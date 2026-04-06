KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Bu yöntemi duyan deniyor: Buzdolabına tuvalet kağıdı koymanın sırrı açıklandı

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan ilginç trendlere bir yenisi daha eklendi: buzdolabına tuvalet kağıdı koymak. İlk bakışta garip gelse de, bu yöntem özellikle kötü kokularla mücadele etmek isteyen kullanıcılar arasında hızla yayılıyor. Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sadece geçici bir çözüm mü?

Sedef Karatay Bingül

Uzmanlara göre bu trendin arkasındaki mantık oldukça basit: emicilik. Tuvalet kağıdı, yapısı gereği nemi hızla içine çekebiliyor. Buzdolabında oluşan fazla nem ise zamanla kötü kokulara ve küf oluşumuna neden olabiliyor.

Bu noktada tuvalet kağıdı, hem nemi hem de kötü kokuları bir miktar emerek ortamın daha ferah kalmasına yardımcı oluyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda kullanıcılar, özellikle balık, soğan gibi keskin kokulu yiyeceklerden sonra bu yöntemi denediklerini söylüyor.

GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?

Kısa cevap: Evet, ama sınırlı ölçüde.
Bu yöntemi deneyen kullanıcılar, tuvalet kağıdının kokuyu bir miktar azalttığını ancak kalıcı bir çözüm olmadığını belirtti. Yani bu yöntem daha çok 'geçici bir kurtarıcı' olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar da aynı görüşte: Tuvalet kağıdı işe yarasa da, daha etkili ve uzun ömürlü alternatifler bulunuyor.

DAHA ETKİLİ KOKU GİDERME YÖNTEMLERİ:

1. KARBONAT (EN POPÜLER YÖNTEM)

Karbonat, buzdolabı kokularını gidermede en yaygın kullanılan yöntemlerden biri. Bunun nedeni, karbonatın asidik kokuları nötralize edebilmesi.

  • Kokunun kaynağını bastırmak yerine ortadan kaldırır
  • Yaklaşık 3 ayda bir değiştirilmesi gerekir
  • Kullanılan karbonatın yemeklerde tekrar kullanılmaması önerilir

2. AKTİF KARBON

Aktif karbon, kötü kokulara neden olan parçacıkları hapsederek çalışır.

  • Daha güçlü ve uzun ömürlüdür
  • Filtre veya torba şeklinde kullanılabilir
  • Ayda bir yenilenmesi önerilir.

3. VANİLYA ÖZÜTÜ

Daha hoş bir koku isteyenler için doğal bir alternatif: Pamuğa birkaç damla damlatıp dolaba koyabilirsiniz. Kötü kokuları bastırır ve tatlı bir aroma bırakır.

4. ÇÖREK OTU YAĞI İLE TEMİZLİK

Bazı uzmanlar, kötü kokunun kaynağını tamamen temizlemenin en etkili çözüm olduğunu belirtti.

  • Bir miktar bulaşık deterjanı ile karıştırılıp yüzeylere uygulanır
  • Özellikle bozulmuş yiyecek kokularında etkili

UV IŞIK TEKNOLOJİSİ (YENİ NESİL ÇÖZÜM)

Yeni model buzdolaplarında bulunan UV filtreler:

  • Bakteri ve küfleri yok eder
  • Koku oluşumunun kaynağını ortadan kaldırır
  • Daha hijyenik bir saklama ortamı sağlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakın hafife almayın! Tüp bebek tedavisini olumsuz etkiliyorSakın hafife almayın! Tüp bebek tedavisini olumsuz etkiliyor
Menopozda kritik ilk 10 yıllık dönem!Menopozda kritik ilk 10 yıllık dönem!

Anahtar Kelimeler:
buzdolabı Tuvalet kağıdı kötü koku nasıl giderilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.