağı Bişektomi

En Çok Okunan Haberler

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Bu efsane çürütüldü! Boyutuyla ilgilenilmiyor

Bu efsane çürütüldü! Boyutuyla ilgilenilmiyor

Rahmi olmadan doğdu, 55 yaşındaki kadın torununu doğurdu

Rahmi olmadan doğdu, 55 yaşındaki kadın torununu doğurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Plaja inmeye hazır mısınız?' dediler! Arkasını görünce şaşkına döndüler

'Plaja inmeye hazır mısınız?' dediler! Arkasını görünce şaşkına döndüler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Düğün makyajından önce böyledi!

Düğün makyajından önce böyledi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cambridge düşesi Kate Middleton'un gizli silahı! Kendine stil danışmanı tuttu

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Kullandığımız mucize kremler gerçekten işe yarıyor mu?

'Mucize' diye kullanıyoruz ama bakın işe yarıyor mu?

Kozmetik cerrahinin psikolojisi

Kozmetik cerrahi 1940’lı yıllara dayanıyor! İşte kozmetik cerrahinin psikolojisi

PB serumun muhteşem üçlüsü: Low, Medium ve High

İspanyol kökenli 3 enzim bakın neler yapıyor

Şaşkına çeviren nedime kontrol listesi! 'Ya askısız sütyen giyin ya da hiç giymeyin'

Şaşkına çeviren liste! 'Ya askısız sütyen giyin ya da hiç giymeyin'

Umarız tekrar moda olmaz! Bunları görünce 'iyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.