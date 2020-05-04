Bu yöntemlerle kirpikleriniz daha uzun görünecek! Badem yağı, eyeliner...

Daha uzun görünen kirpikler için birçok yöntem bulunuyor. Bu bahsedeceğimiz yöntemleri uyguladığınız andan itibaren kirpiklerinizin uzunluğuna inanamayacaksınız! İşte o yöntemler...

MASKARANIZI YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU OLACAK ŞEKİLDE UYGULAYIN!

Yukarıdan aşağıya doğru uygulanan maskara her zaman kirpiklerinizi daha dolgun gösterecektir. Maskarayı birkaç kat üst üste olacak şekilde sürmek yerine yukarıdan aşağıya doğru 1 ya da 2 kez sürmeniz kirpiklerinizin daha güçlü görünmesini sağlar ve bakışlarınızı daha anlamlı hale getirir. Kirpiklerinizin ucuna maskarayı uygulayın, daha sonra dipten uca ikinci katı uygulayın. İşte bu kadar kolay!

KİRPİK KIVIRICI KULLANIN!

Dolgun kirpiklerin altın kuralı kirpik kıvırıcı kullanmaktır. Hatta kirpik kıvırıcı aletini hafif ısıtıp kullanabilirsiniz. Fazla ısıtmayın, kirpikleriniz zarar görmesin! 10 saniye kadar ısıtmanız yeterli olacaktır. Bu yöntemi uygulamaya başladığınız andan itibaren kirpikleriniz eskisinden çok daha hacimli görünecek.

TAKMA KİRPİK KULLANMAYA BAŞLAYIN!

Birçok kişi takma kirpik kullanma konusunda kararsız kalsa da takma kirpikler her zaman dolgun kirpiklere sahip olmanızı sağlıyor. Büyüklüğünü kendiniz seçebiliyorsunuz. Fakat şunu hatırlatmakta da fayda var: Takma kirpikleri sık sık kullanmak kirpiklerde dökülme problemine yol açabiliyor. Bu yönteme ara sıra başvurmanız önerilir.