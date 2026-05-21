Mutfakta çamaşır suyu kullananlara kötü haber

Ev temizliğinde sıkça kullanılan çamaşır suyu, uzmanlara göre mutfakta bilinçsiz kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Risklere karşı uyarı geldi…

Sedef Karatay Bingül

Özellikle yemek hazırlanan alanlarda kullanılan yoğun kimyasalların yüzeylerde kalıntı bırakabildiği, sıcak suyla temas ettiğinde tahriş edici gazlar oluşturabildiği ve sebze-meyvelere zarar verebildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, "temizlik uğruna sağlığınızı riske atmayın" uyarısında bulundu.

YEMEK YAPILAN ALANLARDA KİMYASAL KALINTI TEHLİKESİ

Çamaşır suyunun ana maddesi olan sodyum hipoklorit, güçlü bir dezenfektan olarak biliniyor. Ancak mutfak tezgahı, kesme tahtası, ocak çevresi ve lavabo gibi alanlarda yoğun şekilde kullanılması durumunda yüzeylerde kimyasal kalıntılar bırakabilir.

Özellikle iyi durulanmayan yüzeylerde kalan maddelerin gıdayla temas etmesi, mide bulantısı, ağız ve boğaz tahrişi gibi sorunlara neden olabilir.

Uzmanlar, yemek hazırlanan alanlarda doğrudan yoğun çamaşır suyu kullanımının gereksiz olduğunu, daha hafif temizlik ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.

SICAK SUYLA BİRLEŞİNCE TAHRİŞ EDİCİ GAZ ORTAYA ÇIKABİLİR

Birçok kişinin yaptığı en büyük hatalardan biri de çamaşır suyunu sıcak suyla karıştırmak. Kimyasal uzmanlarına göre bu durum klor gazının daha hızlı açığa çıkmasına neden olabilir.

Ortaya çıkan gaz;
Gözlerde yanma
Boğazda tahriş
Öksürük
Nefes darlığı
Baş ağrısı gibi belirtilere yol açabilir.

Özellikle küçük mutfaklarda ve havasız ortamlarda risk daha da artıyor.

Uzmanlar ayrıca çamaşır suyunun sirke, tuz ruhu, amonyak içeren temizleyiciler veya farklı kimyasallarla kesinlikle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

SEBZE VE MEYVE YAKININDA KULLANIM BÜYÜK HATA

Bazı kullanıcıların lavabo içindeki sebze-meyveleri yıkarken aynı anda çevrede çamaşır suyu kullandığı görülüyor. Uzmanlara göre bu durum ciddi bir hijyen hatası.

Kimyasal buharlar açıkta bulunan meyve ve sebzelerin üzerine çökelebilir. Ayrıca yanlışlıkla temas eden ürünlerde tat bozukluğu ve kimyasal kalıntı riski oluşabilir.

Özellikle marul, maydanoz, çilek gibi gözenekli yüzeye sahip gıdaların kimyasalları daha kolay tutabileceği belirtildi.

"DAHA FAZLA ÇAMAŞIR SUYU DAHA TEMİZ DEMEK DEĞİL"

Uzmanlar, toplumda yaygın olan "yoğun kimyasal daha iyi temizlik sağlar" algısının yanlış olduğuna dikkat çekti. Gereğinden fazla kullanılan çamaşır suyu hem yüzeylere zarar verebiliyor hem de insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Mutfakta güvenli temizlik için şu öneriler sıralandı:

Ortam mutlaka havalandırılmalı
Kimyasallar karıştırılmamalı
Gıda hazırlama alanları bol suyla durulanmalı
Sebze ve meyveler kimyasal kullanılan alanlardan uzak tutulmalı
Ölçüsüz kullanım yerine talimatlara uyulmalı

Uzmanlara göre doğru kullanılmadığında temizlik ürünleri, hijyen sağlamaktan çok yeni sağlık riskleri oluşturabilir.

