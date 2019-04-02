Bu yazın estetik trendi: Hollywood yanağı yaptırıp bambaşka birine dönüşüyorlar

Bişektomi operasyonunda eski yöntemlerde yanak çizgilerini vurgulamak için yanak protezi veya dolgu maddeleri kullanılırdı. Bu yöntemle yüzün inceltilmesi mümkün değildi, aksine bazen abartılı ve pürüzlü bir görünüm kazandırabilirdi. Hollywood yanağında kullanılan yeni yöntem tamamen yanak odaklıdır ve istenen görüntü herhangi bir cerrahi iz bırakmadan kontrollü bir şekilde elde edilebilir. Ek olarak bu alandaki asimetri büyük ölçüde düzeltilebilir. Ameliyat tamamen ağız içinde ve genel veya lokal anestezi altında steril koşullar altında gerçekleştirilir. İşlem süresi her iki taraf için 45 dakikadır. Çok küçük bir kesi ile bu alanın dolumunu sağlayan yağ pedlerine erişilir ve işlem gerçekleştirilir. İstenen sonucu elde etmek için yağ dokusu ölçülü bir miktarda çıkarılır.

Geçtiğimiz yaz başlayan ve bu yıl da popüler olan bir Hollywood yanağı sahibi olmak isiyorsanız, bişektomi ameliyatını bilmelisiniz. İnsanlar genellikle başkalarının da beğendiği insanları kendilerine model alırlar. Bu rol modellerin çoğu, oyuncular, sanatçılar, modeller veya medya, sosyal medya aracılığıyla fenomen olan insanlardır. Hollywood yanağı, aynı zamanda en beğenilen karakterlerin olduğu Hollywood filmlerindeki kadın karakterlerinden ilham alıyor. Hollywood filmlerinde kadın karakterler genellikle ince çizgiler, zayıf ama güçlü yüz ifadeleri ve gergin açıları olan alt çenelere sahiptir.

KALIN YÜZ HATLARI OLANLARA YAPILABİLİR

Yanak inceltme estetiği kimlere yapılabilir?

Ergenlik dönemini atlatıp yüz hatları oturduktan sonra yüzündeki, özellikle yanak bölgelerindeki yağdan dolayı kalın yüz hatlarına sahip olan herkes bu işlemi rahatlıkla yaptırabilir. Kilolu olmadığı halde sadece yanak bölgesinde yağlanma olanlar da orantılı ve estetik yüz hatlarına sahip olmak için bişektomi yaptırabilir.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ DE ÖNLER

Bişektomi cerrahisi sonrası ödem ve ağrı olur mu?

Bu ameliyat, ödem ve ağrıya neden olmaz. Hasta aynı günde taburcu edilir ve ertesi gün işe geri dönebilir. Hasta ilk gün sıvı ile beslenir. Üç gün sonra çok sert (ekmek vb.) yiyecekler dışındaki tüm yiyecekler hasta için uygundur. Bu yöntemde sonuçlar kalıcıdır ve yüz çizgileri fazla kilolu olmadıkça değişmez. Ek olarak bu yöntem, yaşlanma bölgesinde oluşacak deformasyon üzerinde yağ yastıklarının kütlesini azalttığı için önleyici etkiye sahiptir. “Bu yöntemin ciddi bir komplikasyonu yoktur” diyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar,” Olası problemler arasında asimetri, aşırı çöküş, yanak bölgesindeki uyuşukluk sayılabilir. Ancak bunlar çok nadir görülen problemlerdir ve titiz bir operasyonda risk yoktur” dedi.

