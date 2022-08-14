Bu yöntemlerle koltuk altı kararmanızdan kurtulun! Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Koltuk altı kararmasından rahatsız olan bir çok kişi internet üzerinden "Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararması nasıl önlenir?" şeklinde konu başlıklarını araştırıyorlar. Koltuk altı kararmalarından kurtulmak istiyorsanız bir de bu yöntemi deneyin...

KOLTUK ALTI KARARMASI NEDEN OLUR?

Koltuk altı yaz aylarında aşırı terleme ile ya da havasızlık nedeni ile kararmaktadır. Ağdanın çok sıcak bir şekilde yapılması ya da jiletin deri üzerinde hasar bırakması nedeniyle koltuk altının kararması mümkündür. Ayrıca deodorant kullanımı da koltuk altının kararmasına neden olur.

KOLTUK ALTI KARARMANIZDAN KURTULUN

Evde yapabileceğiniz çok doğal, pratik ve kesinlikle koltuk altı kararmalarını geçirmede kesinlikle işe yarayan bu tarifi denemelisiniz.

1 Yarım limon ile 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırdıktan sonra peeling yapar gibi koltuk altınıza 2-3 dakika masaj yaparak yedirin, 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada 4 gün uygulayın ve 1 ay sonucunda renk açılmalarının başladığını fark edeceksiniz.



