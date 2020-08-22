Bu yöntemlerle granit tezgahlar normalinden daha da parlak olacak! Sabun, kabartma tozu...

Mutfağınızda görmek istediğiniz son şey granit tezgahların üzerindeki çizilmeler ve yıpranmalardır. Yüksek fiyatlar ödeyerek aldığınız granit tezgahın zamanla eski cazibesini kaybetmesi sizi hayal kırıklığına uğratır. Bu hayal kırıklığını engellemek oldukça kolay. Granit temizlenmesi ve parlatılması en kolay olan taşlardan biridir. Evinizde bulunan birkaç malzeme ile granit tezgahları eski görünümüne kavuşturabilir hatta eskisinden daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz. İşte, granit tezgahları parlatmak için yapmanız gerekenler...

GRANİT TEZGAHI DİKKATLİCE TEMİZLEYİN

Granit tezgahı parlatmadan önce temizlemeniz son derece önemli. Tezgah yüzeyini hiçbir leke kalmayacak şekilde temizleyin. Tezgahı temizlerken yumuşak bir sünger kullanmanız gerekir. Granit hassas bir malzeme olduğu için tezgahın üzerinde iz bırakma ihtimali olan temizlik ürünlerini kullanmamalısınız. Sünger haricinde mikro fiber bez kullanarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Temizleme işlemi yapılırken kullandığınız temizleyicinin silikon bazlı olmasını öneririz. Silikonlu bazlı temizleyiciler size kolaylık sağlar. Bunun yanında dilerseniz kendi temizleyicinizi yapabilirsiniz. Granit tezgah temizleme solüsyonunun hazırlanışı şu şekilde: