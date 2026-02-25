KADIN

Kadınların erkeklerden daha çok üşümesinin nedeni

Bilim insanları, erkekler ve kadınlar arasındaki üşüme farkının metabolizma hızı, kas kütlesi ve vücut yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirledi. Araştırmaya göre kadınların daha düşük metabolizma hızına sahip olması, daha fazla üşümelerine neden oluyor.

Günlük hayatta sıkça yaşanan bir durum bilimsel bir açıklama kazandı. Yapılan bir araştırma, kadınların erkeklere kıyasla neden daha fazla üşüdüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar, 28 sağlıklı erkek ve kadının 62 ila 88 Fahrenheit (yaklaşık 16–31°C) arasındaki sıcaklıklara verdiği tepkileri inceleyerek önemli farklılıklar tespit etti.

METABOLİZMA HIZI BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Araştırmanın baş yazarı Robert Brychta, kadınların cilt sıcaklıklarının erkeklerden çok farklı olmadığını, ancak dinlenme metabolizma hızlarının daha düşük olduğunu belirtti. Dinlenme metabolizma hızı, vücudun nefes alma, kan dolaşımı ve vücut ısısını düzenleme gibi temel işlevleri sürdürmek için harcadığı enerji miktarını ifade ediyor.

Araştırmaya göre erkeklerin metabolizma hızı ortalama yüzde 23 daha yüksek. Bunun temel nedeni ise erkeklerin genellikle daha fazla kas kütlesine sahip olması. Kas dokusu, yağ dokusuna kıyasla daha fazla kalori yakarak daha fazla ısı üretiyor. Bu durum erkeklerin vücutlarının daha fazla ısı üretmesini sağlıyor.

VÜCUT YAPISI VE YAĞ ORANI DA ETKİLİ

Araştırmacılar ayrıca vücut büyüklüğü ve yapısının da sıcaklık algısını doğrudan etkilediğini belirledi. Daha küçük yapılı bireyler, daha az ısı ürettikleri için soğuğu daha yoğun hissedebiliyor. Bu nedenle küçük yapılı kadınların, daha iri yapılı erkeklere göre daha fazla üşümesi daha olası görülüyor.

Öte yandan, vücut yağ oranının daha yüksek olması ısı yalıtımı sağlayarak soğuğa karşı koruyucu bir etki yaratabiliyor. Kadınların genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olması, bir yandan ısı kaybını azaltırken, düşük metabolizma hızı nedeniyle üşüme hissini tamamen ortadan kaldırmıyor.

ÜŞÜME HİSSİ ÜÇ TEMEL FAKTÖRE BAĞLI

Araştırmanın sonuçlarına göre bir kişinin ne kadar sıcak veya soğuk hissettiği üç ana faktöre bağlı:

Vücut büyüklüğü

Vücut tipi ve kas kütlesi

Vücut yağ oranı

Bunun yanı sıra stres seviyesi, sigara kullanımı, beslenme düzeni ve hormonal faktörler gibi dış etkenlerin de vücut sıcaklığı algısını etkileyebileceği belirtiliyor.

