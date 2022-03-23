Bu yöntem sayesinde kışın üşümeden etek giyebileceksiniz!

Mart ayının sonlarına yaklaşmamıza rağmen havaların hala çok soğuk olması moral bozabiliyor. Hava koşulları giyeceğimiz kıyafetleri de ister istemez etkiliyor. Etek giymek isteyen ve çalışma biçimleri nedeniyle etek giymesi zorunlu olan kadınlar soğuk havalarda zorluk çekiyorlar. Fakat dışarıdan anlaşılmayacak ufak taktikler ile istenilen kıyafeti kolaylıkla seçmek mümkün.

TEN RENGİ ÇORAP EDİNİN

Eteklerin altına daha estetik görünmesi açısından ince çoraplar mı tercih ediyorsunuz? Bu ince çoraplar göze görsel olarak daha hoş görünüyor fakat üşümenize neden oluyor. Hem estetik görünmek hem de üşümemek istiyorum diyorsanız bu yöntem tam size göre! Üşümemek için içi polar olan ten rengi külotlu çorap edinmeniz şart. İçi polar ten rengi çorabın üzerine ince külotlu çorap giydiğinizde üşümeniz tamamen duracaktır. Böylelikle dışarıdan sadece ince çorabınız var gibi gözükecek ten rengi çorap kendi bacaklarınızın görünümünde olacaktır.

UZUN ÇİZMELER TERCİH EDİN

Eteklerin altına giyecek uygun ayakkabı bulamıyor musunuz? Kış aylarında eteğin altına uzun çizme giymek en uygun tercih olabilir. Uzun çizme içerisine kalın çorap giyseniz bile gözükmeyecek, üşümemeniz için doğru tercih olacaktır.



