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Bu yöntemler çamaşırları birkaç saatte kurutmanızı sağlayacak! İşte o yöntemler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diyelim ki akşam önemli bir davete gideceksiniz ve o elbiseyi giyerek herkesin gözünde harika bir izlenim yaratmak istiyorsunuz. Sabah elbisenizin kirli olduğunu fark ettiğinizde bir an önce çamaşır makinesinde yıkayıp ardından hızlı bir şekilde kurutmanın çarelerini arayacağınıza eminiz. Sizin için hazırladığımız hızlı çamaşır kurutma yöntemleriyle yardıma geldik.

Bu yöntemler çamaşırları birkaç saatte kurutmanızı sağlayacak! İşte o yöntemler...

Her mevsim, ancak özellikle havaların soğuk olduğu kış aylarında, çamaşırları kurutmak başlı başına bir sorun haline geliyor. Çamaşırların daha kısa sürede kuruması için kalorifer peteklerinin üzeri, çamaşır askılığı, balkon ve evdeki odaların her biri çamaşır kurutma alanı olarak kullanılabiliyor. Mis gibi kokması için uğraşarak yıkadığınız çamaşırların nemli kalmadan kısa sürede kupkuru olabilmesi için birkaç basit noktaya dikkat ederseniz başarılı olabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız çamaşırları hızlı kurutmanız için yöntemlere mutlaka göz atmalısınız.

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ÇAMAŞIRI SABAH ERKEN SAATLERDE YIKAYIN

Çamaşırların en hızlı şekilde kurumasını sağlayan en önemli etken güneş ışığı olabilir. Eğer kirli giysilerinizi sabah erkenden çamaşır makinesinde yıkarsanız kurutmak için günün geriye kalan tüm güneşli saatleri sizin olabilir. Güneş ışığının yoğun oluğu öğle saatlerinde çamaşırlarınızın daha hızlı kuruduğunu görebilirsiniz. Gece yıkayıp astığınız çamaşırlar soğuk havanın etkisiyle daha uzun sürede kurur. Eğer programlanabilen bir çamaşır makinesine sahipseniz gece yatmadan önce kirli çamaşırlarınızı makineye yerleştirin. Ardından deterjanı ekleyin ve yıkama programını seçin. Çamaşır makinesinin çalışmasını istediğiniz saati de ayarlayarak siz uyandığınızda çamaşırlarınızın yıkanıp asılmaya hazır olmasını sağlayabilirsiniz.

ARALARINDA MESAFE OLACAK ŞEKİLDE ASIN

Sabah yıkanan çamaşırların akşama hızlı bir şekilde kurumasını istiyorsanız çamaşırları nasıl astığınız oldukça önemli bir nokta. Eğer çamaşırlarınızın arasında mesafe bırakarak asarsanız nemini daha çabuk kaybettiğini görebilirsiniz. Birbirinin üzerine denk gelen ve sıkışık bir şekilde asılan çamaşırların kuruması daha zor oluyor.

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ÇAMAŞIRLARI ELBİSE ASKISINDA KURUTUN

Özellikle gömlekleri, elbiseleri ve t-shirtleri elbise askılığına asarsanız çok daha kısa sürede kuruduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde giysileriniz kırışmadan daha hızlı kuruyabilir. Elbise askılarını evinizin güneşi en çok alan yerine asarsanız kuruma süresinin önemli ölçüde kısaldığını görebilirsiniz.

KURUMAYAN ÇAMAŞIRLARI ÇEVİRMEYİ DENEYİN

Soğuk veya nemli hava koşulları yüzünden çamaşırlarınızın daha zor bir şekilde kuruduğunu görebilirsiniz. Böyle havalarda birer saat arayla çamaşırlarınızı çevirerek daha hızlı kurumasına yardımcı olabilirsiniz.

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GÜNEŞ İLE ÇAMAŞIRLARI KURUTUN

Çamaşırlarınız en kolay ve en kısa sürede açık havada kurur. Bunun için evinizin balkonu en ideal yer olabilir. Açık havada, güneşin altında kısa sürede çamaşırlarınızı kurutabilirsiniz. Güneş sayesinde giysilerinizin rutubet kokmasını da engelleyebilirsiniz.

ÇAMAŞIRLARI ZAMAN KAYBETMEDEN ASIN

Çamaşır makinesinden çıkan çamaşırları zaman kaybetmeden asmalısınız. Aksi halde hem ıslak giysilerinize rutubet kokusu siner hem de nemli hali arttığından kuruması zorlaşabilir.


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