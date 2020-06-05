Bu yöntemler beyaz kapılarınızı kar gibi yapıyor! Patates, soğan…

Son yıllarda sıkça tercih edilen beyaz kapılarda kullanılan malzemeler diğer kapılara göre daha farklıdır. Ve beyaz kapılar kiri daha çok belli ettiği için sürekli temiz olmalıdır. Ancak bu kapıları temizlerken dikkatli olmalı ve temizleme rutini oluşturmalısınız. Gelin şimdi beyaz kapıları temizlemenin yolları neymiş, bir inceleyelim…
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ ASLA KULLANMAYIN!
Evet, yanlış duymadınız. Bu önerimize çok şaşıracak olsanız da her zaman kusursuz bir temizlik için kullandığınız temizlik malzemelerine maalesef beyaz kapıları temizlerken veda etmeniz gerekiyor. Çünkü yüzey temizleyici, çamaşır suyu, tuz ruhu ve arap sabunu gibi akla ilk gelen malzemeler, beyaz kapıları temizlerken bir yandan da yıpratarak çürümelerine neden olur. Kapıda cam bölümü bulunuyorsa bu bölümleri cam temizleyici ile temizleyebilirsiniz.
ÖNCE TOZUNU ALIN
Beyaz kapılarınızı daha kolay bir şekilde temizleyebilmek ve üzerinde çizik oluşmasını engellemek için öncelikli olarak kapıların tozunu almaya dikkat etmelisiniz. Bu şekilde beyaz kapılarınıza zarar vermeden temizlemiş olursunuz.
YUMUŞAK ÜRÜNLER TERCİH EDİN
Beyaz kapılarınızı yıpratmadan ve çizmeden kusursuz bir şekilde temizlemek için yumuşak bir sünger, kapı temizliği için üretilen özel bezleri veya nemli bir bezi gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Günlük temizlikte kuru ve yumuşak bir toz bezi yeterli olacaktır.
PATATES VE SOĞAN
“Peki, temizlik ürünlerini kullanmayacaksak ne kullanacağız?” diye soruyorsanız bu sorunuza cevabımız tabii ki patates ve soğan olacak! Patates ve soğan, kimyasal malzemelerle haşır neşir olmadan sararmış ya da leke tutmuş kapılarınızı sizi çok yormadan ilk günkü görüntülerine ulaştıracak. Bunun için ikiye böldüğünüz çiğ patates ile beyaz kapılardaki lekeleri ovalayarak yok edebilir, haşladığınız soğanların suyu ile kapılarda oluşan sararmaları açabilirsiniz.
AHŞAP TEMİZLEYİCİ KULLANIN
Yardımınıza koşacak bir diğer malzeme ise ahşap temizleyicilerdir. Çamaşır suyu gibi güçlü etkisi bulunan kimyasallar kullanmaktansa iyi bir ahşap temizleyici ile beyaz kapılarınızı hiç tereddüt etmeden güvenle temizleyebilirsiniz.
SAF SU KULLANIN
Temizlemek istediğiniz beyaz kapıların temizliğini biriktirip yapmak yerine düzenli olarak yapmanız sizin için daha kolay olacaktır. Ayrıca duru su ve uygun bir bez kullanmayı ihmal etmemelisiniz.
KURULAYIN
Beyaz kapılarınızın ana malzemesi ne olursa olsun temizliğin sonunda kapılarınızı kurulamayı unutmamalısınız. Böylelikle kapılarınızın hem daha iyi temizlenmesine hem de oluşan ıslaklıktan dolayı meydana gelen kabarmaları ve lekelenmeleri önleyebilirsiniz.
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