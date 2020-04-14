Bu yöntemleri kimse bilmiyor! Temizlikte çağ atlamanızı sağlayacak ipuçları...

Temizliğin küçük ve bir o kadar etkili sırlarını sizler için derledik. Haydi başlayalım!
Parkelerinizde o hayal ettiğiniz ışıltıyı yakalamak için çoğu zaman yüzey temizleyiciler yetersiz kalıyor. Su lekeleri de cabası. Bu can sıkıcı durumdan kurtulmak hiç de zor değil. Temizlik suyunuza ekleyeceğiniz az miktarda sirke size pırıl pırıl bir yüzey sunacak.
Cam silmede uygulanan birçok farklı yöntem var. Gazete ve sirke bu yöntemlerin en bilinenleri. Peki, camlarınızı hiç şampuanla silmeyi denediniz mi? Evet yanlış duymadınız, şampuan! Şampuan camlarınızı hem çizmeden temizliyor hem de tıpkı saçlarınızda olduğu gibi ışıltı veriyor. Camlarınız için bir ipucu daha: Cam sildiğiniz suya buz atarsanız camlarınızdaki farkı göreceksiniz.
Fırın lekeleri temizliğin korkulu rüyası. Reklamlarda gördüğümüz o fırının içini saniyesinde tertemiz eden ürünler ne yazık ki tam bir hayal kırıklığı. Üstelik bu ürünleri fırından temizlemek de ayrı bir emek istiyor. Oysa karbonat öyle mi? Hem pratik hem de çok başarılı bir temizlik ürünü. Karbonatı fırına dökün ve limonlu suyla ıslatın. Daha sonra sünger ya da pürüzlü bir bezle silip durulayın.
Bazen diziye bazen telefona dalar ve ocaktaki yemeğimizi unuturuz. Hiç dert değil. Dibi tutan tencerelerimizi eski haline döndürmenin çok kolay bir yolu var. Tencerenin içini suyla doldurun ve toz çamaşır deterjanı ekleyip kaynatın. Tencerelerinizin ilk günkü haline döndüğünü göreceksiniz.
Musluk bataryalarındaki kireç lekelerinden limon ile kolayca kurtulabilirsiniz. Limonu bataryaya sıkıp bir fırça yardımıyla güzelce temizleyin. Banyo temizliğine başlamadan önce sıcak suyu açarsanız lekeler buhar yardımıyla yumuşar ve temizliği daha kolay olur.
Tüm yiyeceklerimizi sakladığımız yer olmasından ötürü buzdolabı temizliğine ayrı bir özen göstermemiz gerekiyor. Fakat buzdolabı temizliğinde kimyasal kullanmaktan kaçınmalısınız. Onun yerine biraz karbonat ve su hem güvenli hem de kolay ulaşabileceğiniz maddeler. Karbonatlı suyla sildiğiniz buzdolabınızda istenmeyen kokuların da kaybolduğunu göreceksiniz.
Çıkmayan etiket izlerinin üzerine fön makinesi tutabilirsiniz. Sıcak hava, etiketi yumuşatarak kolayca çıkmasını sağlar. Bir başka kolay yöntem de etiketin üzerine yağ sürmek. Yağ da tıpkı fön makinesi gibi etiketi yumuşatır.
Parlaklığını yitirmiş bardak ve fincanlarınızı, üzerine tuz döktüğünüz limonla ovun. Eski parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.
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