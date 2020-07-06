Bu yiyeceklerin küçük bir parçası bile ölüme sebep olabilir!

Masum gibi görünen bitkiler ve hayvanlar hiç ummadığımız kadar zehirli olabiliyorlar. Bu bitkilerin avları olmadan ve ölümün kıyısına gelmeden yaşamak için; gelin birlikte dikkat etmemiz gereken tehlikeli ve zehirli yiyeceklere bir göz atalım.

MANTARLAR

Zehir ve yiyecek denilince aklımıza ilk gelenin mantar olması çok normal. Çizgi filmlerde kırmızı şapkalı mantarların zehirli olduğunu öğrenerek yetişmiş bir nesil var. Bu nedenle çoğu zaman mantarlara mesafeli olsak da doğada bulunan mantarları birbirine benzetip zehirlenmemiz olası.

l Kızıl göbek ve köygöçüren mantarları ülkemizde yetişen ve en zehirli mantarlardan ikisi.

l Kızıl göbek, çiğ halde ölüme sebebiyet verirken pişirilip tüketilse bile uzun süreli kullanım sonrası ciddi böbrek yetmezliğine neden olduğu bilinen bir mantar türü.

l Köygöçüren de, adından da anlaşılacağı üzere, zehir oranı oldukça yüksek bir mantar.

l Risk almadan mantar yemek istiyorsanız kültür mantarlarını tercih etmeye devam edin. Doğadan toplanacaksa gerçekten bu işin ehli insanlar tarafından toplanmış mantarları tüketin.