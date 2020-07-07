Bu yöntemlerle düz saçlara sahip olmak çok kolay! Yastık kılıfı seçerken...

Saçlarınızın pürüzsüz ve dümdüz görünmesini isteyebilirsiniz. Bu sayede saçlarınızın doğal haliyle yapamayacağınız birçok saç modelini deneyebiliyorsunuz. Tabii saç düzleştiricisinin sık kullanımının verdiği zararlar gayet ortada. Saçlarının en az zarara maruz kalacağı ve düz görünümünün kalıcılığı için bazı tüyolarımız var.

SAÇLARININ KURUDUĞUNDAN EMİN OLUN

Asla ama asla bu hataya düşmeyin. Saçlarınızı düzleştirmeden önce saçlarınızı iyice kurutmalısınız. Nemli saçınıza düzleştirici uygularsanız, ''cız'' sesi eşliğinde onların yanışını izleyebilirsiniz.

SAÇ BAKIM ÜRÜNÜ UYGULAYIN

DOĞRU DÜZLEŞTİRİCİYİ BULUN

Saçlarınız tamamen kuru bile olsa ısıdan etkilenecektir. Bunun etkisini en aza indirmek için ısıya karşı koruyucu bir bakım ürünü kullanmalısınız. Bu sayede saçınızı hem ısıdan koruyacak hem de ona parlaklık kazandıracaksınız.

SAÇ BAKIM ÜRÜNÜ UYGULAYIN

DOĞRU DÜZLEŞTİRİCİYİ BULUN

Her saç tipinin düzleştiricisi farklıdır. Mesela, kısa denecek bir saç kesimine sahipseniz 19-22 mm olan bir düzleştirici seçmelisiniz. Omuz hizasında saçlarınız varsa 25 mm, daha kalın telli ve kıvırcık saçlarınız varsa 28-32 mm düzleştiriciler sizin için daha uygundur. Ayrıca saçın yanma ihtimalini azaltmak için seramik, daha hızlı bir düzleştirme işlemi için titanyum ve daha az elektriklenme için turmalin saç düzleştiricisi seçmelisiniz.