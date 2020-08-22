Bu yöntemlerle granit tezgahlar normalinden daha da parlak olacak! Sabun, kabartma tozu...

Mutfağınızda görmek istediğiniz son şey granit tezgahların üzerindeki çizilmeler ve yıpranmalardır. Yüksek fiyatlar ödeyerek aldığınız granit tezgahın zamanla eski cazibesini kaybetmesi sizi hayal kırıklığına uğratır. Bu hayal kırıklığını engellemek oldukça kolay. Granit temizlenmesi ve parlatılması en kolay olan taşlardan biridir. Evinizde bulunan birkaç malzeme ile granit tezgahları eski görünümüne kavuşturabilir hatta eskisinden daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz. İşte, granit tezgahları parlatmak için yapmanız gerekenler...
GRANİT TEZGAHI DİKKATLİCE TEMİZLEYİN
Granit tezgahı parlatmadan önce temizlemeniz son derece önemli. Tezgah yüzeyini hiçbir leke kalmayacak şekilde temizleyin. Tezgahı temizlerken yumuşak bir sünger kullanmanız gerekir. Granit hassas bir malzeme olduğu için tezgahın üzerinde iz bırakma ihtimali olan temizlik ürünlerini kullanmamalısınız. Sünger haricinde mikro fiber bez kullanarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Temizleme işlemi yapılırken kullandığınız temizleyicinin silikon bazlı olmasını öneririz. Silikonlu bazlı temizleyiciler size kolaylık sağlar. Bunun yanında dilerseniz kendi temizleyicinizi yapabilirsiniz. Granit tezgah temizleme solüsyonunun hazırlanışı şu şekilde:
Evinizde bulunan doğal bir sıvı sabun ve ılık su ile granit tezgahınızı temizleyeceğiniz solüsyonu kendiniz hazırlayabilirsiniz.
Boş bir sprey şişesine önce 10 damla sıvı sabun damlatın.
Ardından şişenin geri kalanını su ile doldurun.
Hazırladığınız bu solüsyonla tezgahı temizledikten sonra hiçbir ıslaklık kalmaması için kağıt havlu ile muhakkak tezgahı kurulayın.
CİLALAMA İŞLEMİ İLE TEZGAHI ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURUN
Tezgahı dikkatlice temizleyip kuruladıktan sonra cilalama işlemine geçebilirsiniz. Cilalama işlemi için marketlerde satılan bir granit parlatıcıyı satın alabilirsiniz. Fakat en kesin sonucu, temizleme işleminde olduğu gibi, kendi cilanızı hazırlayarak alabilirsiniz. Bu cilanın hazırlanışı için de çok fazla malzemeye ihtiyacınız olmayacak. Granit tezgah cilasının hazırlanışı ve kullanımı şöyle:
Kendi granit tezgah cilanızı yapmak için sahip olmanız gereken malzemeler yalnızca kabartma tozu ve ılık su.
Granit tezgah temizleme cilasını hazırlamak için küçük bir kaba öncelikle üç fincan ılık suyu ilave edin.
Ardından bir tatlı kaşığı kabartma tozunu suya ekleyin.
Malzemeler tamamen homojen hale gelene kadar sıvıyı karıştırın.
Hazırladığınız bu cilayı mikro fiber bez yardımı ile tezgahın tamamına yayın. Ürünü tezgaha dairesel hareketlerle yayın ve çok fazla baskı uygulamayın.
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