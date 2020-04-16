Bu yöntemlerle eviniz her zamankinden daha temiz ve düzenli görünecek!

Bu yazımızda ev temizliği için küçük ama altın kuralları sizler için derledik. İşte önemli ipuçları...
Bir odanızda gözünüze temizlenmesi gereken bir yer takıldığında elinizin altında bulunan malzemelerle duruma hemen müdahale edebilirsiniz. Böylelikle toplu bir temizlik yapmasanız dahi evinizin her odası her zaman temiz görünebilir. Temizlik malzemelerini odalara koymak için küçük sepetlerden yararlanabilirsiniz.
Uyanır uyanmaz yatağınızı toplamayı alışkanlık haline getirdiğinizde yatak odanızın her zaman daha derli toplu olduğunu görecekseniz. Ayrıca bir sonraki uykunuzun kalitesi için de toplu yataklar oldukça önemli.
Sabah, akşamdan kalma bulaşıklarla ve çöplerle dolu bir mutfağa girdiğinizde gününüzün nasıl geçtiğini hiç düşündünüz mü? Böyle bir manzara bütün motivasyonumuzu altüst edebilir. Bunun yanında bir ev ne kadar temiz olursa olsun, eğer kötü kokuyorsa pis bir evdir. O yüzden mutfakta bulaşık ve çöp bırakmamak temiz bir evin altın kurallarından. Yalnızca mutfak değil elbet. Örneğin kötü kokan bir ayakkabıyı günlerce ayakkabı dolabında temizlemeden bekletirseniz ayakkabı dolabınıza inatçı ve kötü bir koku siner. Bundan dolayı evinizde kötü kokan herhangi bir eşyaya bir an evvel müdahale edin.
Hepimizin evinde ıvır zıvır olarak nitelendirdiğimiz, pek kullanmadığımız fakat atmaya da kıyamadığımız eşyalar vardır. Aslına bakarsanız evdeki dağınıklığın büyük oranda sorumlusu da bu eşyalardır. İşe bu eşyaları evin en çok kullanılan mekanlarından uzaklaştırmakla başlayın. Gözden uzak bir köşeyi bu eşyalar için ayırın. Bu köşede raflar veya dolaplar yardımıyla eşyalarınızı kategorize edersiniz, aradığınızı bulma noktasında da sorun yaşamazsınız.
Bir takvimle günlük, haftalık ya da aylık yapmanız gereken işleri belirleyin. Örneğin günlük yapmanız gereken 15 dakikalık küçük işleri yazın. Bu küçük işler ertelenmediği için hem genel temizlikte iş yoğunluğu yaşamazsınız hem de eviniz her daim düzenli ve temiz görünür.
Annelerin o meşhur sözünü hepiniz bilirsiniz: "Nerede çıkardıysan oradadır." Aradığımızı bulamamamızın nedeni budur belki de. Oysa çıkardığımız giysiyi katlayıp dolaba koysak böyle bir problemle karşılaşmayız. Aldığımızı aldığımız yere bırakmak küçük gibi görünse de evdeki tertip ve düzeni sağlamamız için çok dikkat edilmesi gereken bir konu.
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