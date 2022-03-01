Bu yöntemler sayesinde banyonuzdaki armatür, yüzey ve malzemelerin temizliği artık çok daha kolay hale gelecek!

Su lekelerini ve sabun artıklarını banyo yüzeyinden ya da malzemelerinden nasıl çıkaracağınızı bilmiyor musunuz? Ya da saatlerinizi armatür temizliğine mi arıyorsunuz? Üzülmeyin, bu yöntemler sayesinde kısa sürede su ve sabun lekelerinden kurtulacak ve banyonuzda daha parlak görüntüye sahip olacaksınız.

EVDEKİ ÜRÜNLER İLE KOLAYCA TEMİZLEYİN!

Beyaz sirke, sabun artıklarını çıkarmada büyük rol oynar. Seramik yüzeylere uyguladığınızda doğrudan izlerin üzerine püskürtebilirsiniz. Yüzey üzerine püskürtebilmek için boş sprey şişelerini tercih etmek işinizi daha kolay hale getirir. Banyonuzda göz alıcı parlaklık ve maksimum hijyene ulaşmak için bu yöntemi mikrofiber bez ile uygulayabilirsiniz.

Bir diğer kullanabileceğiniz ürün ise amonyak. Güçlü asidik özelliği sayesinde en zor lekeleri bile kolayca çıkarmanıza yardımcı olur. Güçlü etkisi olduğu için su ile seyrelterek kullanmanız daha sağlıklı olur. Bir su bardağı amonyak ile 2 su bardağı suyu karıştırın. Bu karışımı sprey yardımıyla su ve sabun lekelerinin üzerine sıkın ve yarım saat bekletin. Daha sonra armatürleri sıcak su ile yıkayın. Parlak görüntüye dakikalar içerisinde kavuşacaksınız.

BANYONUZU TEMİZLERKEN DİKKAT EDİN!

Banyo yüzeyinin, malzemelerinin ve armatürlerinin temiz olması banyonuzun daha hijyenik ve göz alıcı gözükmesine yardımcı olur. Banyonuzu doğru şekilde temizlemek zor gibi gözükse de uygun ürün ve araçları seçerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Banyo armatürünü temizlerken kireç temizliği için ihtiyacınız olan temizleyicileri tercih edin.

Banyonuzu düzenli olarak temizlemek sabun artıklarının birikmesine engel olur.

Sert kıllı fırçalar ya da aşındırıcı süngerler ile armatürleri ve banyo malzemelerinizi ovmayın. Çünkü bu ürünler armatür ve malzeme yüzeylerine zarar verebilir.



