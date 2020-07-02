Bu yöntemlerle solan çiçekleri canlandırmak mümkün! Muz ve yumurta ile...

Bitki yetiştirmek hobiden çıkıp kolayca sonu gelmeyen bir tutku haline dönüşen bir eylem. Çiçek ve bitkilerin dilinden anlamak ise başta zor olmakla birlikte özel bir yetenek gerektirmiyor. Kimi çok, kimi az su isterken kimi direkt güneş, kimi filtrelenmiş güneş isteyebilir. Kimi soğuktan, kimi sıcaktan hoşlanırken kimi sulama rejiminin değişmesinden bile rahatsızlık duyup küsüp solabilir. Vereceğimiz ipuçlarıyla isteklerini rahatça anlayabilir ve solan çiçeklerinizi kolayca canlandırabilirsiniz.

ÇİÇEKLERİN SOLMA NEDENLERİ

Susuzluk bitkilerin en büyük düşmanlarından biri. Tabii eğer bahsettiğimiz bitki su depolayan kaktüs ve sukulent türlerinden değilse. Köklerden yeterli su alamayan bitkiler suyun gerekli olduğu fotosentez reaksiyonunu yeterince yerine getiremez. Bu nedenle bir süre sonra sararıp solmaya ve gövdelerinin dikliğini kaybetmeye başlarlar.

Susuzluk gibi fazla su da bitkilerin istemediği durumlardan biri. Fazla su, kök çürümesine neden olarak bitkinin ihtiyacı olan su, vitamin ve mineralleri topraktan alamamasına neden olur ve bitki solar. Kökleri fazla sulamanın zararlı etkisinden korumak için delikli saksılar kullanabilirsiniz veya drenaj için saksı dibine taş yerleştirebilirsiniz.

Bitkilerin güneşe olan ihtiyaçları aynı değildir. Bazı bitkiler direkt güneş ışığına ihtiyaç duyarken bazı bitkiler filtrelenmiş güneş ışığı veya gölge tercih eder. Bitkilerin özelliklerini öğrenerek onlar için uygun olan köşeyi evinizde tespit edebilirsiniz. Bitkinizi yakından takip etmek de ihtiyaçlarını anlamak için önemli. Bitkinizin boynunu büktüğünü gördüğünüzde bir şeylerin yanlış gittiğini anlayıp müdahale edebilirsiniz.

Bitkiniz veya çiçeğiniz tüm bu ihtiyaçlarını karşılamanıza rağmen soluyorsa yanlış giden başka şeyler de olabilir. Bitkilerin de bizim gibi vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Örneğin; magnezyum eksikliği durumunda önce yaşlı yapraklarda olmak üzere sararmalar görülür. Eksikliğin devam etmesi durumunda bitkiniz solacaktır.