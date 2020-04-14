Bu yöntemleri kimse bilmiyor! Temizlikte çağ atlamanızı sağlayacak ipuçları...

Temizliğin küçük ve bir o kadar etkili sırlarını sizler için derledik. Haydi başlayalım!

SİRKENİN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Parkelerinizde o hayal ettiğiniz ışıltıyı yakalamak için çoğu zaman yüzey temizleyiciler yetersiz kalıyor. Su lekeleri de cabası. Bu can sıkıcı durumdan kurtulmak hiç de zor değil. Temizlik suyunuza ekleyeceğiniz az miktarda sirke size pırıl pırıl bir yüzey sunacak.

AYNA GİBİ CAMLAR

Cam silmede uygulanan birçok farklı yöntem var. Gazete ve sirke bu yöntemlerin en bilinenleri. Peki, camlarınızı hiç şampuanla silmeyi denediniz mi? Evet yanlış duymadınız, şampuan! Şampuan camlarınızı hem çizmeden temizliyor hem de tıpkı saçlarınızda olduğu gibi ışıltı veriyor. Camlarınız için bir ipucu daha: Cam sildiğiniz suya buz atarsanız camlarınızdaki farkı göreceksiniz.

CAN SIKICI FIRIN LEKELERİ

Fırın lekeleri temizliğin korkulu rüyası. Reklamlarda gördüğümüz o fırının içini saniyesinde tertemiz eden ürünler ne yazık ki tam bir hayal kırıklığı. Üstelik bu ürünleri fırından temizlemek de ayrı bir emek istiyor. Oysa karbonat öyle mi? Hem pratik hem de çok başarılı bir temizlik ürünü. Karbonatı fırına dökün ve limonlu suyla ıslatın. Daha sonra sünger ya da pürüzlü bir bezle silip durulayın.