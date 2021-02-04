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Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Nane ve acı biber...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Bitkilerin doğadaki rolü hayatımızı daha sağlıklı yaşamamıza katkı sağlar. Evimizde, pencere önlerinde ve bahçelerde bakımını üstlendiğiniz bitkiler bulunduğu yere doğal bir güzellik katar. Hem havayı temizlemesi hem de yemyeşil görüntüsü ile iç rahatlatması bitkilerin faydalarından sadece birkaçı. Ama bazen böcekler bu güzelliklere zarar verir. İşte bazı böcekler ve haşaratların bitkilerinize zarar vermesini engellemenin yolları..

Çiçek yetiştirenlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri kuşkusuz zararlılarla uğraşmaktır. Bazı böcekler çiçekleri yer, böylelikle çiçek yetiştirmek için tüm çabalarınız boşa gider. Pestisitler, böcekleri ortadan kaldırmanın yaygın bir yolu olsa da, bu kimyasallar aynı zamanda zararlılardan daha fazla zararlı olma potansiyeline sahiptir. Aslında pestisitler, insanlarda ve evcil hayvanlarda bir dizi sağlık sorununa neden olabileceği gibi çevreye de zarar verebilir. Neyse ki, çiçeklerinizi korumanın başka yolları da var.

İşte tüm böcekleri ve sümüklü böcekleri önlemek için denenmiş ve gerçek doğal yöntemler:

ÇİÇEKLERİNİZİ SAĞLIKLI TUTUN

Zayıf, sağlıksız çiçekler böcekler için daha kolay bir hedeftir. Bu yüzden çiçeklerinizi düzenli olarak suladığınızdan ve sağlıksızlık belirtileri olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Herhangi bir rengi solmuş veya hasar görmüş yapraklar görürseniz, hemen kaldırın. Ek olarak, çiçeklerinizin büyüdüğü toprağın yeterli besin maddesine sahip olduğundan emin olun. Çiçekleriniz böceklerin saldırısına karşı daha az savunmasız olacağından, bu çabalar karşılığını verecektir.

KENDİ SPREYİNİZİ HAZIRLAYIN

Ayrıca 1 çorba kaşığı hafif bulaşık deterjanı ile 1 çorba kaşığı yemeklik yağ ve 1 litre su karıştırarak ev yapımı bir böcek kovucuyu karıştırabilirsiniz. Bitkilerinizi haftada bir buğulayın, ancak suladıktan sonra yaptığınızdan emin olun. Bu yöntem, orkideler dışında neredeyse tüm çiçekler üzerinde işe yarayacaktır.

NANE VE REZENE İLE UZAKLAŞTIRIN

Pek çok aromatik bitkinin zararlıları uzaklaştırdığını biliyor muydunuz? , patates böceklerinden yaprak bitlerine kadar çeşitli böcekleri uzak tutabilecek en uygun örnekler olarak nane, rezene ve limon otu kullanabilirsiniz.çiçeklerinizin etrafına bir tutam bu baharatlardan birini serpin.

SARIMSAK KULLANIN

Sarımsak, doğal antibakteriyel, antiviral ve mantar önleyici özelliklere sahiptir ve aynı zamanda güçlü bir böcek uzaklaştırıcıdır.

Beş sarımsağı soyup ezin ve sarımsağın gece boyunca suda demlenmesine izin verin. Karışıma bir tutam bulaşık sabunu ekleyin, ardından ince bir süzgeçten geçirin. Bu sıvıyı su ile seyreltin, ardından bir sprey şişesine koyun. Böcek zararlılarının çoğunu kontrol etmek için bu çözeltiyi bitkilerinize haftada bir veya iki kez püskürtün.

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EV YAPIMI TÜTÜN SPREYİ

Sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine herkes aşinadır ancak tütündeki nikotin her tür böcek için de zehirlidir. Yarım fincan tütün yaprağı hasadı için yeteri kadar sigara izmariti toplayın. Bunları bir çorabın içine koyun ve gece boyunca bir litre suya batırın. Tütün, bu bitki ailesini etkileyen böcekleri yok edecektir.

ACI BİBERLİ BÖCEK KOVUCU

Böcek kovucu etkileri nedeniyle bahçeye bir sıra acı acı biber bitkisi eklemeye değer. Mutfak robotuna acı biber koyun ve öğütün. Cildinize veya gözlerinize toz bulaşmamasına dikkat edin. Karıncaları ve beyaz sinekleri kovmak için bahçe bitkilerinin etrafına serpin .

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