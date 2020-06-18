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Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her mevsime uygun kıyafet ve ayakkabı seçmek, o mevsimi en ideal şekilde geçirmenize yardımcı olur. Seçilen ayakkabı ve kıyafetleri tamamlayacak çantalar da bir o kadar önemlidir. Tarzınıza uygun fonksiyonel çantalar seçmek için bilmeniz gereken birkaç nokta var. Yaz aylarının cıvıl cıvıl ruhunu yansıtan çanta seçimleri için gereken tüm ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Bu yılın trend çanta modellerine bakmadan alışverişe çıkmayın!

Evden dışarı attığınız her adımda sizinle birlikte olan emektar çantalar, tarzınızın ve kişiliğinizin bir yansımasıdır. Yaz aylarında güneş gözlüğünden güneş kremine dek onlarca eşyaya ev sahipliği yapan çantalar, tasarımlarıyla da size ve tarzınıza uygun olmalı. Peki, yaz aylarının neşesini ve enerjisini taşıyan çantalar hangileridir? Dikkat etmeniz gereken tüm detayları ve çanta seçeneklerini birlikte inceleyelim.

HASIR ÇANTALAR BU YAZIN GÖZDESİ OLACAK!

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Tatil için Bali'ye gidememiş olabilirsiniz ama Bali'nin meşhur hasır çantaları ile tatilinize neşe katabilirsiniz. Üzerindeki motiflerin orijinalliği ve yüzyıllardır süregelen bir geleneğin yansıması olan hasır dokuma çantaları tercih ederek dolabınıza kurtarıcı parçalar eklemiş olacaksınız. Tüm renklerle mükemmel uyum sağlayan hasır çantalar, çabasız şıklığın tanımı gibi duruyor. Üstelik, son yılların dikkat çeken tasarımlarından olan hasır örme sandaletler ile mükemmel bir uyum yakalıyor.

ETNİK DESENLİ CLUTCHLAR OLMAZSA OLMAZ!

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Yaz akşamlarında plajda katıldığınız bir partide ya da arkadaşlarınızla bir şeyler içerken şıklığınızı tamamlayacak bir çanta arıyorsanız etnik desenli clutclar sizin için biçilmiş kaftan! Cıvıl cıvıl renkleri ile yazın enerjisini tek başına taşıyabilen clutchları tüm gün yanınızda taşımak isteyeceksiniz. Hem davet stilinde hem de günlük tarzda kullanım imkanı sunan clutchlar; boncuk, jüt ve işleme detaylarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayacak.

KETEN PLAJ ÇANTASI BU YAZ DA KURTARICINIZ!

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Çabucak kuruyan, leke tutmayan ve geniş iç hacmi sayesinde pek çok ihtiyacınızı taşıyabilen keten plaj çantaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz stilinin favori parçası olacak! Yüzmeye giderken havlu, terlik, güneş kremi, kitap ve telefonunuzu başka hangi çantada böyle rahat koruyabilirsiniz ki? Üstelik, bu tarz plaj çantalarını oldukça uygun fiyata satın alabilirsiniz. Bu sebeple birden fazla seçeneğe sahip olmak da oldukça kolaydır. Rengarenk seçenekleriyle içinizi ferahlatan plaj çantalarını, fermuarlı olarak satın aldığınızda eşyalarınız çok daha güvende olacaktır.

BEL ÇANTALARI YENİ TREND!

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Son yıllarda günlük stilin en çok tercih edilen parçalarından biri olan bel çantaları, yaz için de oldukça rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Omzunda çanta taşımaktan sıkılanlar için büyük bir konfor alanı yaratan bel çantaları, binlerce farklı renk ve desen seçeneğiyle her tarza hitap ediyor. Minimal ihtiyaçlarınızı kolaylıkla taşıyabilen bel çantalarını önden takmak da mümkün.

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