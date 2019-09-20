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Bu yöntemle 2 ayda selülitlerden kurtulmak mümkün

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Kuran, özellikle selülit problemi olan kadınlara özel bir kür tarifi vererek, bu yöntemle bacaklarda 2 ayda yaklaşık 10 santimetrelik bir incelmenin ve sıkılaşmanın görülebileceğini söyledi.

Bu yöntemle 2 ayda selülitlerden kurtulmak mümkün

Çanakkale'de çalışmalarını sürdüren ve selülitin, kadınların en çok şikayet ettiği problemlerden biri olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Kuran, biberiye yağı, kekik yağı, susam yağı, gliserin yağı, keten tohumu yağı, ceviz yağı ve yeşil kahve yağından üretilen özel kürün tarifini ve kullanılışını anlattı. Kürün 2 ay boyunca aralıksız olarak yapılması halinde bacaklarda 10 santimetreye kadar incelmenin görülebileceğini aktaran başarılı diyetisyen, kürde adı geçen yağların aktarlarda bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

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BÜTÜN TOPARLANMAYI VE İNCELMEYİ SAĞLAYABİLECEK BİR KÜR

3 çeşit selülit türü olduğunu belirterek sözlerine başlayan Begüm Kuran, “Kadınların en çok maruz kaldığı sıkıntılardan birisi maalesef selülit. Selülitin aslında 3 çeşidi var. Birinci derece selüliti dışarıdan baktığımız zaman anlamayız. Elimizde bacağın bir bölgesini kıstırdığımızda portakal yüzeyi görünümüne sahipse eğer, birinci derece selülit sahibiyiz demektir. İkinci derece selülitte ise, bacak bacak üstüne attığımız zaman ortaya çıkan portakalımsı görüntüdür. Üçüncü derece selülitte ise, oturmaya veya sıkmaya gerek kalmadan ayakta kaldığımızda bile gözükebilen selülittir. Selülit için belki tedavi edici değil ama uzun süreli kullanımda geçici bir dönemde bütün toparlanmayı ve incelmeyi sağlayabilecek çok güzel bir kür tarifi vermek istiyorum. Bu kürde kullandığımız malzemeler; biberiye yağı, kekik yağı, susam yağı, gliserin yağı, keten tohumu yağı ve ceviz yağıdır. Bununla beraber, yeşil kahvenin ister tozunu kullanabilirsiniz, bulabilirseniz de isterseniz yağını kullanabilirsiniz. Ölçülerinden bahsedelim. Çay kaşığı hesabı yapacağız. Birer çay kaşığı kekik yağı ve biberiye yağını karıştırıyoruz. Yine isterseniz bir tatlı kaşığı kadar yeşil kahveyi ya da 4-5 damla kadar yeşil kahve yağını bu karışıma ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar susam yağını bu karışma ekliyoruz. Birer tatlı kaşığı kadar da keten tohumu yağı, gliserin yağı ve ceviz yağını karıştırıyoruz. İyice çalkalıyoruz. Bununla beraber, her gün sabah kalktığımız zaman, sıcak su ile yıkamış olduğumuz vücudumuza masaj yaparak yediyoruz. Eve geldiğimiz zaman da tekrar vücudumuzu sabunlu suyla temizliyoruz ki, biberiyenin ve kekiğin yakıcı etkisi deriyi tahriş etmesin” ifadelerini kullandı.

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YAKLAŞIK 10 SANTİMETRELİK İNCELMEYİ GÖREBİLİRSİNİZ

“Erkeklerde de selülit olabiliyor, kadınlarda da selülit olabiliyor. Bu sadece kadınlara mahsus bir durum değildir” diyerek sözlerine devam eden diyetisyen Kuran, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı: “Biraz beslenme, biraz bireysel aktivite ve yaşam tarzını değiştirerek de bu kürle beraber tamamen selülitsiz bir hale gelmeniz mümkün. Olağanüstü bir kür veya olağanüstü bir besin elbette ki yok. Hepsi bir arada bir bütün. Diyetinize ve fiziksel aktivitenize dikkat ettiğiniz sürece bu kürden oldukça fayda göreceğinizi düşünüyorum. 2 aylık bir süre içinde, her gün düzenli olarak kullanıldığında ciddi bir incelme söz konusu olabiliyor.

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Hatta kişiler kilo verdiklerini bile zannediyorlar. Aslında ölçümlere bakıldığında 8-10 santimetre civarında bir incelmeyi her iki bacakta da gözlemleyebilirsiniz. Yağı sürdükten sonra, sorunlu olan bölgeye bir lif ile yaptığınız 15 dakikalık masajın sonunda ve 2 ay düzenli olarak bu kür ve masaj birleştirildiğinde yaklaşık 10 santimetrelik incelmeyi gözlemleyebilirsiniz.”

İHA

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selülitten kurtulmayı sağlayacak yöntemler selülit yeşil kahve kürü

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