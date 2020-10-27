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Bu yöntem kirpikleri 1 ayda upuzun yapıyor! Sadece 7 adımda...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pahalı kozmetik ürünlere, pahalı güzellik merkezlerine başvurmadan önce sizin derlediğimiz yöntemleri uygulamanızda fayda var. Sadece 1 ayda upuzun kirpiklere kavuşmak sandığınızdan daha kolay olacak.

Bu yöntem kirpikleri 1 ayda upuzun yapıyor! Sadece 7 adımda...

Sadece 7 adımda kusursuz kirpiklere kavuşabilirsiniz. Fakat bu adımları kesinlikle dikkatli bir şekilde uygulamalısınız. Kullanacağınız ürünler gözlerinizde herhangi bir yanma hissine neden olursa hemen gözlerinizi yıkayın ve bir daha o ürünü kullanmayın.

TARAMAK

Neden işe yarıyor: Tarama kan akışını iyileştirir ve saç büyümesini uyarır.

Ne yapmalı: Özel bir fırça veya eski bir maskara tüpünden iyice yıkanmış bir fırça kullanın. Birkaç damla E vitamini kullanın ve günde iki kez 5 dakika kirpiklerinizi uçlara kadar fırçalayın.

YAĞLAR

Hindistancevizi ve zeytinyağı, foliküllere besin sağlayan ve kirpikleri sağlıklı tutan yağ asitleri içerir.

Ne yapmalı: Temiz bir fırçaya veya parmağınıza bir damla yağ damlatın ve yatmadan önce kirpikinize uygulayın.

VAZELİN

Kuru kirpikleri yatıştırır ve nemlendirir.

Ne yapmalı: Yatmadan önce dikkatlice bir fırça veya parmağınızla biraz vazelin sürün. Göz temasından kaçının. Sabah yüzünüzü yıkayın.

VİTAMİN ALIN

Neden işe yarıyor: Vitamin eksikliği saç ve kirpik kaybına neden olabilir.

Ne yapmalı: Daha fazla protein, vitamin ve yağ asitleri bakımından zengin yiyecekler yiyin: fındık, et, balık, yumurta, meyve ve sebze.

YEŞİL ÇAY

Niçin işe yarıyor: Yeşil çay antioksidanlar ve vitaminler içerdiği için kozmetik ürünlerde ve saç dökülmesi tedavisinde kullanılır.

Ne yapmalı: Bir fincan güçlü yeşil çay yapın, soğumaya bırakın ve günde iki kez pamuklu bir bezle kirpiklere uygulayın.

ALOE VERA

Aloe suyu ve eti saçları güçlendirmek ve beslemek için iyidir.

Ne yapmalı: Taze bir aloe yaprağı alın, birkaç damla suyundan sıkın ve kirpiklerinize uygulayın. Gece boyunca bırakın ve sabah gözlerinizi yıkayın. Etkiyi iyileştirmek için aloe suyunu hint veya zeytinyağı ile karıştırın.

MASAJ

Neden işe yarıyor: Masaj, kirpik beslenmesini iyileştirir ve büyümesini teşvik eder.

Ne yapmalı: Ellerinizi yıkayın. Parmaklarınıza birkaç damla zeytin veya hindistancevizi yağı sürün ve 5 dakika boyunca göz kapaklarınıza ve kirpiklerinize masaj yapın. Bu prosedürü haftada birkaç kez tekrarlayın.

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