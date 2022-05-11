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Bu yöntemi hiç duymamıştınız! Kırılan tırnakları anında eski haline getiriyor

11.05.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnaklar zamanla güçsüzleşerek kırılabiliyor. Tam tüm tırnakları özenle uzattıktan sonra birinin kırılması sinirlerin bozulmasına neden oluyor. Tırnak kırılmalarını önlemek için tırnak bakımlarını ihmal etmemek gerekiyor. Eğer sizin de tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa aşağıda yer alan yöntemi mutlaka denemelisiniz.

Bu yöntemi hiç duymamıştınız! Kırılan tırnakları anında eski haline getiriyor

Herkes güzel ve bakımlı ellere sahip olmak istiyor. Bakımlı el görünümü için tırnakların görünümüne dikkat etmek gerekiyor. Tırnakların sağlıklı olması için düzenli olarak tırnak bakımı yapmak gerekiyor. Zamanla su, deterjan, dışarıdan gelen müdahaleler gibi etkenler nedeniyle tırnaklarda kırılmalar yaşanabiliyor. Tek kırık tırnak kötü bir görünüme sebep oluyor. Kırılan tırnak nedeniyle diğer tırnaklarınızı da kısaltıyorsanız artık bunu yapmanıza gerek yok. Kırılan tırnağınızı çok kolay bir şekilde eski görünümüne getirebilirsiniz.

MALZEMELER

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  • Çay poşeti
  • Yapıştırıcı
  • Törpü
  • Oje

YAPILIŞI

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Çay poşetini kırılan tırnağınız boyutunda kesiniz. Kırılan bölgeye yapıştırıcı sürerek çay poşetini yapıştırınız. Yapıştırılan bölümün üzerini törpüleyiniz. Kendi tırnağınız gibi görünmesi için üzerine oje sürünüz.

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