Bu yöntem öldürüyor! Bir kadın daha Brezilya poposu estetiğinden dolayı hayatını kaybetti

'Endişe verici' ölüm sayısı nedeniyle gittikçe daha popüler olan kozmetik cerrahi endişeleri artırıyor. Popo kaldırma cerrahları işlem sırasında nasıl yağ enjekte edileceği konusunda uyarıldı.

İddialara göre bazı hekimler, popo estetiği yaparken vücuttan alınan yağı kaslara enjekte ediyor. Ancak araştırmacılar yağın kaslara değil cilt altına enjekte edilmesini öneriyor.

Bilim adamlarına göre yağın kaslara enjekte edilmesi, akciğerlerdeki atardamarların tıkanmasına neden olabiliyor bunun da kanı azalttığından hayatı tehdit edebiliyor. Florida’lı 28 yaşındaki Danea Plasencia’nın geçtiğimiz hafta Brezilya tipi popo estetiği sonrası komplikasyonlar nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Bu ölüm ve bu nedenle yaşanan önceki ölümler uzmanları da ikiye böldü. Kimi uzmanlar kaslara yağ enjekte edilmesini doğru bulurken kimi de bunun hatalı bir işlem olduğunu vurguluyor.

Bu alanda plastik cerrahı olan çalışan Dr. Daniel Del Vecchio ve meslektaşları, enjeksiyondan sonra kalça bölgesindeki yağ yayılma modellerini inceledi. Doktorlar enjeksiyondan sonra ölen dört hastayı inceledi. Buna göre dört enjeksiyon tekniğinin üçünde, kaslarda büyük miktarda yağ hücresi bulunmuş. Yağlar kas içinde zor yayıldığından ya da yayılamadığından o bölgedeki damarlara hasar veriyor. Verilen hasar, yağ hücrelerinin dolaşıma girmesine ve olası bir pulmoner emboli riskiyle (akciğer atardamarının ani tıkanması) karşı karşıya kalmasına neden olabilir.