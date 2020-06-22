Bu yöntemler yüzdeki sarkmalara birebir! Pirinç ve yumurta maskeleri ile...

Pirinç suyu ile tamamen nemlenmiş olan kağıt havluyu yüzünüzün her yerine yerleştirin. Hatta dilerseniz ağzınız, gözleriniz ve burnunuz için havlu kağıt üzerine delikler açarak kendi kağıt maskenizi yapabilirsiniz. Bu şekilde 20 dakika kadar bekleyin. Ardından yüzünüzü yıkayıp nemlendiricinizi sürün. Bu uygulamayı 2 günde bir tekrarlayın.

Cam bir kase içerisine pirinci ve suyu ekleyin. Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. 1 saat boyunca pirincin dinlenmesini sağlayın. Dinlenince pirinç suyuna kağıt havluyu dikkatlice batırın.

Lavanta yağı, badem yağı, limon, avokado, zeytinyağı, yumurta sarısı, salatalık, pirinç, süt, gibi pek çok yağ ve besin cildinizi besleyerek kısa süre içerisinde toparlanmasını sağlar. Burada önemli olan nokta ise bu maskelerden herhangi birini düzenli aralıklarla kullanmanızdır. İşte yüzü gerginleştiren ev yapımı doğal maskeler...

YÜZÜ UZUN SÜRE BOYUNCA GERGİN TUTAN KUSURSUZ YUMURTA MASKESİ

Yumurtanın sarısı, cildin gerilmesini ve aynı zamanda da parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Yumurta kokusunu bastırmak istiyorsanız tarifte yer alan yağları da muhakkak kullanmalısınız. Bu yağların aynı zamanda cildinizi beslediğini de eklemiş olalım.

Gerekli Malzemeler

1 yumurtanın sarısı

5 damla lavanta yağı

5 damla badem yağı

2-3 tatlı kaşığı süt

Yarım salatalık (küçük boy bir salatalık yeterli olur.)

Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle salatalığı kabukları ile birlikte rendeleyin. Buna dikkat edin çünkü salatalığın kabukları cilde iyi gelir.

Tüm malzemeleri cam bir kap içerisine aktarın ve karıştırmaya başlayın.

Maske iyice homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmayı sürdürün.

5-10 dakika dinlendirin. Daha sonra uygulama adımlarına geçebilirsiniz.

Nasıl Uygulanır?

Maskeyi yüzünüzün her yerine eşit şekilde yayın.

Nazik hareketlerle parmak uçlarınız yardımıyla masaj yaparak cildinize maskeyi yedirin.

Bu maskenin herhangi bir dakikası yok.

Maske yüzünüzde tamamen kuruyana kadar beklemeniz gerekiyor.

Yüzünüzü hareket ettiremeyeceğiniz kadar gerildiğinde yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Bu maskeyi haftada en fazla 2 kez kullanmanız önerilir.

Yumurta maskesi yaptığınızda güneşe maruz kalmamalısınız, bu yüzden bu maskeyi uyumadan önce yapmanız gerekiyor.

