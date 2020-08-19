Bu yöntemle saksıda limon yetiştirmek mümkün! Kağıt havluyu ıslatarak...

Yemeklerin, özellikle de salataların, vazgeçilmezlerinden biri olan limon, lezzeti kadar faydalarıyla da insanı büyülüyor. İçerisindeki C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getiriyor. İçerisindeki kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineraller vücudun mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Limon kanın temizlenmesinde ve böbrek taşı oluşumunun engellenmesinde büyük bir rol oynuyor. Kabuğu ise kanser hücrelerine karşı savaşıyor. Peki, şifa ve lezzet dağıtan bu bitkiyi evde nasıl yetiştirebilirsiniz? İşte saksıda limon yetiştirmeye dair tüm detaylar...

SAKSIDA LİMON NASIL YETİŞTİRİLİR?

Limon Yetiştirmek İçin İhtiyacınız Olanlar

Limon çekirdeği

Kağıt havlu

Sprey şişe

Poşet

Pet şişe

2'lik veya 28'lik saksı

Torf (bir toprak çeşidi)

Saksı (altının delikli olmasına dikkat edin)

Limon Yetiştirme Aşamaları