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Bu yöntemle saksıda limon yetiştirmek mümkün! Kağıt havluyu ıslatarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son dönemlerde ortaya çıkan doğaya dönüş hareketiyle, organik besinlere talep arttı. Bununla birlikte evde doğal sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler de kollarını sıvadı. Siz de bu işe heveslendiyseniz ve bir limon ağacı yetiştirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Limon ağacı saksıda nasıl yetiştirilir, hangi malzemelere ihtiyaç var, bakımı nasıl yapılır? İşte tüm sorularınızın cevapları...

Bu yöntemle saksıda limon yetiştirmek mümkün! Kağıt havluyu ıslatarak...

Yemeklerin, özellikle de salataların, vazgeçilmezlerinden biri olan limon, lezzeti kadar faydalarıyla da insanı büyülüyor. İçerisindeki C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getiriyor. İçerisindeki kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineraller vücudun mineral ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oluyor. Limon kanın temizlenmesinde ve böbrek taşı oluşumunun engellenmesinde büyük bir rol oynuyor. Kabuğu ise kanser hücrelerine karşı savaşıyor. Peki, şifa ve lezzet dağıtan bu bitkiyi evde nasıl yetiştirebilirsiniz? İşte saksıda limon yetiştirmeye dair tüm detaylar...

SAKSIDA LİMON NASIL YETİŞTİRİLİR?

Limon Yetiştirmek İçin İhtiyacınız Olanlar

  • Limon çekirdeği

  • Kağıt havlu

  • Sprey şişe

  • Poşet

  • Pet şişe

  • 2'lik veya 28'lik saksı

  • Torf (bir toprak çeşidi)

  • Saksı (altının delikli olmasına dikkat edin)

Limon Yetiştirme Aşamaları

  • Öncelikle iyi görünümlü ve sağlıklı bir limon seçmelisiniz. İyi bir üründen çıkan tohumların da iyi ürün vereceğini unutmayın. Seçtiğiniz limonu ikiye bölerek sağlam çekirdeklerini alın.

  • Şimdiye kadar dikkat etmemiş olabilirsiniz fakat çekirdeklerin üzeri bir zarla kaplıdır. Çekirdekleri dikkatlice o zardan ayırmalısınız. Zardan ayrılan çekirdekler mısır tanelerine benzeyecektir.

  • Bir kağıt havluyu ikiye katlayın ve sprey şişe yardımıyla ıslatın. Bu ıslak havlu çekirdeklerinizin yatağı olacak.

  • Çekirdekleri ıslattığınız kağıt havluya aralıklarla yerleştirin. Peçetenin kenarlarını çekirdekleri örtecek şekilde katlayın. Daha sonra sprey şişeyle tekrar ıslatın.

  • Her yeri ıslanmış olan havlu peçeteyi bir poşetin içine koyun. Poşetin içinde hava bırakarak ağzını sıkıca bağlayın. Poşeti karanlık bir yerde en az 10 gün bekletin.

  • 10 günün sonunda çekirdeklerin filizlenmeye başladığını göreceksiniz. Çekirdekleri dikkatlice kağıt havludan çıkarın.

  • Yarım litrelik bir pet şişenin yarısını kesin. Şişenin alt kısmını torf toprağıyla doldurun ve şişenin tabanına küçük delikler açın.

  • Çekirdeklerin sadece filizlenen kısmı toprağın altında kalacak şekilde şişelere ikişer ikişer yerleştirin. Ekim bittikten sonra toprağı sprey şişe yardımıyla sulayın.

  • 4 haftanın ardından fideyi saksıya yerleştirebilirsiniz.

    Bakımı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Limon, bol güneş ışığı sever. Bu yüzden onu güneş olan bir yere yerleştirmelisiniz.

  • Bahar ve yaz aylarında bol su isteyebilir. Fakat aşırı sulamaya özen gösterin. Toprağın biraz kurumasına izin verin.

  • Saksının yerini çok değiştirmemeye dikkat etmelisiniz. Hava değişimi bitkiyi olumsuz etkileyebilir.

  • Ağacın meyve verebilmesi için aşılama yapabilir ya da iki ağaç birden yetiştirmeye çalışabilirsiniz. Polen alışverişi için bu önemlidir.

  • Düzenli budama hem verim için hem de bitkinin boyutunu ayarlayabilmek için gereklidir.
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