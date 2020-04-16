Bu yöntemlerle eviniz her zamankinden daha temiz ve düzenli görünecek!

Bu yazımızda ev temizliği için küçük ama altın kuralları sizler için derledik. İşte önemli ipuçları...

TEMİZLİK MALZEMELERİNİZİ EVİN HER ODASINDA BULUNDURUN

Bir odanızda gözünüze temizlenmesi gereken bir yer takıldığında elinizin altında bulunan malzemelerle duruma hemen müdahale edebilirsiniz. Böylelikle toplu bir temizlik yapmasanız dahi evinizin her odası her zaman temiz görünebilir. Temizlik malzemelerini odalara koymak için küçük sepetlerden yararlanabilirsiniz.

İLK İŞ YATAKLARI TOPLAYIN

Uyanır uyanmaz yatağınızı toplamayı alışkanlık haline getirdiğinizde yatak odanızın her zaman daha derli toplu olduğunu görecekseniz. Ayrıca bir sonraki uykunuzun kalitesi için de toplu yataklar oldukça önemli.

KÖTÜ KOKULARA SAVAŞ AÇIN

Sabah, akşamdan kalma bulaşıklarla ve çöplerle dolu bir mutfağa girdiğinizde gününüzün nasıl geçtiğini hiç düşündünüz mü? Böyle bir manzara bütün motivasyonumuzu altüst edebilir. Bunun yanında bir ev ne kadar temiz olursa olsun, eğer kötü kokuyorsa pis bir evdir. O yüzden mutfakta bulaşık ve çöp bırakmamak temiz bir evin altın kurallarından. Yalnızca mutfak değil elbet. Örneğin kötü kokan bir ayakkabıyı günlerce ayakkabı dolabında temizlemeden bekletirseniz ayakkabı dolabınıza inatçı ve kötü bir koku siner. Bundan dolayı evinizde kötü kokan herhangi bir eşyaya bir an evvel müdahale edin.