Bu yöntemlerle düz saçlara sahip olmak çok kolay! Yastık kılıfı seçerken...

Saçlarınızın pürüzsüz ve dümdüz görünmesini isteyebilirsiniz. Bu sayede saçlarınızın doğal haliyle yapamayacağınız birçok saç modelini deneyebiliyorsunuz. Tabii saç düzleştiricisinin sık kullanımının verdiği zararlar gayet ortada. Saçlarının en az zarara maruz kalacağı ve düz görünümünün kalıcılığı için bazı tüyolarımız var.
SAÇLARININ KURUDUĞUNDAN EMİN OLUN
Asla ama asla bu hataya düşmeyin. Saçlarınızı düzleştirmeden önce saçlarınızı iyice kurutmalısınız. Nemli saçınıza düzleştirici uygularsanız, ''cız'' sesi eşliğinde onların yanışını izleyebilirsiniz.
SAÇ BAKIM ÜRÜNÜ UYGULAYIN
DOĞRU DÜZLEŞTİRİCİYİ BULUN
Saçlarınız tamamen kuru bile olsa ısıdan etkilenecektir. Bunun etkisini en aza indirmek için ısıya karşı koruyucu bir bakım ürünü kullanmalısınız. Bu sayede saçınızı hem ısıdan koruyacak hem de ona parlaklık kazandıracaksınız.
SAÇ BAKIM ÜRÜNÜ UYGULAYIN
DOĞRU DÜZLEŞTİRİCİYİ BULUN
Her saç tipinin düzleştiricisi farklıdır. Mesela, kısa denecek bir saç kesimine sahipseniz 19-22 mm olan bir düzleştirici seçmelisiniz. Omuz hizasında saçlarınız varsa 25 mm, daha kalın telli ve kıvırcık saçlarınız varsa 28-32 mm düzleştiriciler sizin için daha uygundur. Ayrıca saçın yanma ihtimalini azaltmak için seramik, daha hızlı bir düzleştirme işlemi için titanyum ve daha az elektriklenme için turmalin saç düzleştiricisi seçmelisiniz.
AŞIRI DERECE ISIDAN KAÇIN
Saçlar kağıtla aynı derecede yanar. 235 derece. Bu yüzden saçını maksimum 185 derecede düzleştirmenizi öneririz.
HACİMLİ SAÇLAR...
Sönük saçlarınızın havalandırmak istiyorsanız saçlarınızın sönük olan bölümünü yukarı doğru düzleştirmenizi öneririz. Bu sayede saçlarınız daha hacimli görünür.
SAÇI KÜÇÜK TUTAMLARA AYIRIN
Aceleniz olduğu için ya da sadece yorulmak istemediğiniz için saçı büyük tutamlara ayırarak düzleştirdiğinizi tahmin ediyoruz. Tam olarak düzleşmesi için o büyük tutamların üstünden defalarca geçiyorsunuz. Bu saçınıza çok zarar verir. Ne kadar uzun sürerse sürsün saçlarınızı küçük tutamlara ayırmalısınız.
DÜMDÜZ BİR GÖRÜNÜM İÇİN...
Dümdüz bir görünüm ve saçınızın o halde uzun süre kalması için düzleştirme işlemi üzerinden bir süre geçene kadar saçınızı kulaklarınızın arkasına almayın ve toka takmayın. Lastik izi olabilir ve saçlarınızda dalgalanma görülebilir.
SATEN YASTIK KILIFI
Düzleştirme işlemi sonrası sabah uyandığınızda saçın elektriklenmesinden şikayetçiyseniz saten bir yastık kılıfı ile uyuyabilirsiniz. Bunun yanı sıra duştan sonra saçlarınızı havluyla sararsanız, bir sonraki ısı işleminde elektriklenme olmayacaktır.
SAÇ DÜZLEŞTİRİCİSİNİ TEMİZLEYİN
Saçlarınızın sağlığı ve makinenin uzun ömürlü olması için düzleştiricinizi temizleyin. Bu işlemi, düzleştirici fişe takılı değilken nemli bir havlu ile üzerinden geçerek yapabilirsiniz.
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