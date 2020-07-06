Bu yiyeceklerin küçük bir parçası bile ölüme sebep olabilir!

Masum gibi görünen bitkiler ve hayvanlar hiç ummadığımız kadar zehirli olabiliyorlar. Bu bitkilerin avları olmadan ve ölümün kıyısına gelmeden yaşamak için; gelin birlikte dikkat etmemiz gereken tehlikeli ve zehirli yiyeceklere bir göz atalım.
Zehir ve yiyecek denilince aklımıza ilk gelenin mantar olması çok normal. Çizgi filmlerde kırmızı şapkalı mantarların zehirli olduğunu öğrenerek yetişmiş bir nesil var. Bu nedenle çoğu zaman mantarlara mesafeli olsak da doğada bulunan mantarları birbirine benzetip zehirlenmemiz olası.
l Kızıl göbek ve köygöçüren mantarları ülkemizde yetişen ve en zehirli mantarlardan ikisi.
l Kızıl göbek, çiğ halde ölüme sebebiyet verirken pişirilip tüketilse bile uzun süreli kullanım sonrası ciddi böbrek yetmezliğine neden olduğu bilinen bir mantar türü.
l Köygöçüren de, adından da anlaşılacağı üzere, zehir oranı oldukça yüksek bir mantar.
l Risk almadan mantar yemek istiyorsanız kültür mantarlarını tercih etmeye devam edin. Doğadan toplanacaksa gerçekten bu işin ehli insanlar tarafından toplanmış mantarları tüketin.
Domates severek tükettiğimiz meyvelerden biri. Sebze olarak bilinse de aslında meyve çünkü içerisinde tohum içeriyor.
l Domates bitkisinin yeşil olan yaprak ve sap kısımları yenilseydi kendisine sebze dememiz mümkün olurdu. Ancak zehirli olduğu için yemenizi tavsiye etmiyoruz.
l Evet, kırmızı domateslerin yetiştiği bitkinin sap ve yapraklarını fazla miktarda tüketmek sizi zehirleyebilir.
Prunus armeniaca bilimsel adıyla bilinen kayısı gülgiller familyasından bir meyvedir.
l Elma, kiraz gibi diğer gülgiller familyası üyelerinin çekirdekleri gibi kayısı çekirdeği de zehirlidir.
l Olgun kayısı çekirdeklerinde bu zehirli madde azdır. Ancak ham kayısı çekirdeği yediğinizde çekirdekte acı bir tat varsa bu amigdalin olduğunu gösterir.
l Amigdalin sindirime uğradığında vücutta siyanid adı verilen oldukça zehirli bir bileşene dönüşür.
l Hint yağı ağacının tohumu insanlar ve hayvanlar için zehirli olan alkaloid içerir.
l Tohumun sıkılmasıyla elde edilen hint yağı ise bu alkaloidi içermez.
Bünyesinde bulundurduğu siyanhidrik asit nedeniyle çiğ halde tüketiminde zehirli olan bu kök bitki Güney Amerika yerlileri tarafından pişirilerek tüketilmektedir.
Dünyanın en zehirli balığı ve en zehirli ikinci omurgalısı olan balon balığı, kirpi balığı olarak da adlandırılıyor. Japonya'da bolca tüketilir.
l Özel çiftliklerde üretilen balıkların karaciğer ve derisi oldukça zehir içerdiği için atıkları tıbbi atık gibi uzaklaştırılır.
l Zehrin balığın yenilecek olan etine bulaşmaması için yalnızca usta şefler tarafından pişirilmesi gerekiyor.
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