Bu yöntemleri mutlaka denemelisiniz! En doğal saç bakımı kürleri

Saçlarda en az cilt kadar hassastır ve dış etkenlerden çabucak etkilenir. En basitinden kışın kuruyan ve nemini kaybeden saçlar, bahar ayları ve yazın gelmesiyle beraber dökülmeye başlar. Mevsimsel dökülmeleri engellemek ise kolayca

yapılabilecek birkaç bakım kürü ile mümkündür.

Saçlarla ilgili bütün işlemler için kuaföre ya da berbere gitmek genel bir tavırdır. Ancak mutfağınızda bulunan doğal malzemeler ile saç bakım kürü yapabilirsiniz ve eskisinden daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Boya, fön, düzeltici ve maşa gibi çeşitli işlemlere maruz kalan saçlarının yıpranması kaçınılmaz bir sonuçtur. Düzenli sıklıklarla bakım yapmanız hem saçlarınızın daha canlı gözükmesini sağlar hem de kırılmadan sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. İşte, evde kolaylıkla

yapabileceğiniz saç bakım kürleri…

Avokado+ Bal

1 adet avokadoyu ve 2 yemek kaşığı bal bu bakım kürü için yeterli olur. Avokadoların içini çıkartın ve bir kasenin içerisinde ezin. Ezilen avokadoların üzerine balı döküp iyice karıştırın.

Ardıç Ağacı Yağı+ Biberiye Yağı+ Isırgan Tohumu Yağı

3 tatlı kaşığı ardıç ağacı yağını, 1 yemek kaşığı biberiye yağı ve 1 çay kaşığı ısırgan tohumu yağını bir kasede karıştırın. Ardından bu kaseyi içi su dolu bir tencerenin üzerine yerleştirin ve içine su almadığına emin olun. (Benmari usulü yağları ılık hale getirin.) Ilık olan yağları parmak uçlarınızla alarak saç diplerinize masaj yapın. Saçınızı streç film ile sararak 1 saat boyunca bekletin ve sonrasında ılık su ile saçınızı durulayın.