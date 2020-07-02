KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu yöntemlerle solan çiçekleri canlandırmak mümkün! Muz ve yumurta ile...

Bu yöntemlerle solan çiçekleri canlandırmak mümkün! Muz ve yumurta ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çiçekler ve bitkiler evi güzelleştiren ayrıntılardan yalnızca biri. Ortama kattıkları hava ve yeşilin verdiği dinginlikle bitki severler için her bir bitki ayrı bir birey olarak değerlendirilir. Solmaları ise kimsenin istemeyeceği bir durum olsa gerek. Peki, solan bitki ve çiçekleri nasıl canlandırırız? Yeşil dostlarımızı sağlıklı büyütmek ve hayat vermek için ipuçlarına bakalım.

Bu yöntemlerle solan çiçekleri canlandırmak mümkün! Muz ve yumurta ile...

Bitki yetiştirmek hobiden çıkıp kolayca sonu gelmeyen bir tutku haline dönüşen bir eylem. Çiçek ve bitkilerin dilinden anlamak ise başta zor olmakla birlikte özel bir yetenek gerektirmiyor. Kimi çok, kimi az su isterken kimi direkt güneş, kimi filtrelenmiş güneş isteyebilir. Kimi soğuktan, kimi sıcaktan hoşlanırken kimi sulama rejiminin değişmesinden bile rahatsızlık duyup küsüp solabilir. Vereceğimiz ipuçlarıyla isteklerini rahatça anlayabilir ve solan çiçeklerinizi kolayca canlandırabilirsiniz.

ÇİÇEKLERİN SOLMA NEDENLERİ

Susuzluk bitkilerin en büyük düşmanlarından biri. Tabii eğer bahsettiğimiz bitki su depolayan kaktüs ve sukulent türlerinden değilse. Köklerden yeterli su alamayan bitkiler suyun gerekli olduğu fotosentez reaksiyonunu yeterince yerine getiremez. Bu nedenle bir süre sonra sararıp solmaya ve gövdelerinin dikliğini kaybetmeye başlarlar.
Susuzluk gibi fazla su da bitkilerin istemediği durumlardan biri. Fazla su, kök çürümesine neden olarak bitkinin ihtiyacı olan su, vitamin ve mineralleri topraktan alamamasına neden olur ve bitki solar. Kökleri fazla sulamanın zararlı etkisinden korumak için delikli saksılar kullanabilirsiniz veya drenaj için saksı dibine taş yerleştirebilirsiniz.
Bitkilerin güneşe olan ihtiyaçları aynı değildir. Bazı bitkiler direkt güneş ışığına ihtiyaç duyarken bazı bitkiler filtrelenmiş güneş ışığı veya gölge tercih eder. Bitkilerin özelliklerini öğrenerek onlar için uygun olan köşeyi evinizde tespit edebilirsiniz. Bitkinizi yakından takip etmek de ihtiyaçlarını anlamak için önemli. Bitkinizin boynunu büktüğünü gördüğünüzde bir şeylerin yanlış gittiğini anlayıp müdahale edebilirsiniz.
Bitkiniz veya çiçeğiniz tüm bu ihtiyaçlarını karşılamanıza rağmen soluyorsa yanlış giden başka şeyler de olabilir. Bitkilerin de bizim gibi vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Örneğin; magnezyum eksikliği durumunda önce yaşlı yapraklarda olmak üzere sararmalar görülür. Eksikliğin devam etmesi durumunda bitkiniz solacaktır.

SOLAN BİTKİLERİ CANLANDIRMAK İÇİN KÜRLER

Yediğiniz muzun kabuğunu çöpe atmak yerine su dolu bir bardağa koyup buzdolabında bir gün bekleterek sonrasında bitkilerinizi bu suyla sulayabilirsiniz. Magnezyum açısından zengin olan muz, bitkinizin ihtiyacını karşılayacaktır.
Kahve telvesini de toprağa karıştırarak bitkinin böceklerden korunmasını sağlayabilirsiniz.
Yumurta haşladığınız suyu lavaboya dökmek yerine soğuttuktan sonra bitkilerinizi sulamayı da tercih edebilirsiniz. Kalsiyum açısından zengin olan yumurta kabuğu bitkinizin kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır.
Bu üç maddeyi ayrı ayrı kullanabileceğiniz gibi birlikte karıştırarak toprağı zenginleştirebilirsiniz. Muz kabuğu, yumurta kabuğu ve kahve telvesini blenderden geçirip toprağa karıştırdığınızda bitkilerinizin canlandığını göreceksiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...
Karpuz kilo aldırır mı? Diyette karpuz yenebilir mi?Karpuz kilo aldırır mı? Diyette karpuz yenebilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Şoke eden detaylar! 'Nasıl seviştiğinizi de anlat bari' dedim'

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Babasına sert çıktı! Olay açıklamalar

Babasına sert çıktı! Olay açıklamalar

Sert tepki! 'Ahlaksızlığın hiçbir bahanesi olamaz'

Sert tepki! 'Ahlaksızlığın hiçbir bahanesi olamaz'

Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Hollywood yıldızları da kullanıyor! İşte en havalı ve şık salık saç modelleri...

Hollywood yıldızları da kullanıyor! İşte en havalı ve şık salık saç modelleri...

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

Duşakabin temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte ustasında temizliğin püf noktaları...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Bu yöntemlerle pencere pervazında biriken kiri temizlemek çok kolay! Sirke, karbonat...

Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Bu iç bacak hareketleriyle kusursuz görünüm mümkün! Mankenlerin sırrı burada...

Bu iç bacak hareketleriyle kusursuz görünüm mümkün! Mankenlerin sırrı burada...

Bilinçsiz temizlik klimayı bozuyor! Klima temizlerken bu detaylara dikkat edin...

Bilinçsiz temizlik klimayı bozuyor! Klima temizlerken bu detaylara dikkat edin...

İzsiz ve eşit bronzlaşmak isteyenler dikkat! Ünlüler de bu yöntemleri kullanıyor...

İzsiz ve eşit bronzlaşmak isteyenler dikkat! Ünlüler de bu yöntemleri kullanıyor...

Bunları uygulamazsanız klozetinizde kireç ve tortu oluşabilir! Kola ve sirke ile...

Klozetinizde kireç ve tortu oluşabilir! Kola ve sirke ile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.