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Bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz! En doğal saç bakımı kürleri

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bakım denildiğinde herkesin aklına genellikle ilk olarak cilt bakımı gelir. Cilt bakımı mutlaka yapılması gereken bir detay olmakla birlikte; mevsimsel değişiklikler, hava koşulları ve şekillendirmekten yıpranan saçlara bakım yapılması da atlanılmamalıdır.

Bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz! En doğal saç bakımı kürleri

Saçlarda en az cilt kadar hassastır ve dış etkenlerden çabucak etkilenir. En basitinden kışın kuruyan ve nemini kaybeden saçlar, bahar ayları ve yazın gelmesiyle beraber dökülmeye başlar. Mevsimsel dökülmeleri engellemek ise kolayca
yapılabilecek birkaç bakım kürü ile mümkündür.

Saçlarla ilgili bütün işlemler için kuaföre ya da berbere gitmek genel bir tavırdır. Ancak mutfağınızda bulunan doğal malzemeler ile saç bakım kürü yapabilirsiniz ve eskisinden daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Boya, fön, düzeltici ve maşa gibi çeşitli işlemlere maruz kalan saçlarının yıpranması kaçınılmaz bir sonuçtur. Düzenli sıklıklarla bakım yapmanız hem saçlarınızın daha canlı gözükmesini sağlar hem de kırılmadan sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. İşte, evde kolaylıkla
yapabileceğiniz saç bakım kürleri…

  1. Avokado+ Bal

1 adet avokadoyu ve 2 yemek kaşığı bal bu bakım kürü için yeterli olur. Avokadoların içini çıkartın ve bir kasenin içerisinde ezin. Ezilen avokadoların üzerine balı döküp iyice karıştırın.

    1. Ardıç Ağacı Yağı+ Biberiye Yağı+ Isırgan Tohumu Yağı

3 tatlı kaşığı ardıç ağacı yağını, 1 yemek kaşığı biberiye yağı ve 1 çay kaşığı ısırgan tohumu yağını bir kasede karıştırın. Ardından bu kaseyi içi su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirin ve içine su almadığına emin olun. (Benmari usulü yağları ılık hale getirin.) Ilık olan yağları parmak uçlarınızla alarak saç diplerinize masaj yapın. Saçınızı streç film ile sararak 1 saat boyunca bekletin ve sonrasında ılık su ile saçınızı durulayın.

  1. Yumurta Sarısı+ Zeytinyağı+ Bal+ Badem Yağı

1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı badem yağını bir kapta
karıştırın. Karışımı saçınıza sürün ve 45 dakika bekletin. Ilık su ile saçlarınızı yıkayıp durulayın.

  1. Yumurta+ Zeytinyağı

6 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yumurtayı tahta kaşık yardımıyla bir kasede karıştırın. Fırça yardımıyla saç diplerinden uçlarına doğru karışımı sürün. Ardından havlu, bone ya da streç film ile saçınızı sarın ve 1 saat bekletin. Ilık su ile saçınızı duruladıktan sonra şampuanlayabilirsiniz.

  1. Portakal+ Bal+ Sandal Ağacı Yağı

1 adet portakal, 1 yemek kaşığı bal ve birkaç damla sandal ağacı yağı bu bakım kürü için gerekli olan malzemelerdir. Portakalın suyunu sıkın ve içerisine su, bal ile sandal ağacı yağı ile karıştırın. Bu karışımı saçınızı şampuan ile temizledikten sonra sürmeniz daha iyi olur. Ardından ılık su ile saçınızı durulayabilirsiniz.

  1. Aloe Vera Jeli+ Zeytinyağı+ Gliserin

1 tatlı kaşığı aloe vera jeli, yarım çay bardağı zeytinyağı ile 1 tatlı kaşığı gliserini bir kasede karıştırın. Saç uçlarına ve saç diplerine masaj yaparak karışımı uygulayın. Saçlarınızı kurutmak için fön makinası ya da herhangi ısı veren bir alet kullanmayın.

  1. Muz+ Badem Yağı

1 adet muz ve 1 çay kaşığı badem yağı yıpranmış saçlarının sağlıklı görünüme kavuşmasına yardımcı olur. 1 muzu çatal ile ezin ve 1 çay kaşığı badem yağını üzerine döküp karıştırın. Fırça yardımıyla karışımı saçınıza sürün ve 10 dakika bekletin.

  1. Süt+ Bal

1 yemek kaşığı bal ve 1 kahve fincanı sütü bir kapta karıştırın. 20 dakika saçınızda bekletin ve şampuan ile yıkayın.

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