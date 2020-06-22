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Bu yöntemler yüzdeki sarkmalara birebir! Pirinç ve yumurta maskeleri ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Özellikle ilerleyen yaşlarda yüzde oluşan sarkma problemi can sıkıcı bir hal alabiliyor. Herkes bu sorunu geçirebilmek için çeşitli kozmetik ürünlere başvuruyor. Bu hem bütçeyi zorluyor hem de çoğu zaman olumlu bir etki yaratmıyor. Fakat evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal maskelerle birlikte yüzünüzde oluşan sarkmalarla mücadele edebilirsiniz!

Bu yöntemler yüzdeki sarkmalara birebir! Pirinç ve yumurta maskeleri ile...

Lavanta yağı, badem yağı, limon, avokado, zeytinyağı, yumurta sarısı, salatalık, pirinç, süt, gibi pek çok yağ ve besin cildinizi besleyerek kısa süre içerisinde toparlanmasını sağlar. Burada önemli olan nokta ise bu maskelerden herhangi birini düzenli aralıklarla kullanmanızdır. İşte yüzü gerginleştiren ev yapımı doğal maskeler...

ETKİSİ 1 HAFTA SÜREN MUCİZEVİ PİRİNÇ MASKESİ

Pirinç, cildin gerilmesini sağlar ve kırışıklıklarla savaşır. Pirinç maskesini her gün tazelemelisiniz. Aksi takdirde sürekli aynı maskeyi kullanmak cilt sağlığınız açısından zararlı sonuçlara yol açabilir.

Gerekli Malzemeler

Yarım bardak kadar taze pirinç
1 tane kağıt havlu
Pirincin üzerini 3-4 cm geçecek ölçüde içme suyu
Nasıl Hazırlanır?

Cam bir kase içerisine pirinci ve suyu ekleyin.
Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın.
1 saat boyunca pirincin dinlenmesini sağlayın.
Dinlenince pirinç suyuna kağıt havluyu dikkatlice batırın.

Nasıl Uygulanır?

Pirinç suyu ile tamamen nemlenmiş olan kağıt havluyu yüzünüzün her yerine yerleştirin.
Hatta dilerseniz ağzınız, gözleriniz ve burnunuz için havlu kağıt üzerine delikler açarak kendi kağıt maskenizi yapabilirsiniz.
Bu şekilde 20 dakika kadar bekleyin.
Ardından yüzünüzü yıkayıp nemlendiricinizi sürün.
Bu uygulamayı 2 günde bir tekrarlayın.

YÜZÜ UZUN SÜRE BOYUNCA GERGİN TUTAN KUSURSUZ YUMURTA MASKESİ

Yumurtanın sarısı, cildin gerilmesini ve aynı zamanda da parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Yumurta kokusunu bastırmak istiyorsanız tarifte yer alan yağları da muhakkak kullanmalısınız. Bu yağların aynı zamanda cildinizi beslediğini de eklemiş olalım.

Gerekli Malzemeler

1 yumurtanın sarısı
5 damla lavanta yağı
5 damla badem yağı
2-3 tatlı kaşığı süt
Yarım salatalık (küçük boy bir salatalık yeterli olur.)

Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle salatalığı kabukları ile birlikte rendeleyin. Buna dikkat edin çünkü salatalığın kabukları cilde iyi gelir.
Tüm malzemeleri cam bir kap içerisine aktarın ve karıştırmaya başlayın.
Maske iyice homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmayı sürdürün.
5-10 dakika dinlendirin. Daha sonra uygulama adımlarına geçebilirsiniz.

Nasıl Uygulanır?

Maskeyi yüzünüzün her yerine eşit şekilde yayın.
Nazik hareketlerle parmak uçlarınız yardımıyla masaj yaparak cildinize maskeyi yedirin.
Bu maskenin herhangi bir dakikası yok.
Maske yüzünüzde tamamen kuruyana kadar beklemeniz gerekiyor.
Yüzünüzü hareket ettiremeyeceğiniz kadar gerildiğinde yüzünüzü yıkayabilirsiniz.
Bu maskeyi haftada en fazla 2 kez kullanmanız önerilir.
Yumurta maskesi yaptığınızda güneşe maruz kalmamalısınız, bu yüzden bu maskeyi uyumadan önce yapmanız gerekiyor.

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