Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Nane ve acı biber...

Çiçek yetiştirenlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri kuşkusuz zararlılarla uğraşmaktır. Bazı böcekler çiçekleri yer, böylelikle çiçek yetiştirmek için tüm çabalarınız boşa gider. Pestisitler, böcekleri ortadan kaldırmanın yaygın bir yolu olsa da, bu kimyasallar aynı zamanda zararlılardan daha fazla zararlı olma potansiyeline sahiptir. Aslında pestisitler, insanlarda ve evcil hayvanlarda bir dizi sağlık sorununa neden olabileceği gibi çevreye de zarar verebilir. Neyse ki, çiçeklerinizi korumanın başka yolları da var.

İşte tüm böcekleri ve sümüklü böcekleri önlemek için denenmiş ve gerçek doğal yöntemler:

ÇİÇEKLERİNİZİ SAĞLIKLI TUTUN

Zayıf, sağlıksız çiçekler böcekler için daha kolay bir hedeftir. Bu yüzden çiçeklerinizi düzenli olarak suladığınızdan ve sağlıksızlık belirtileri olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Herhangi bir rengi solmuş veya hasar görmüş yapraklar görürseniz, hemen kaldırın. Ek olarak, çiçeklerinizin büyüdüğü toprağın yeterli besin maddesine sahip olduğundan emin olun. Çiçekleriniz böceklerin saldırısına karşı daha az savunmasız olacağından, bu çabalar karşılığını verecektir.