Bu yöntem kirpikleri 1 ayda upuzun yapıyor! Sadece 7 adımda...

Sadece 7 adımda kusursuz kirpiklere kavuşabilirsiniz. Fakat bu adımları kesinlikle dikkatli bir şekilde uygulamalısınız. Kullanacağınız ürünler gözlerinizde herhangi bir yanma hissine neden olursa hemen gözlerinizi yıkayın ve bir daha o ürünü kullanmayın.

TARAMAK

Neden işe yarıyor: Tarama kan akışını iyileştirir ve saç büyümesini uyarır.

Ne yapmalı: Özel bir fırça veya eski bir maskara tüpünden iyice yıkanmış bir fırça kullanın. Birkaç damla E vitamini kullanın ve günde iki kez 5 dakika kirpiklerinizi uçlara kadar fırçalayın.

YAĞLAR

Hindistancevizi ve zeytinyağı, foliküllere besin sağlayan ve kirpikleri sağlıklı tutan yağ asitleri içerir.

Ne yapmalı: Temiz bir fırçaya veya parmağınıza bir damla yağ damlatın ve yatmadan önce kirpikinize uygulayın.

VAZELİN

Kuru kirpikleri yatıştırır ve nemlendirir.

Ne yapmalı: Yatmadan önce dikkatlice bir fırça veya parmağınızla biraz vazelin sürün. Göz temasından kaçının. Sabah yüzünüzü yıkayın.

VİTAMİN ALIN

Neden işe yarıyor: Vitamin eksikliği saç ve kirpik kaybına neden olabilir.

Ne yapmalı: Daha fazla protein, vitamin ve yağ asitleri bakımından zengin yiyecekler yiyin: fındık, et, balık, yumurta, meyve ve sebze.