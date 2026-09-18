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İstediklerini elde edecekler: 4 burç için yeni dönem başlıyor!

İstediğini elde etmek konusunda daha önce hayal kırıklıkları yaşayan 4 burç için yeni bir dönem başlıyor. Kara Ay Lilith'in Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte bu burçların güçlerini daha fazla sahiplenmesi, hedeflerinin peşinden gitmesi ve istediklerini elde etme konusunda daha kararlı olması bekleniyor.

İstediklerini elde edecekler: 4 burç için yeni dönem başlıyor!
Nilgün Arabacı

Astrolog Eleanor, Kara Ay Lilith'in Oğlak burcundaki hareketinin önümüzdeki dokuz ay boyunca kişilerin güçlerini hangi alanlarda bastırdıklarını fark etmelerine yardımcı olacağını belirtiyor. Eleanor'a göre bu süreç, hırs, otorite ve kişinin istediklerini elde etme konusunda daha rahat hareket etmesini sağlayabilir.

"Önümüzdeki dokuz ay, gücünüzü nerede bastırdığınızı gösterecek. Lilith'in Oğlak burcundaki konumu sizi hırs, otorite ve istediğinizi elde etme konusunda çok daha rahat hale getirecek" diyen astrolog, başkaları uğruna kendini geri planda tutma döneminin sona ereceğini ifade ediyor.

1. TERAZİ

İstediklerini elde edecekler: 4 burç için yeni dönem başlıyor! 1

Terazi burçları artık insanların kendilerini ezip geçmesine izin vermemeye hazırlanıyor. Bundan sonra karşısındaki kişilerle sürekli orta yolu bulmaya çalışmak, başkalarını memnun etmek için kendini geri plana atmak istemeyecek.

Geçmişte bu yaklaşımın istediklerini elde etmelerine yardımcı olmadığını fark eden Teraziler, artık kendi güçlerinin farkına varmaya başlayacak. Bu değişimin özellikle ekim ayının başında Venüs'ün kendi burçlarında geri harekete hazırlanmaya başlamasıyla daha da belirginleşeceği belirtiliyor.

Astrolog Eleanor, "Biri sizden hoşlanıyor diye onunla flört etmek zorunda değilsiniz. Birini reddettiğinizde kendisini daha iyi hissettirmek zorunda da değilsiniz" ifadelerini kullanıyor. Terazilerin, sahip oldukları gücü hemen karşılarındaki kişiye vermek zorunda olmadığını söylüyor.

2. YENGEÇ

İstediklerini elde edecekler: 4 burç için yeni dönem başlıyor! 1

Yengeç burçları için sınır koyma dönemi başlıyor. Kara Ay Lilith'in Oğlak burcundaki hareketinin, Yengeçlere kendilerine saygısızlık edilmesini kabul etmek zorunda olmadıklarını öğreteceği belirtiliyor.

Eleanor, "Birini hayatınızdan çıkarmak için onu sevmeyi bırakmanız gerekmiyor. Onu uzaktan önemsemeye devam edebilirsiniz" diyor.

Bu süreçte bazı kişilerle araya mesafe koymak veya bazı insanları tamamen hayatından çıkarmak gündeme gelebilir. Bunun kolay olmayacağı ancak Yengeçlerin kendi enerjilerini korumalarının önemli olduğu ifade ediliyor.

Astrologa göre empati göstermek, bir başkasının kişiyi sürekli incitmesine izin vermek anlamına gelmiyor. Yengeçlerin ne zaman uzaklaşmaları gerektiğini fark etmeleri ve kendilerine daha fazla değer vermeleri gerektiği vurgulanıyor.

3. KOÇ

İstediklerini elde edecekler: 4 burç için yeni dönem başlıyor! 3

Ateş grubu burçlarından biri olan Koç, dürtüsel ve tepkisel davranışlarıyla biliniyor. Ancak Kara Ay Lilith'in Oğlak burcundaki hareketiyle birlikte daha gözlemci ve stratejik bir tutum benimsemeye başlayabilir.

Eleanor'a göre Koçlar artık yaşadıkları bir olay karşısında hemen "Acaba fazla mı tepki veriyorum?" diye düşünmek yerine, kendilerinde bu tepkiyi ortaya çıkaran davranışa odaklanacak.

Öfkenin kendilerini yönetmesine izin vermek yerine onunla birlikte hareket etmeyi öğrenmeleri bekleniyor. Böylece gereksiz yere öfkelenmekten ve kontrolü kaybetmekten uzaklaşabilecekleri ifade ediliyor.

Astrolog, Koçların bundan sonra kışkırtılmasının daha zor olacağını ve insanların kendileri hakkında ne düşündüğünü eskisi kadar önemsemeyeceklerini belirtiyor.

4. OĞLAK

İstediklerini elde edecekler: 4 burç için yeni dönem başlıyor! 4

Kara Ay Lilith'in kendi burçlarında olması Oğlaklar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İstediklerini elde edememe döneminin sona erdiği ve artık hedeflerine ulaşmak için daha kararlı davranacakları öne sürülüyor.

Eleanor, Oğlakların "insanlar beğense de beğenmese de başarılı olacaklarını" ifade ediyor. Büyük hayalleri olan Oğlaklar, bunları gerçekleştirecek güce sahip olduklarının farkında.

Şimdi ise sahip oldukları potansiyeli dünyaya göstermeye hazır oldukları belirtiliyor.

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Astroloji
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