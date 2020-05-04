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Bu yöntemlerle kirpikleriniz daha uzun görünecek! Badem yağı, eyeliner...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadın, hiç kuşkusuz ki, kirpiklerinin olduğundan çok daha uzun görünmesini ister. Hatta sırf bu yüzden pahalı maskaralar satın alır ve uygular. Elbette maskaralar kirpiklerinizin uzun görünmesini sağlar fakat kirpiklerinizin uzun görünmesini sağlayan tek yöntem bu değil! Hazırsanız işinizi kolaylaştıracak birbirinden başarılı yöntemlere göz atalım...

Bu yöntemlerle kirpikleriniz daha uzun görünecek! Badem yağı, eyeliner...

Daha uzun görünen kirpikler için birçok yöntem bulunuyor. Bu bahsedeceğimiz yöntemleri uyguladığınız andan itibaren kirpiklerinizin uzunluğuna inanamayacaksınız! İşte o yöntemler...

MASKARANIZI YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU OLACAK ŞEKİLDE UYGULAYIN!

Yukarıdan aşağıya doğru uygulanan maskara her zaman kirpiklerinizi daha dolgun gösterecektir. Maskarayı birkaç kat üst üste olacak şekilde sürmek yerine yukarıdan aşağıya doğru 1 ya da 2 kez sürmeniz kirpiklerinizin daha güçlü görünmesini sağlar ve bakışlarınızı daha anlamlı hale getirir. Kirpiklerinizin ucuna maskarayı uygulayın, daha sonra dipten uca ikinci katı uygulayın. İşte bu kadar kolay!

KİRPİK KIVIRICI KULLANIN!

Dolgun kirpiklerin altın kuralı kirpik kıvırıcı kullanmaktır. Hatta kirpik kıvırıcı aletini hafif ısıtıp kullanabilirsiniz. Fazla ısıtmayın, kirpikleriniz zarar görmesin! 10 saniye kadar ısıtmanız yeterli olacaktır. Bu yöntemi uygulamaya başladığınız andan itibaren kirpikleriniz eskisinden çok daha hacimli görünecek.

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TAKMA KİRPİK KULLANMAYA BAŞLAYIN!

Birçok kişi takma kirpik kullanma konusunda kararsız kalsa da takma kirpikler her zaman dolgun kirpiklere sahip olmanızı sağlıyor. Büyüklüğünü kendiniz seçebiliyorsunuz. Fakat şunu hatırlatmakta da fayda var: Takma kirpikleri sık sık kullanmak kirpiklerde dökülme problemine yol açabiliyor. Bu yönteme ara sıra başvurmanız önerilir.

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EYELINER SÜRMEYİ UNUTMAYIN!

Eyeliner sürmek kirpik uzunluğu konusunda güzel bir göz yanılgısına neden oluyor. Eyeliner sürdüğünüz zaman kirpikleriniz daha gür ve uzun görünecektir. Kullandığınız eyelinerın siyah renkte olmasına dikkat edin. Aynı zamanda eyelinerınız, maskaranızla tamamen aynı renkte olmalı, ancak bu şekilde kirpikleriniz daha dolgun gözükecektir.

KİRPİKLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK TARAYIN!

Kirpiklerin gür görünmesinin en önemli yolu genel kirpik bakımını aksatmamaktan geçiyor. Düzenli olarak taranan kirpikler daha yumuşak bir forma kavuşur ve daha sağlıklı hale gelir. Aynı zamanda da çok daha dolgun görünür. Bir kaş tarağı ile kirpiklerinizi haftada 2-3 kez mutlaka tarayın.

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BADEM YAĞI KULLANMAYA BAŞLAYIN!

Evet, yanlış duymadınız badem yağı! Badem yağı kirpik köklerinizin beslenmesine yardımcı olur ve daha hızlı uzamasını sağlar. Haftada 2-3 kez kirpiklerinize birer damla badem yağı ile nazikçe masaj yapabilirsiniz. En geç 1 ay içerisinde kirpiklerinizin hızla uzamış olduğunu göreceksiniz ve çok şaşıracaksınız!

KALİTELİ BİR MASKARA KULLANIN!

Göz sağlığınız için her zaman orijinal maskaralar kullanmaya özen gösterin. Markasız maskaralar gözlerinize zarar verir ve kirpiklerinizin dökülmesine neden olur. Güvenilir markaların maskaraları ise kirpiklerinizi olduğundan çok daha göz alıcı gösterecektir. Uygun fiyatlı güvenilir ürünlere şans verin!


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