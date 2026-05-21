“Kocam da kocam” diyen 4 burç!

Bazı insanlar ilişkilerde daha mesafeli davranırken bazıları ise sevgisini göstermeden duramıyor. Astrolojiye göre bazı burçlar, partnerlerine olan bağlılıklarıyla adeta “önce eşim” mottosuyla hareket ediyor. Özellikle evlilik ve uzun ilişkilerde sadakatleri, koruyucu tavırları ve duygusal bağlılıklarıyla öne çıkan bu burçlar, ilişkilerinde partnerlerini hayatlarının merkezine koyabiliyor.

Gökçen Kökden

İşte eşine en düşkün olduğu söylenen o 4 burç…

YENGEÇ BURCU

Astrolojinin en duygusal ve aile odaklı burçlarından biri olan Yengeç, ilişkilerde güven ve aidiyet hissini her şeyin önünde tutuyor. Sevdiği kişiye karşı aşırı koruyucu davranabilen Yengeç burçları, eşlerinin mutlu olması için büyük fedakarlıklar yapabiliyor.

Ev hayatını çok seven bu burç, partnerine hem duygusal hem de manevi anlamda güçlü bir bağlılık hissediyor. Birçok Yengeç burcu için ilişki adeta küçük bir “güven alanı” anlamına geliyor.

BOĞA BURCU

Sadakatiyle bilinen Boğa burçları, birine gerçekten bağlandığında kolay kolay vazgeçmiyor. Uzun ilişkileri seven ve düzenli bir aile hayatına önem veren Boğalar, eşlerine karşı oldukça sahiplenici davranabiliyor.

Sevdiği insanı hayatının merkezine koyabilen Boğa burcu, ilişkilerde huzur ve istikrar arıyor. Partnerine hem maddi hem manevi destek vermekten çekinmeyen Boğalar, aşkı güvenle birlikte yaşayan burçlar arasında gösteriliyor.

ASLAN BURCU

Dışarıdan özgüvenli ve güçlü görünseler de Aslan burçları sevdikleri kişiye karşı oldukça düşkün olabiliyor. Özellikle ciddi ilişkilerde partnerini sahiplenen ve onu her ortamda yüceltmek isteyen Aslanlar, ilişkilerinde sadakat bekledikleri kadar sadakat de gösteriyor.

Eşinin başarılı olmasıyla gurur duyan Aslan burçları, ilişkilerinde ilgi ve sevgiyi yoğun şekilde hissettirmeyi seviyor.

BALIK BURCU

Romantik yapısıyla bilinen Balık burçları, aşkı en yoğun yaşayan burçlar arasında yer alıyor. Partnerine karşı duygusal bağ kurduğunda tüm dünyasını onun etrafında şekillendirebiliyor.

Fedakar tavırlarıyla dikkat çeken Balık burçları, eşlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyabiliyor. Sevdiği insanı mutlu etmek için çabalayan Balıklar, ilişkilerde duygusal derinliği en çok önemseyen burçlardan biri olarak gösteriliyor.

