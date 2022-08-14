KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu yöntemlerle koltuk altı kararmanızdan kurtulun! Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Bu yöntemlerle koltuk altı kararmanızdan kurtulun! Koltuk altı kararması nasıl geçer?

14.08.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koltuk altı bölgesindeki kararmalar, kadınların en çok rahatsız olduğu konulardan biri. Bazı yanlış kıl alma yöntemleri veya uygulanmaması gereken yöntemler koltuk altlarında kararmalara neden olabiliyor. Peki koltuk altı kararması nasıl geçer? İşte koltuk altı kararmasına en etkili çözüm...

Bu yöntemlerle koltuk altı kararmanızdan kurtulun! Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Koltuk altı kararmasından rahatsız olan bir çok kişi internet üzerinden "Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararması nasıl önlenir?" şeklinde konu başlıklarını araştırıyorlar. Koltuk altı kararmalarından kurtulmak istiyorsanız bir de bu yöntemi deneyin...

koltukalti-shutter_16_9_1562904577

KOLTUK ALTI KARARMASI NEDEN OLUR?

Koltuk altı yaz aylarında aşırı terleme ile ya da havasızlık nedeni ile kararmaktadır. Ağdanın çok sıcak bir şekilde yapılması ya da jiletin deri üzerinde hasar bırakması nedeniyle koltuk altının kararması mümkündür. Ayrıca deodorant kullanımı da koltuk altının kararmasına neden olur.

Karbonat-1

KOLTUK ALTI KARARMANIZDAN KURTULUN

Evde yapabileceğiniz çok doğal, pratik ve kesinlikle koltuk altı kararmalarını geçirmede kesinlikle işe yarayan bu tarifi denemelisiniz.

1 Yarım limon ile 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırdıktan sonra peeling yapar gibi koltuk altınıza 2-3 dakika masaj yaparak yedirin, 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada 4 gün uygulayın ve 1 ay sonucunda renk açılmalarının başladığını fark edeceksiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlarGöz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar
Çizilmiş bardak sorununa son! Bu yöntem ile yepyeni olacakÇizilmiş bardak sorununa son! Bu yöntem ile yepyeni olacak
Çürük domatesin akılalmaz faydaları varÇürük domatesin akılalmaz faydaları var
Anahtar Kelimeler:
koltuk altı kararması koltukaltı terlemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

Uzmanlar uyarıyor! Seks pozisyonunuz sağlığınızı riske atıyor

Uzmanlar uyarıyor! Seks pozisyonunuz sağlığınızı riske atıyor

Tiktok'ta paylaştı, ter kokusunu ve lekesini anında çözdü!

Tiktok'ta paylaştı, ter kokusunu ve lekesini anında çözdü!

Çizilmiş bardak sorununa son! Bu yöntem ile yepyeni olacak

Çizilmiş bardak sorununa son! Bu yöntem ile yepyeni olacak

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Takipçisi Gülşen'i övünce... Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce... Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.