Bu yöntemi duyan deniyor: Buzdolabına tuvalet kağıdı koymanın sırrı açıklandı

Uzmanlara göre bu trendin arkasındaki mantık oldukça basit: emicilik. Tuvalet kağıdı, yapısı gereği nemi hızla içine çekebiliyor. Buzdolabında oluşan fazla nem ise zamanla kötü kokulara ve küf oluşumuna neden olabiliyor.

Bu noktada tuvalet kağıdı, hem nemi hem de kötü kokuları bir miktar emerek ortamın daha ferah kalmasına yardımcı oluyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda kullanıcılar, özellikle balık, soğan gibi keskin kokulu yiyeceklerden sonra bu yöntemi denediklerini söylüyor.

GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?

Kısa cevap: Evet, ama sınırlı ölçüde.

Bu yöntemi deneyen kullanıcılar, tuvalet kağıdının kokuyu bir miktar azalttığını ancak kalıcı bir çözüm olmadığını belirtti. Yani bu yöntem daha çok 'geçici bir kurtarıcı' olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar da aynı görüşte: Tuvalet kağıdı işe yarasa da, daha etkili ve uzun ömürlü alternatifler bulunuyor.

DAHA ETKİLİ KOKU GİDERME YÖNTEMLERİ:

1. KARBONAT (EN POPÜLER YÖNTEM)

Karbonat, buzdolabı kokularını gidermede en yaygın kullanılan yöntemlerden biri. Bunun nedeni, karbonatın asidik kokuları nötralize edebilmesi.

Kokunun kaynağını bastırmak yerine ortadan kaldırır

Yaklaşık 3 ayda bir değiştirilmesi gerekir

Kullanılan karbonatın yemeklerde tekrar kullanılmaması önerilir

2. AKTİF KARBON

Aktif karbon, kötü kokulara neden olan parçacıkları hapsederek çalışır.

Daha güçlü ve uzun ömürlüdür

Filtre veya torba şeklinde kullanılabilir

Ayda bir yenilenmesi önerilir.

3. VANİLYA ÖZÜTÜ

Daha hoş bir koku isteyenler için doğal bir alternatif: Pamuğa birkaç damla damlatıp dolaba koyabilirsiniz. Kötü kokuları bastırır ve tatlı bir aroma bırakır.

4. ÇÖREK OTU YAĞI İLE TEMİZLİK

Bazı uzmanlar, kötü kokunun kaynağını tamamen temizlemenin en etkili çözüm olduğunu belirtti.

Bir miktar bulaşık deterjanı ile karıştırılıp yüzeylere uygulanır

Özellikle bozulmuş yiyecek kokularında etkili

UV IŞIK TEKNOLOJİSİ (YENİ NESİL ÇÖZÜM)

Yeni model buzdolaplarında bulunan UV filtreler: