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Bu yöntemler güneş lekelerinden geriye eser bırakmıyor! Doğal yöntemler için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tatil sezonun açılmasıyla beraber herkes deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkartmak için hazırlıklarını tamamladı. Güneş, sunduğu D vitamini sayesinde insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ancak güneş ışınlarına direkt ve sürekli olarak maruz kalmak ciltte estetik açından kötü görüntülere neden olan lekelere yol açabilir.

Bu yöntemler güneş lekelerinden geriye eser bırakmıyor! Doğal yöntemler için...

Havaların ısınmasıyla beraber tatilciler bavullarını topladı. Yazlıklarına gidenler, günübirlik denizin tadını çıkarmak isteyenler ve tatil planlarını önceden hazırlayanlar güneş kremlerini de yanına almayı ihmal etmedi. Bütün koruyucu yöntemlere rağmen oluşan güneş lekelerinden kurtulmak için doğal bakım önerilerini sizler için araştırdık.

GÜNEŞ LEKELERİNDEN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI

Güneş lekeleri zaman içerisinde koyulaşıp belirginleşerek size büyük rahatsızlık verir. Gözünüze batan güneş lekelerinden kurtulmak ise artık çok kolay! Üstelik tamamen doğal ürünlerle arzu ettiğiniz pürüzsüz görüntüye kavuşabilirsiniz.

KARBONAT VE VAZELİN

1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı vazelin, yarım patatesin suyu, 1 yumurta kabuğunu temiz bir kapta karıştırın. Ardından güneş lekesinin yoğunlukta olduğu bölgelere sürün ve 25 dakika boyunca bekletin. Kuruduktan sonra ise ovarak çıkartın.

ŞEKER VE LİMON

1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı su ve yarım limonun suyunu homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından cildinize masaj yaparak bu karışımı sürün. 5-10 dakika boyunca bekletin. Ilık suyla durulayın.

LİMON VE BAL

Yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı balı pamuk yardımıyla cildinize sürün. 20-25 dakika boyunca bekletin ve ılık suyla durulayın.

ELMA SİRKESİ

1 çay kaşığı elma sirkesi ve yarım çay kaşığı suyu karıştırın. Ardından pamuk yardımıyla bu karışımı güneş lekelerinin olduğu bölgeye uygulayın. 30 dakika boyunca beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

TUZ

1 su bardağı ılık su ve 3 yemek kaşığı sofra tuzunu karıştırın. Hazırlanan tuzlu su karışımını güneş lekelerinin olduğu bölgeye sürün. 10 dakika boyunca bekletin ve ılık suyla durulayın.

ZERDEÇAL VE PORTAKAL SUYU

1 yemek kaşığı zerdeçal ve 1 yemek kaşığı portakal suyunu karıştırın. Ocağın en küçük gözünde ve en düşük ateşte bu karışımı ısıtın. Cildinizi yakmayacak sıcaklıkta olmasına dikkat edin. Ardından cildinize bu karışımı uygulayın ve ılık suyla durulayın.

YOĞURT

Yoğurt cildin yenilenmesine ve temizlenmesine yardımcı olan en etkili besinlerden bir tanesidir. İçeriğinde bulunan laktik asit sayesinde güneş lekelerinin giderilmesini sağlar. Yüzünüze dikkatli bir şekilde yoğurdu sürün ve 20 dakika boyunca bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

ALOE VERA

Aloe vera cildin iyileşmesine ve yenilenmesine yardımcı olur. Kesilen aloe vera yaprağının içindeki jel kısmını dikkatli bir şekilde çıkarın. Ardından güneş lekelerinin olduğu bölgeye uygulayın. Aloe vera kuruduktan sonra ılık suyla yıkayabilir ya da soyarak temizleyebilirsiniz.

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