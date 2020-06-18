Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!

Evden dışarı attığınız her adımda sizinle birlikte olan emektar çantalar, tarzınızın ve kişiliğinizin bir yansımasıdır. Yaz aylarında güneş gözlüğünden güneş kremine dek onlarca eşyaya ev sahipliği yapan çantalar, tasarımlarıyla da size ve tarzınıza uygun olmalı. Peki, yaz aylarının neşesini ve enerjisini taşıyan çantalar hangileridir? Dikkat etmeniz gereken tüm detayları ve çanta seçeneklerini birlikte inceleyelim.

HASIR ÇANTALAR BU YAZIN GÖZDESİ OLACAK!



Tatil için Bali'ye gidememiş olabilirsiniz ama Bali'nin meşhur hasır çantaları ile tatilinize neşe katabilirsiniz. Üzerindeki motiflerin orijinalliği ve yüzyıllardır süregelen bir geleneğin yansıması olan hasır dokuma çantaları tercih ederek dolabınıza kurtarıcı parçalar eklemiş olacaksınız. Tüm renklerle mükemmel uyum sağlayan hasır çantalar, çabasız şıklığın tanımı gibi duruyor. Üstelik, son yılların dikkat çeken tasarımlarından olan hasır örme sandaletler ile mükemmel bir uyum yakalıyor.

ETNİK DESENLİ CLUTCHLAR OLMAZSA OLMAZ!

Yaz akşamlarında plajda katıldığınız bir partide ya da arkadaşlarınızla bir şeyler içerken şıklığınızı tamamlayacak bir çanta arıyorsanız etnik desenli clutclar sizin için biçilmiş kaftan! Cıvıl cıvıl renkleri ile yazın enerjisini tek başına taşıyabilen clutchları tüm gün yanınızda taşımak isteyeceksiniz. Hem davet stilinde hem de günlük tarzda kullanım imkanı sunan clutchlar; boncuk, jüt ve işleme detaylarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayacak.