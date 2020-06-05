Bu yöntemler beyaz kapılarınızı kar gibi yapıyor! Patates, soğan…

Son yıllarda sıkça tercih edilen beyaz kapılarda kullanılan malzemeler diğer kapılara göre daha farklıdır. Ve beyaz kapılar kiri daha çok belli ettiği için sürekli temiz olmalıdır. Ancak bu kapıları temizlerken dikkatli olmalı ve temizleme rutini oluşturmalısınız. Gelin şimdi beyaz kapıları temizlemenin yolları neymiş, bir inceleyelim…

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ ASLA KULLANMAYIN!

Evet, yanlış duymadınız. Bu önerimize çok şaşıracak olsanız da her zaman kusursuz bir temizlik için kullandığınız temizlik malzemelerine maalesef beyaz kapıları temizlerken veda etmeniz gerekiyor. Çünkü yüzey temizleyici, çamaşır suyu, tuz ruhu ve arap sabunu gibi akla ilk gelen malzemeler, beyaz kapıları temizlerken bir yandan da yıpratarak çürümelerine neden olur. Kapıda cam bölümü bulunuyorsa bu bölümleri cam temizleyici ile temizleyebilirsiniz.

ÖNCE TOZUNU ALIN

Beyaz kapılarınızı daha kolay bir şekilde temizleyebilmek ve üzerinde çizik oluşmasını engellemek için öncelikli olarak kapıların tozunu almaya dikkat etmelisiniz. Bu şekilde beyaz kapılarınıza zarar vermeden temizlemiş olursunuz.