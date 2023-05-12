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Bu yiyeceklere dikkat! Saçınızı erken yaşta bembeyaz yapıyor

12.05.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç beyazlaması yaş ilerledikçe görünüşümüzde yaşanan değişimler arasında yer alıyor. Ancak saçlar erken yaşlarda da beyazlayabiliyor. Genetik, stres gibi etkenler saçların beyazlamasına neden olabiliyor. Bunların yanı sıra her mutfakta bulunan bazı gıdaların da saçları erken yaşta beyazlattığı öğrenildi. İşte saçın beyazlamasına neden olan o gıdalar...

Bu yiyeceklere dikkat! Saçınızı erken yaşta bembeyaz yapıyor

Saçların bakımlı olması tüm görünümü değiştirebiliyor. Bu nedenle birçok kadın saç beyazlamasından şikayet ederek saçlarını boyatıyor. Ancak beyaz saçlarla barışan ve boyalara veda eden kişilerin de sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunlara rağmen saçın erken beyazlaması istenmeyen durumlar arasında bulunuyor. Saç neden beyazlar sorusunun cevapları arasında genetik yatkınlık, stres, B12 eksikliği, kimyasal ürünler kullanmak, tiroid fonksiyonlarında sorun olması yer alıyor.

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Sağlıksız beslenme de birçok hastalığın oluşmasına zemin oluşturduğu gibi saçın erken beyazlamasına da neden oluyor. Saçın beyazlamasını önlemek için bazı besinlerden ve stresten uzak durmak gerekiyor.

SAÇ BEYAZLATAN YİYECEKLER

ŞEKER

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Rafine şeker sadece bir besin maddesi olarak kabul edilmez, aynı zamanda çok fazla bilinmeyen bir etki olarak doğal saç renginize de zarar verebilir. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre; tatlı toksin, sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve besinlerin emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimine engel oluyor. Bütün bunlara ek olarak ise, sağlıklı saçlar için de önemli olan protein emilimi ciddi oranda zarar görüyor.

ALKOL

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Aşırı ve sürekli olarak yapılan alkol tüketimi, besin kaynağınız üzerinde ve birçok yönden olumsuz ve zararlı birçok etkiye sahiptir. Alkol, mide ve bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir, bu durum da besinlerden mineral ve vitamin emiliminizi olumsuz yönde etkiler. Hasarlı bir karaciğer de işlevini daha yetersiz şekilde gerçekleştirir ve besinlerin emilimini daha yavaş ve az olacak şekilde gerçekleştirir. Bu durumda beyaz ya da gri saç çıkarma, mevcut beyaz veya gri saçların miktarının artması gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

HAYVANSAL PROTEİN

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Kaslarınızı korumak, hayati maddeleri düzgün bir şekilde taşıyabilmek ve ayrıca sağlıklı saçlara sahip olmak için proteine ihtiyacımız var. Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saç çıkarmayı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi arttırır. Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye sebebiyet verir. Bu durum da, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için depoladığı mineralleri kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, besinler başka maddelerin üretiminde eksiktir.


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